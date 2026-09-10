Istorijski debi američkog fudbala na tlu Australije, planulo svih 100.000 ulaznica

U krajnje neobičnom terminu za ovako veliki sportski događaj, od 10.35 ujutro po lokalnom vremenu (02.35 po srenjeevropskom), snage će odmeriti teškaši američkog fudbala, ekipe San Francisko Fortinajnersa i Los Anđeles Remsa. Biće to tek drugi meč nove sezone, pošto su 107. šampionat u istoriji NFL-a noć ranije u Sijetlu otvorili domaći Sihoksi i Nju Ingland Petriots.

Kolika euforija vlada među ljubiteljima američkog fudbala u Australiji pokazuje i podatak da je skoro svih 100.000 ulaznica štampanih za ovaj duel rasprodato samo 30 minuta posle zvaničnog otvaranja onlajn prodaje. Uprkos jutarnjem terminu i radnom danu, MCG će biti pun kao šibica, a najavljuje se da će oko 50 odsto publike biti iz drugih gradova Australije i Sjedinjenih Država.

I dok duel u Melburnu obećava pravi spektakl na terenu i tribinama, biće zanimljivo videti koji tim je izabrao bolju strategiju u borbi protiv biološkog sata. Naime, Fortinajnersi i Remsi su se odlučili za dva potpuno različita pristupa kako bi prebrodili iscrpljujući let od 16 sati i 13.000 kilometara preko Pacifika, kao i veliku vremensku razliku.

02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70)

Ekipa iz San Franciska, na čelu sa glavni trenerom Kajlom Šenahanom, stigla je u Melburn čak nedelju dana pre meča i pored aklimatizacije imali su priliku i da se upoznaju sa čarima grada, pa čak i da probaju raznovrsnu kuhinju i vrhunsku kafu kojom se ova australijska metropola ponosi.

Zvezda Fortinajnersa Džordž Kitl smatra da je ovo pravi potez i najbolji način da se prevaziđe surova vremenska razlika od 17 sati i prebrodi džet-leg.

"To što smo došli ranije daje nam najbolju šansu da oporavimo tela, pobedimo džet-leg i priredimo istinski šou za sjajne navijače u Australiji“, rekao je Kitl.