Fernando Alonso se vraća reliju

Na poziciji suvozača Alonso će imati dobro poznatog kolegu, poznatog španskog motociklistu Marka Komu, s kojim je sarađivao i 2020. Kao timski kolega voziće proslavljeni francuski reli vozač Sebastijan Leb.

Pre sedam godina, Fernando Alonso je zauzeo 13. mesto vozeći za Tojotu na Dakar reliju, a trku su obeležila dva incidenta. Prvo je usred pustinje udario u stenu pokrivenu peskom i ostao bez točka, a kako nisu želeli da čekaju servisno vozilo, Alonso i Koma su samostalno sanirali kvar i nastavili trku. Trebalo im je oko dva i po sata da poprave štetu, ali su uz pomoć rezervnih delova uspeli da završe etapu, vozeći 120 kilometara bez prednjih kočnica.

Drugi incident dogodio se nešto kasnije, kada pogrešno procenio nagib peščane dine i sleteo sa nje uz dva okretanja automobila u vazduhu. Vozilo se, ipak, dočekalo na točkove, ali je udar razbio vetrobransko staklo, pa su vozači do kraja etape bili izloženi konstantom vetru i prašini.

Povratak Fernanda Alonsa sam po sebi je velika stvar za čuveni Dakar reli, a imajući u vidu uzbuđenja sa njegove prethodne trke, sigurno je da će naredna takođe privući veliku pažnju javnosti. Čekamo 1. januar i dvonedeljna dešavanja Saudijskoj Arabiji, gde se ovaj reli vozi od 2020. godine.