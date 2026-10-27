Italijanski blok Radničkog i hrvatski Novog Beograda u Ligi šampiona

Radnički će večeras u eliti imati prvi ozbiljniji izazov, jer Oradea to nije bila. Breša stiže u Šumadiju (20.30) i upravo bi ona, ako je polazna tačka ta da je Pro Reko najtrofejniji u Ligi šampiona i ima ekipu za završni turnir, trebalo da bude glavni konkurent kragujevačkom klubu za izlazak iz grupe i prolaz među osam. Teško da će Rumuni u toj priči imati šta da traže, to bi bio scenario iz naučnofantastičnih filmova, pa bi sastav Uroša Stevanovića mogao večeras da stekne nemalu prednost.

Izgubila je Breša od Pro Reka na otvaranju i nikako joj još jedan poraz ne bi išao u prilog. Iako je tek početak, bila bi saterana uza zid. Ali, u Kragujevac zasigurno ne dolazi sa belom zastavom...

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Alesandro Bovo je stari lisac, zna da iznenadi, mada mu je tim iz godine u godinu sve mlađi. Glavne poluge su mu Filipo Ferero, Mario del Baso i Stefano Đurato, tu je i Jakopo Alesijani, a iz Partizana je pristigao Džajden Kutajar. Radnički je favorit, ali neće imati baš jednostavan zadatak, uostalom kao ni Novi Beograd sutra protiv zagrebačke Mladosti (20.30).

Nisu imali početak kakav priželjkuju ni novobeogradski, ni zagrebački klub. Pogotovo to važi za sedmostrukog evropskog prvaka, jer je izgubio od splitskog Jadrana. Ali, za razliku od sastava Zorana Bajića, čoveka koji je dugo radio u ekipi iz glavnog grada Hrvatske, ima jedan bod. Mada, imala je Mladost lakšeg protivnika na premijer, pošto je Novi Beograd išao na megdan Barseloneti.

Mladost više nema drim-tim za hrvatske uslove, ali ima nekolicinu pojedinaca koji mogu da budu neugodni. Luka Bukić, Franko Lazić i Ante Vukičević sada su već starosedeoci, ima i Luka Paviljara, Luku Lozinu i Ivana Nagajeva, a jedan od jačih aduta je Marko Radulović, nekadašnji reprezentativac Srbije i igrač Novog Beograda. Makar je njemu '11. april' veoma dobro poznat...

Biće utakmica sa sedmostrukim evropskim prvakom prva iz regionalnom iliti hrvatskog bloka za Novi Beograd, pošto će u narednom kolu dočekati splitski Jadran. Sudbina bi u Ligi šampiona baš u tom periodu mogla da mu bude odlučena.

LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO:

GRUPA A

18.30: (1.15) Sabadelj (10.0) Hanover (8.00)

20.30: (1.10) Olimpijakos (13.0) Jadran Herceg Novi (9.00)