Ima pomaka, konačno neko krilo proigralo, ali konkurentniji Partizan gledaćemo u Ligi Evrope

Ostaju crno-belima i mnoga pitanja. Zašto više nije igrao Aljoša Damjanović , koji je protiv Alkaloida u Skoplju pokazao klasu? Škripi na desnom beku, poziciji koja je bila najbolja u prethodne dve sezone, kada je tu gospodario Nikola Crnoglavac . Ima problema sa povredama iskusni rukometaš, dok je prva opcija ove sezone na tom mestu, Rus Sergej Ivanov , i dalje “zelen” za najviši nivo Lige šampiona.

Raduje u crno-belom taboru i ulazak u formu Belorusa Vladislava Kuleša . Lepo je videti i Miloša Kosa na debiju u novom klubu. Fali još koja intervencija golmana, neki “iks faktor”, da ne budu uvek u prvom planu Joav Lumbroso i Tobijas Vagner . Skratio je rotaciju Raul Gonzales . Poznat je Španac i iz šampionskih godina Vardara, ali i za godinu dana na mestu selektora Srbije, da ne igra sa svim raspoloživim snagama, da voli da igra sa trojicom, eventualno četvoricom bekova ceo meč.

Odbrana je delovala mnogo bolje, posebno u nastavku, a konačno se neko od krila istakao. Dobru rolu u nastavku imao je Lazar Anđelković koji je dao pet golova, bez promašaja. Bilo je i tranzicije, lakih golova, doduše i grešaka iz kategorije početničkih, promašenih zicera, indolentnost Milije Papovića i nepotrebna “kokica” kada su svi videli loptu u mreži...

Evropska elita, kada pogledamo prvih 120 minuta, ipak je preveliki zalogaj za srpskog šampiona, a pravi Partizan i ono što je najbitnije, konkurentniji, gledaćemo izvesno u Ligi Evrope. Naime, 12 timova koji ispadnu posle prve faze Lige šampiona, a crno-beli su tu viđeni, nastavljaju takmičenje sa 16 ekipa koje budu prošle prvu rundu drugorangiranog EHF takmičenja.

Miloš Kos (©RK Partizan/Maja Nastić)

Svestan je Gonzales da je početak meča bio veoma loš. Pogubio se Partizan u “divljoj” igri koju gaji Porto – “trči i pucaj”.

“Počeli smo utakmicu sa nekoliko grešaka u fazi napada. Zbog toga smo propustili dobre šanse i gubili lopte, a protivnik je to kaznio serijom u ranoj fazi meča. Bilo je teško stići tu razliku. Mislim da smo u drugom poluvremenu igrali mnogo bolje. Imali smo priliku da se borimo bar za bod, ali nažalost tokom poslednjih pet minuta nismo uspeli da iskoristimo šanse koje smo stvorili i zbog toga smo izgubili”, rekao je španski stručnjak.

Austrijski pivotmen Tobijas Vagner zahvalio se Partizanovim navijačima koji su došli u Porto da bodre crno-bele.

“Nažalost, loše smo otvorili meč. Dozvolili smo protivniku da povede 3:0 i do kraja smo jurili taj zaostatak. Četiri minuta pre kraja imali smo šansu da se približimo na minus jedan. Nažalost, nismo je iskoristili, a Porto je bio dovoljno pametan i staložen da privede utakmicu kraju u svoju korist. Veliko hvala našim navijačima koji su došli da nas podrže u Portu i obećavam da ćemo im se odužiti”, istakao je, uz Lumbrosa, najbolji rukometaš srpskog šampiona na početku sezone.