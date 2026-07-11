Epska bruka Orlića: Lekcija od nejakih Turaka, Srbija ostala bez naredne runde EP

Da se poslužimo kladioničarskim žargonom - nije mogla da se igra dvojka u konačnom ishodu, hendikep je bio 10,5. Velika ljaga na generaciji koja je imala mnogo bolje rezultate u kadetskom uzrastu kada su je vodili Trivković pre dve godine (šesto mesto u Evropi) i prošle godine Zoran Todić, kada je malo falilo da se plasiramo u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Sa samo dva boda već smo ispali, bez obzira na rezultat meča Švajcarska – Farska Ostrva (18.30), pa ćemo igrati za plasman od 13. do 24. mesta. Farani su se plasirali u Top 12 fazu zbog boljeg međusobnom skora u trouglu tri selekcije sa dva boda.

18.30: (1,17) Švajcarska (12,0) Farska Ostrva (6,25)

Najefikasniji u našem timu bio je Dimitrije Maksović sa pet golova, po četiri su dali Ivan Simić, Uroš Stanković i Andrija Raković, a po tri Uroš Kažić i Petar Popović. Na golu je Đorđe Milutinović imao devet intevencija.

Kod Turaka devet pogodaka Kenana Onela, uz čak 14 odbrana Mohameda Ozguna.

JUNIORSKO EVROPSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE (RUMUNIJA) – 3. (POSLEDNJE) KOLO

GRUPA B

Turska – Srbija 30:29 (14:13)

18.30: (1,17) Švajcarska (12,0)Farska Ostrva (6,25)

***kvote su podložne promenama