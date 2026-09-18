Ima pomaka, konačno neko krilo proigralo, ali konkurentniji Partizan gledaćemo u Ligi Evrope
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 09:14
Liga šampiona, pogotovo ova grupa sa “alama”, preveliki je zalogaj za srpskog šampiona. Lazar Anđelković dobitak. Vladislav Kuleš hvata ritam, raduje sve Miloš Kos opet na terenu
Ispunjena je velika želja ljubitelja rukometa u Srbiji da posle decenije imamo klub u Ligi šampiona, da deca koja se bave ovim sportom ili žele da počnu da ga igraju mogu uživo da gledaju Matijasa Gidsela ili Emila Nilsena u Pioniru. Jasno je bilo posle žreba da četa Raula Gonzalesa nema šta da traži u Grupi A gde su kandidati za titulu, Vesprem i Fikse Berlin.
Protiv Porta je moglo da se igra, ali loš start, “minus šest” (8:14) posle 15 minuta, kumovao je porazu na Dragao areni. Prilika da srpski šampion izbegne “krompirić” u kremu Starog kontinenta je gostovanje portugalskog vicešampiona narednog meseca u Beogradu. Pomaka u odnosu na premijeru je bilo. Doduše, Porto i Fikse Berlin nisu ista kategorija. Nisu se crno-beli predavali, disali su za vratom, imali i šansu u finišu za smanjenje na samo gol zaostatka, ali je Kulešov šut izblokiran.
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Odbrana je delovala mnogo bolje, posebno u nastavku, a konačno se neko od krila istakao. Dobru rolu u nastavku imao je Lazar Anđelković koji je dao pet golova, bez promašaja. Bilo je i tranzicije, lakih golova, doduše i grešaka iz kategorije početničkih, promašenih zicera, indolentnost Milije Papovića i nepotrebna “kokica” kada su svi videli loptu u mreži...
19.00: (2,00) Balingen (8,00) Štutgart (2,10)
Raduje u crno-belom taboru i ulazak u formu Belorusa Vladislava Kuleša. Lepo je videti i Miloša Kosa na debiju u novom klubu. Fali još koja intervencija golmana, neki “iks faktor”, da ne budu uvek u prvom planu Joav Lumbroso i Tobijas Vagner. Skratio je rotaciju Raul Gonzales. Poznat je Španac i iz šampionskih godina Vardara, ali i za godinu dana na mestu selektora Srbije, da ne igra sa svim raspoloživim snagama, da voli da igra sa trojicom, eventualno četvoricom bekova ceo meč.
Ostaju crno-belima i mnoga pitanja. Zašto više nije igrao Aljoša Damjanović, koji je protiv Alkaloida u Skoplju pokazao klasu? Škripi na desnom beku, poziciji koja je bila najbolja u prethodne dve sezone, kada je tu gospodario Nikola Crnoglavac. Ima problema sa povredama iskusni rukometaš, dok je prva opcija ove sezone na tom mestu, Rus Sergej Ivanov, i dalje “zelen” za najviši nivo Lige šampiona.
Evropska elita, kada pogledamo prvih 120 minuta, ipak je preveliki zalogaj za srpskog šampiona, a pravi Partizan i ono što je najbitnije, konkurentniji, gledaćemo izvesno u Ligi Evrope. Naime, 12 timova koji ispadnu posle prve faze Lige šampiona, a crno-beli su tu viđeni, nastavljaju takmičenje sa 16 ekipa koje budu prošle prvu rundu drugorangiranog EHF takmičenja.
Svestan je Gonzales da je početak meča bio veoma loš. Pogubio se Partizan u “divljoj” igri koju gaji Porto – “trči i pucaj”.
“Počeli smo utakmicu sa nekoliko grešaka u fazi napada. Zbog toga smo propustili dobre šanse i gubili lopte, a protivnik je to kaznio serijom u ranoj fazi meča. Bilo je teško stići tu razliku. Mislim da smo u drugom poluvremenu igrali mnogo bolje. Imali smo priliku da se borimo bar za bod, ali nažalost tokom poslednjih pet minuta nismo uspeli da iskoristimo šanse koje smo stvorili i zbog toga smo izgubili”, rekao je španski stručnjak.
Austrijski pivotmen Tobijas Vagner zahvalio se Partizanovim navijačima koji su došli u Porto da bodre crno-bele.
“Nažalost, loše smo otvorili meč. Dozvolili smo protivniku da povede 3:0 i do kraja smo jurili taj zaostatak. Četiri minuta pre kraja imali smo šansu da se približimo na minus jedan. Nažalost, nismo je iskoristili, a Porto je bio dovoljno pametan i staložen da privede utakmicu kraju u svoju korist. Veliko hvala našim navijačima koji su došli da nas podrže u Portu i obećavam da ćemo im se odužiti”, istakao je, uz Lumbrosa, najbolji rukometaš srpskog šampiona na početku sezone.