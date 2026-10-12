Hamilton preuzeo odgovornost za neuspelu strategiju: Bila je to bolna lekcija

Međutim, na iznenađenje svih, Hamilton je ostao na stazi. Njegove meke gume bile su stare 44 kruga kada je prošao liniju cilja nakon 62, a u međuvremenu izgubio je tri pozicije - obišli su ga Mercedesov Andrea Kimi Antoneli i oba vozača Meklarena - Lando Noris i Oskar Pjastri , te je Hamilton trku završio kao šestoplasirani.

Vozio se Hamilton na trećem mestu većim delom trke kada su ostali zamenili pneumatike, ali se na stazi u 39. krugu pojavilo virtuelno vozilo bezbednosti zbog zaustavljanja bolida Aston Martina Lensa Strola , što je bila idealna prilika da stavi nove gume na kojima će moći bez problema da stigne do linije cilja.

Zbog toga je bilo izvesno da će Hamilton na svoju obaveznu promenu otići posle svih, ali prava situacija je bila potpuno suprotna - otišao je prvi. Britanac je delovao dosta sporije od vozača oko sebe, te je bilo očigledno da se srednje tvrde gume troše brže nego meke. Međutim, sada je bilo izvesno da će kasnije morati na još jednu promenu, budući da meki pneumatici svakako ne mogu da izdrže više od pola dužine trke.

Preko radio komunikacije po završetku trke, Britanac se izvinio timu Ferarija i otkrio da je strateška odluka bila njegova.

“Izvinite, momci. Izneverio sam vas danas sa tom strategijom. Bila je moja odluka i zbog mene smo ostali bez vrednih poena. Pokušaću da se iskupim za to u narednoj trci”, rekao je tada Hamilton.

U razgovoru za medije, sedmostruki šampion detaljnije je objasnio situaciju i priznao da je “promašio ulaz u boks” kada ga je tim zvao.

“Nismo imali rezultat kojem smo se nadali i to je zbog mene. Na stazi na kojoj je teško preticati moraš da pokušaš nešto drugačije, a ja sam odabrao da počnem trku na gumama srednje tvrdoće, da ostanem duže i da imam samo jedno stajanje. Nažalost, ta guma nije bila dobra kao meka. Imao sam dobar drugi stint i tempo je bio dobar, ali nisam mogao da napredujem. Tim me je zvao da uđem u boks pod virtuelnim vozilom bezbednosti, ali sam promašio ulaz. Posle toga, odlučio sam da ostanem na stazi i pokušam da zadržim poziciju do kraja, ali u završnici sam se dosta mučio sa potrošnjom guma, izgubio tri pozicije i završio kao šesti, što nije odraz tempa koji smo imali. To je bila bolna lekcija, ali preuzimam potpunu odgovornost za odluke koje sam doneo. Izvinjavam se timu za poene koje smo danas izgubili. Svaki vikend ulažu mnogo i hteo sam da donesem više zbog njih”, zaključio je.

Na pitanje o strategiji odgovorio je i šef tima Frederik Vaser: “Naša odluka je bila da oba bolida uđu u boks, ali je Luis odlučio da ostane na stazi. Mislim da je to bila greška jer smo mogli da završimo drugi i treći, ali se on na kraju izvinio zbog strategije.”

Ferari se nalazi na drugom mestu u šampionatu konstruktora sa 444 poena, daleko iza vodećeg Mercedesa koji ima 578.

Naredna trka Formule 1 na programu je od 23. do 25. oktobra u Teksasu.

PIŠE: Maja Nakaradić