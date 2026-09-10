Istorijski debi američkog fudbala na tlu Australije, planulo svih 100.000 ulaznica
Vreme čitanja: 4min | čet. 10.09.26. | 14:23
Tek drugi meč nove, 107. sezone, između Fortinajnersa i Remsa, biće odigran ovog petka na MCG stadionu. Iako je termin odigravanja 10.35 ujutro po lokalnom vremenu (02.35 po srednjeevropskom), ulaznice razgrabljene za pola sata
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sidneja)
Kultni stadion MCG u Melburnu ugostiće prvu zvaničnu NFL utakmicu koja će biti odigrana na tlu Australije.
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U krajnje neobičnom terminu za ovako veliki sportski događaj, od 10.35 ujutro po lokalnom vremenu (02.35 po srenjeevropskom), snage će odmeriti teškaši američkog fudbala, ekipe San Francisko Fortinajnersa i Los Anđeles Remsa. Biće to tek drugi meč nove sezone, pošto su 107. šampionat u istoriji NFL-a noć ranije u Sijetlu otvorili domaći Sihoksi i Nju Ingland Petriots.
Kolika euforija vlada među ljubiteljima američkog fudbala u Australiji pokazuje i podatak da je skoro svih 100.000 ulaznica štampanih za ovaj duel rasprodato samo 30 minuta posle zvaničnog otvaranja onlajn prodaje. Uprkos jutarnjem terminu i radnom danu, MCG će biti pun kao šibica, a najavljuje se da će oko 50 odsto publike biti iz drugih gradova Australije i Sjedinjenih Država.
I dok duel u Melburnu obećava pravi spektakl na terenu i tribinama, biće zanimljivo videti koji tim je izabrao bolju strategiju u borbi protiv biološkog sata. Naime, Fortinajnersi i Remsi su se odlučili za dva potpuno različita pristupa kako bi prebrodili iscrpljujući let od 16 sati i 13.000 kilometara preko Pacifika, kao i veliku vremensku razliku.
02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70)
Ekipa iz San Franciska, na čelu sa glavni trenerom Kajlom Šenahanom, stigla je u Melburn čak nedelju dana pre meča i pored aklimatizacije imali su priliku i da se upoznaju sa čarima grada, pa čak i da probaju raznovrsnu kuhinju i vrhunsku kafu kojom se ova australijska metropola ponosi.
Zvezda Fortinajnersa Džordž Kitl smatra da je ovo pravi potez i najbolji način da se prevaziđe surova vremenska razlika od 17 sati i prebrodi džet-leg.
"To što smo došli ranije daje nam najbolju šansu da oporavimo tela, pobedimo džet-leg i priredimo istinski šou za sjajne navijače u Australiji“, rekao je Kitl.
S druge strane, Šon Mekvej i njegovi Remsi odlučili su da rizikuju do maksimuma. Tim iz Los Anđelesa stiže na jugoistok Australije svega 24 sata pre početka utakmice. Njihov plan je da „unutrašnji sat“ svih igrača ostane strogo podešen na pacifičko vreme u SAD, što znači da će pokušati da spavaju nedugo po dolasku, tokom popodneva, a da zatim budu budni barem od ponoći kako ne bi remetili bioritam. Njihov povratak kući planiran je bukvalno odmah po završetku meča.
Imajući na umu kasni dolazak rivala, u redovima Fortinajnersa smatraju da će im njihovih sedam dana boravka u Melburnu doneti simpatije većeg dela neopredeljenih navijača.
Inače, u Australiji je poslednjih godina došlo do prave eksplozije popularnosti američkog fudbala, a broj ljubitelja ovog sporta meri se milionima ljudi. Otud i ne čudi zašto su čelnici NFL-a izabrali baš Melburn za prvu destinaciju ovogodišnjeg međunarodnog karavana svog takmičenja.
"Širenje na Melburn, prelep grad sa bogatom sportskom istorijom, jasno pokazuje naše ambicije da postanemo globalni sport“, poručio je komesar NFL-a Rodžer Gudel.
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Da su zaista ozbiljni u nameri da Australija postane redovna destinacije za NFL mečeve potvrđuje podatak da je sa saveznom državom Viktorija potpisan četvorogodišnji ugovor o saradnji, s tim da će zbog udaljenosti i ekstremnih napora koje igračima donosi takvo putovanje, u Melburnu uvek biti igrani isključivo mečevi prvog vikenda sezone.
Nakon ovonedeljnog debija u Australiji, NFL kreće na istorijsku svetsku turneju. Karavan regularnog dela sezone posetiće najpre Rio de Žaneiro, zatim London, Pariz, Madrid, Minhen i na kraju - Meksiko Siti.
Ovog petka, sve oči ljubitelja američkog fudbala širom sveta biće uprte isključivo u Melburn.
Piše: Branko CVETOJEVIĆ
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NFL – 1. KOLO
Četvrtak
Sijetl Sihoks - Nju Ingland Petriots 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)
Petak
02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70)*
Nedelja
19.00: (1,25) Džeksonil Džeguars (15,0) Kilvlend Brauns (4,60)
19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (2,55)
19.00: (1,30) Detroit Lajons (15,0) Nju Orelans Sejnts (4,00)
19.00: (2,00) Hjuston Teksans (13,0) Bafalo Bils (1,95)
19.00: (1,55) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70)
19.00: (2,55) Karolina Panters (14,0) Čikago Bers (1,60)
19.00: (2,55) Indijanapolis Kolts (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (1,85) Tenesi Tajtens (13,0) Njujork Džets (2,15)
22.25: (1,20) Los Anđeles Čardžers (15,0) Arizona Kardinals (5,40)
22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)
22.25: (1,60) Las Vegas Rejders (14,0) Majami Dolfins (2,55)
22.25: (1,55) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Dalas Kaubojs (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40)
*igra se u Melburnu
***kvote su podložne promenama