Epska bruka Orlića: Lekcija od nejakih Turaka, Srbija ostala bez naredne runde EP
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 15:21
Tim Dalibora Čuture žestoko razočarao na Evropskom prvenstvu za juniore. Autsajder nas pobedio sa 30:29 u poslednjem meču prve faze
Nisu se očekivali veliki rezultati od juniora Srbije na Evropskom prvenstvu jer smo na kontinentalni šampionat otišli bez trojice najboljih igrača Đorđa Draška, Ognjena Cenića i Andrije Stankova, ali niko nije mogao da sanja da će mlade rukometene nade da izgube od autsajdera Turske – 29:30 (13:14) u poslednjem kolu prve faze u rumunskom Klužu.
Dobro je počeo šampionat za rukometaše rođene 2006. godine i mlađe. Pobedili smo Farska Ostrva sa 32:31 na premijeri, napravili veliki korak ka Top 12 fazi, ali je u četvrtak stiglo bolno prizemljenje, poraz 25:35 od Švajcarske. Očekivala se laka pobeda nad Turcima koji su u prva dva meča imali gol-razliku od čak “minus 30” (32:50 protiv Švajcaraca i 28:40 protiv Farana), ali je usledila šamarčina za tim Dalibora Čuture.
Izabrane vesti
Da se poslužimo kladioničarskim žargonom - nije mogla da se igra dvojka u konačnom ishodu, hendikep je bio 10,5. Velika ljaga na generaciji koja je imala mnogo bolje rezultate u kadetskom uzrastu kada su je vodili Trivković pre dve godine (šesto mesto u Evropi) i prošle godine Zoran Todić, kada je malo falilo da se plasiramo u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
Sa samo dva boda već smo ispali, bez obzira na rezultat meča Švajcarska – Farska Ostrva (18.30), pa ćemo igrati za plasman od 13. do 24. mesta. Farani su se plasirali u Top 12 fazu zbog boljeg međusobnom skora u trouglu tri selekcije sa dva boda.
18.30: (1,17) Švajcarska (12,0) Farska Ostrva (6,25)
Najefikasniji u našem timu bio je Dimitrije Maksović sa pet golova, po četiri su dali Ivan Simić, Uroš Stanković i Andrija Raković, a po tri Uroš Kažić i Petar Popović. Na golu je Đorđe Milutinović imao devet intevencija.
Kod Turaka devet pogodaka Kenana Onela, uz čak 14 odbrana Mohameda Ozguna.
JUNIORSKO EVROPSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE (RUMUNIJA) – 3. (POSLEDNJE) KOLO
GRUPA B
Turska – Srbija 30:29 (14:13)
18.30: (1,17) Švajcarska (12,0)Farska Ostrva (6,25)
***kvote su podložne promenama