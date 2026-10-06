Fernando Alonso se vraća reliju
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 12:49
Španac će posle sedam godina ponovo voziti čuveni Dakar reli
Kada je nedavno saopštio da će i naredne sezone u Formuli 1 voziti za Aston Martin, Fernando Alonso je najavio nove zanimljive zajedničke projekte. Jedan od njih biće povratak španskog vozača reliju.
Posle 2020. godine, Alonso će u januaru 2027. ponovo voziti čuveni Dakar reli. I to za volanom prošlogodišnjeg šampiona Dacia Sandridera, kojim je ove godine do trijumfa upravljao Naser Al Atija. Zapravo, reč je o automobilu kompanije Prodrive, izvorno modelu Dacia Sandrider koji će biti renoviran u kombinaciji sa Aston Martinom, te će se i takmičiti pod tim imenom i bojama. Očekuje se da će automobil vizuelno podsećati na prototip Dreadnought koji je britanska marka razvila za popularnu video-igru Call of Duty.
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Na poziciji suvozača Alonso će imati dobro poznatog kolegu, poznatog španskog motociklistu Marka Komu, s kojim je sarađivao i 2020. Kao timski kolega voziće proslavljeni francuski reli vozač Sebastijan Leb.
Pre sedam godina, Fernando Alonso je zauzeo 13. mesto vozeći za Tojotu na Dakar reliju, a trku su obeležila dva incidenta. Prvo je usred pustinje udario u stenu pokrivenu peskom i ostao bez točka, a kako nisu želeli da čekaju servisno vozilo, Alonso i Koma su samostalno sanirali kvar i nastavili trku. Trebalo im je oko dva i po sata da poprave štetu, ali su uz pomoć rezervnih delova uspeli da završe etapu, vozeći 120 kilometara bez prednjih kočnica.
Drugi incident dogodio se nešto kasnije, kada pogrešno procenio nagib peščane dine i sleteo sa nje uz dva okretanja automobila u vazduhu. Vozilo se, ipak, dočekalo na točkove, ali je udar razbio vetrobransko staklo, pa su vozači do kraja etape bili izloženi konstantom vetru i prašini.
Povratak Fernanda Alonsa sam po sebi je velika stvar za čuveni Dakar reli, a imajući u vidu uzbuđenja sa njegove prethodne trke, sigurno je da će naredna takođe privući veliku pažnju javnosti. Čekamo 1. januar i dvonedeljna dešavanja Saudijskoj Arabiji, gde se ovaj reli vozi od 2020. godine.