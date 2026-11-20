Već posle sedam minuta je trener Zvezde Nenad Maksić morao da zatraži tajm-aut posle furioznog početka domaćina - 7:3. Aljoša Damjanović je pokazao da je nepravedno bio u drugom planu kod bivšeg trenera koji ga nije stavio ni na širi spisak Orlova od 35 imena za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj naredne godine. Uz njega je odličan bio i Simo Šijan. Ivan Mićić na crti standarno nepogrešiv, u odbrani Ilija Abutović i Mladen Šotić su davali ton defanzive, dok je sjajan bio na golu Luka Krivokapić koji je potvrdio sjajnu reprezentativnu formu (11 odbrana i više od 50 odsto intervencija u prvih 30 minuta).

U 21. minutu je bila dvocifrena prednost Partizana - 17:7, kada je bilo jasno pitanje pobednika.

U nastavku je stao napad domaćina. Mučili su crno-beli ofanzivno, Zvezda je uspela da smanji prednost na 14:20 u 38. minutu. Brana Mirković je prekinuo seriju gostiju. Zvezda se nije predavala, došla i do 17:21 sredinom drugog poluvremena, imala napad i za "minus tri", ali su crno-beli dodali gas u poslednjoj četvrtini meča. Anđelković, Damjanović i Mićić su pogocima u trenucima kada je Zvezda imala igrača manje, smirili nalet Zvezde. Serijom 4:0 je šampion Srbije uzvratio i meč je definitivno bio rešen. U finišu su burno protestovali sa klupe Zvezde, pre svega sportski direktor Ognjen Kajganić, a crveni, pa potom i plavi karton, dobio je Marko Lazić.

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Partizan je izašao na teren sa samo 14 igrača. I Španac Migel Sančez Migaljon je napustio klub prethodne nedelje, dok se povredio mladi golman Vanja Radivojević. Sa Banjice je saigrače pratio Belorus Vladislav Kuleš koji je povređen i neizvesno je da li ćemo ga gledati u Partizanu u drugom delu sezone.

Imao je tim Marka Pavlovića lepu podršku sa tribina, iako nije bilo organizovanog navijanja, ali je oko 1.000 ljudi došlo da podrži ranjeni Partizan.

O Zvezdi...Neprijatno je bilo gledati goste u prvih 30 minuta. Četvrti vezani poraz i tavorenje kojem se ne vidi kraj. U nastavku mnogo bolje izdanje crveno-belih, ali daleko je ovaj tim od renomea nekadašnjeg šampiona.

U pobedničkom timu je najefikasniji bio Aljoša Damjanović sa 10 golova. Osam je delo desnog krilla Lazara Anđelkovića, a pet kapitena Ivana Mićića, dok je Simo Šijan dao četiri. Luka Krivokapić je zaustavio 17 udaraca gostima. Kod Zvezde sedam golova Uroša Simića, pet Aleksandra Antića, a po tri Nemanje Obradovića i Jovana Mirkovića. Dvanaest intervencija imao je Vanja Damjanović. Debi za crveno-bele imao je iskusni bek Darko Todorović.

ARKUS LIGA – 10. KOLO

Petak

Partizan – Crvena zvezda 32:24 (18:10)

Subota

18.30: Loznica – Šamot

Ponedeljak

17.30: Lavovi – Radnički Kragujevac

18.00: Dinamo Pančevo – Metaloplastika

19.00: Jugović – Železničar Niš

Odloženo

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