Esteban Okon odlazi iz Formule 1, u Has stiže novajlija iz Brazila

U zvaničnom saopštenju, šef Hasa Ajao Komacu se zahvalio Okonu . "Želim da se zahvalim Estebanu za sav doprinos timu od kada nam se pridružio 2025. godine. Njegova profesionalnost i posvećenost su se pokazali značajnim dok nastavljamo da rastemo kao organizacija. Zajedno smo ove godine savladali izazov velike promene pravilnika, gde su Estebanovo vozačko iskustvo i doprinos bili značajni dok smo tokom sezone naporno radili na razvoju bolida VF-26. Ima još mnogo trkanja ispred nas, a naš fokus ostaje na zajedničkom radu kako bi izvukli maksimum iz svake prilike sve do poslednje trke sezone".

Francuz je najavio svoj odlazak iz ekipe na društvenim mrežama, uz obećanje da to ne znači da je završio karijeru u najbržem karavanu. "Moje vreme u Hasu završiće se na kraju sezone 2026. Ovaj projekat napuštam uzdignute glave i ponosan na svoje rezultate u okolnostima koje nisu uvek bile najlakše, iz različitih razloga i zbog faktora koji nisu bili pod mojom kontrolom. Moj trenutni fokus je na narednom trkačkom vikendu. Nastaviću da vredno radim sa timom, iskoristim svaku priliku na najbolji mogući način i izvučem svaki delić performansi iz bolida. Pred nama je još mnogo trka do kraja sezone i, kao i uvek, daću sve od sebe za volanom, zbog sebe i zbog svog tima. I dalje sam motivisan. I dalje sam gladan uspeha. Ovo apsolutno nije kraj moje karijere u Formuli 1 " , poručio je francuski vozač.

Okon se trenutno nalazi na 16. mestu u šampionatu vozača, u 15 trka osvojio je sedam poena, 13 manje od timskog kolege Bermana.

S obzirom na činjenicu da samo Mercedes i Rejsing Buls nisu zvanično potvrdili svoje vozačke postave za narednu sezonu, a Okon za ta mesta ne konkuriše, moraće da traži negde drugde. Najlogičnija opcija biće da u 2027. godini postane rezervni vozač neke ekipe kako bi pokušao da se vrati u Formulu 1 sezonu kasnije, a takav potez mu je već poznat iz 2019. godine. Takođe, pojavile su se i glasine da bi Okon mogao da ode u Svetski šampionat u izdržljivosti (WEC).

Inače, rastanak Hasa sa Okonom je već neko vreme u planu, pošto je ekipa dala priliku nekolicini vozača da testiraju njihove prethodne automobile (TPC - Testing of Previous Cars). To su bili bivši vozač Alpina Džek Duan, rezervni vozač Meklarena Leonardo Fornaroli, Hasov rezervni vozač Rjo Hirakava, kao i trenutni lider u generalnom plasmanu Formule 2, Rafael Kamara.

Upravo se Kamara među njima istakao, te je Has odlučio da Brazilca angažuje od naredne sezone kada bi mogao da stigne kao vladajući šampion Formule 2, ali se još uvek čeka formalno saopštenje.

Formula 1 je predstojećeg vikenda na stazi Sepang u Maleziji, gde će se održati Velika nagrada Bahreina.