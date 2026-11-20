Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 09:46
Španac se vratio u domovinu, meč u Šapcu bio mu je poslednji u crno-belom dresu, saznaje Mozzart Sport
Partizan će u večitom derbiju na Banjici (18.00, Arena Sport 1) da bude bez stranaca. Sidro je digao i španski reprezentativac Migel Sančez Migaljon. Levo krilo je igralo u Šapcu protiv Metaloplastike, bio je jedini inostrani rukometaš u timu, ali se na početku meča povredio (mišić je u pitanju), pa se brzo preselio na klupu.
Povratnik u nacionalni tim Španije je napustio Beograd prošle nedelje, saznaje Mozzart Sport. Definitivno je i on završio avanturu u crno-belom. Iskusni rukometaš, nekadašnji igrač Kjelcea i Benfike, u potrazi je za novim klubom kako bi ostao u konkurenciji za Svetsko prvenstvo u januaru u Nemačkoj.
Izabrane vesti
Na levom krilu Partizan će da se osloni na iskusnog starosedeoca Mladena Šotića i kadetskog reprezentativca Vukašina Babića.
20.00: (1,55) Erlangen (8,50) Balingen (2,95)
Migaljon je sedmi rukometaš Partizana koji je napustio tim. Zvanično, deo crno-belog tabora više nisu Miloš Kos (Veclar), Nikola Crnoglavac (AEK), Bekir Čordalija (Gradačac), Sergej Ivanov (Meškov Brest) i Tobijas Vagner (bez kluba trenutno), dok je jasno da neće više u Partizanu da bude ni Izraelac Joav Lumbroso koji takođe nije u Beogradu.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
💥💥💥💥💥
Jedina je enigma status Belorusa Vladislava Kuleša. Stigao je povređen nekadašnji as Kjelcea i Hanovera letos u Partizan posle nekoliko meseci pauze u bivšem klubu, Melsungenu. Mučila su ga leđa, propustio je pripremni period. Kasnije se vratio u tim, igrao Ligu šampiona, ostavio solidan utisak, ali morao je da bude operisan pre dve nedelje i za njega je 2026. godina završena i pitanje je kada će moći opet da igra.
Njegova primanje su najveća u Humskoj, sigurno veliko opterećenje za budžet Partizana, pa su male šanse (skoro nikakve) da i u drugom delu sezone brani crno-beli dres.
Partizan bi na kraju polusezone mogao sa pozajmica da vrati rukometaše koji su pod ugovorom sa klubom, levog beka Radana Kovačevića iz Šamota i juniorskog reprezentativca, desnog beka Uroša Stankovića, koji je kapiten i uzdanica Lavova, debitanta u najjačem društvu srpskog rukometa.
ARKUS LIGA – 10. KOLO
Petak
18.00: Partizan – Crvena zvezda
Subota
18.30: Loznica – Šamot
Ponedeljak
17.30: Lavovi – Radnički Kragujevac
18.00: Dinamo Pančevo – Metaloplastika
19.00: Jugović – Železničar Niš
Odloženo
Dubočica - Vojvodina