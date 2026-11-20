Partizan će u večitom derbiju na Banjici (18.00, Arena Sport 1) da bude bez stranaca. Sidro je digao i španski reprezentativac Migel Sančez Migaljon. Levo krilo je igralo u Šapcu protiv Metaloplastike, bio je jedini inostrani rukometaš u timu, ali se na početku meča povredio (mišić je u pitanju), pa se brzo preselio na klupu.

Povratnik u nacionalni tim Španije je napustio Beograd prošle nedelje, saznaje Mozzart Sport. Definitivno je i on završio avanturu u crno-belom. Iskusni rukometaš, nekadašnji igrač Kjelcea i Benfike, u potrazi je za novim klubom kako bi ostao u konkurenciji za Svetsko prvenstvo u januaru u Nemačkoj.