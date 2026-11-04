Eskalacija tenzija: Has otpustio Okona i ubrzao Kamarin debi u Formuli 1

U subotu je stigla iznenađujuća odluka američkog tima, koja je usred trkačkog vikenda za Veliku nagradu Meksiko Sitija odlučila da zameni Okona . Ispostavilo se da je razlog iza te naprasne odluke bila eskalacija višemesečnih tenzija, iako bi Francuz na kraju sezone svakako ostajao bez sedišta u Hasu. Kap koja je prelila čašu bila je žestoka rasprava koja se dogodila u Meksiku.

Francuski vozač Esteban Okon i definitivno neće završiti aktuelnu sezonu Formule 1 sa ekipom Hasa, a trenutni lider u šampionatu Formule 2 Rafael Kamara voziće umesto njega na predstojećoj trci u svom rodnom Brazilu.

Nije se sa sigurnošću znalo da li odluka važi samo za Meksiko, ali je sada i zvanično potvrđeno da Okon neće voziti poslednje četiri runde ovogodišnjeg šampionata. Šef tima Ajao Komacu poručio je da je ova odluka bila teška, ali da je doneta u najboljem interesu tima.

"Ovakve odluke se ne donose lako, kao što je bio slučaj i u Meksiko Sitiju, ali kao i tada, verujemo da je ovo najbolje za tim. Razgovori koji su se dogodili između tima i Okona ostaće interno pitanje i nastavićemo da poštujemo poverljivost i privatnost svega što se dešava iza zatvorenih vrata", izjavio je Japanac. Komacu je za trku u Meksiku odlučio da Okona zameni rezervni vozač Hasa Rjo Hirakava, koji je prethodno nastupio na prvom slobodnom treningu. Iako mu je to bio debi u najbržem karavanu, Hirakava se odlično snašao - imao je nekoliko preticanja, a na kraju je i zbog kazni za druge vozače stigao do desetog mesta i osvojio jedan poen.

Za predstojeći vikend u Brazilu, ipak, japanski vozač je zauzet, pošto ga čeka finale sezone Svetskog šampionata izdržljivosti u kojem se bori za titulu sa Tojotom. Zbog toga je ekipa Hasa pozvala trenutnog lidera u generalnom plasmanu Formule 2 Rafaela Kamaru, koji je nedavno ozvaničen kao njihov vozač za 2027. godinu. Kamara će tako svoj debi imati ni manje ni više nego na domaćem terenu, pred svojim navijačima na stazi Interlagos u Brazilu, što će njegov nastup učiniti posebnim, ali nesumnjivo još izazovnijim.

"Odlučili smo da Rafael Kamara vozi pored Olivera Bermana na Velikoj nagradi Sao Paula, pošto je briljirao na TPC testiranju u avgustu. Znamo njegove sposobnosti i radujemo se njegovom dolasku u tim ovog vikenda i radu sa njim za njegov debi u Formuli 1, vozeći bolid VF-26 u Brazilu", kazao je Komacu.