Iznenađenje u Monci: Pjer Gasli na pol-poziciji

Gasli je u samom finišu za samo 60 hiljaditinki pobedio Džordža Rasela u Mercedesu, dok je treće mesto pripalo Oskaru Pjastriju u Meklarenu. Ipak, Australijanac bi mogao da bude kažnjen zbog ometanja Lijama Losona, koji drugi uzastopni vikend menja povređenog Isaka Hađara u Red Bulu.

U borbi za pol-poziciju na popularnom ‘’Hramu brzine’’, posle prvih krugova Rasel je bio najbrži, ali je prvu četvoricu vozača, uključujući i Gaslija, delilo svega 75 hiljaditinki. Ipak, Britanac u Mercedesu pokazao je brzinu na treninzima tokom petka i subote prepodne, pa je delovalo je pol-pozicija za njega izvesna. Tako je izgledalo i u samoj završnici, kada je on, jedini popravio prethodno postavljeno vreme, pre nego što je krug završio Gasli i šokirao sve.

Dan nakon što je saopšteno da je izgubio podijum sa Velike nagrade Monaka zbog odluke Međunarodnog apelacionog suda FIA, Gasli je sjajno delovao tokom čitavih kvalifikacija, a na samom kraju je u velikom stilu stigao do svoje prve pol-pozicije u karijeri, na mestu svoje prve pobede 2020. godine.

Četvrto i peto mesto zauzeo je dvojac Ferarija, Šarl Lekler i Luis Hamilton, ispred Maksa Verstapena u Red Bulu i lidera u generalnom plasmanu, Andree Kimija Antonelija. Italijan će, međutim, trku započeti sa začelja nakon promene pogonske jedinice.

Najboljih deset kompletirali su Franko Kolapinto u drugom bolidu Alpina, aktuelni šampion Lando Noris u Meklarenu i novajlija u Rejsing Bulsu Arvid Lindblad.

Drugi deo kvalifikacija bio je posebno dramatičan za domaće navijače, pošto se Lekler nalazio na devetom, a Hamilton tek na 11. mestu. U svom poslednjem pokušaju, pred sam istek vremena, Lekler nije uspeo da popravi prethodno ostvareno vreme i ostao je deveti, dok je sedmostruki šampion Hamilton bio brži nego ranije, ali je na kraju zauzeo deseto mesto.

Cela Monca je strepela dok svi vozači nisu završili ovaj deo kvalifikacija, a odahnula je kada je vozač Audija Gabrijel Bortoleto za samo jednu hiljaditinku bio sporiji od Hamiltona. Iza Brazilca našli su se još Oliver Berman u Hasu, njegov timski kolega Niko Hulkenberg, Lijam Loson u Red Bulu, Karlos Sains u Vilijamsu i drugi vozač Hasa Esteban Okon.

U prvom delu kvalifikacija nije bilo iznenađenja, a šest najsporijih vozača koji se nisu plasirali dalje bili su Juki Cunoda u Rejsing Bulsu, Aleks Albon u Vilijamsu, dvojac Kadilaka Valteri Botas i Serhio Peres, kao i oba vozača Aston Martina, Fernando Alonso i Lens Strol.

Nakon primenjenih kazni zbog promena pogonskih jedinica, Antoneli, Loson i Albon započeće trku sa začelja.

Trka u Monci na programu je u nedelju od 15 časova.

Najboljih deset pred Veliku nagradu Italije:

1. Pjer Gasli (Alpin)

2. Džordž Rasel (Mercedes)

3. Oskar Pjastri (Meklaren)

4. Šarl Lekler (Ferari)

5. Luis Hamilton (Ferari)

6. Maks Verstapen (Red Bul)

7. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

8. Franko Kolapinto (Alpin)

9. Lando Noris (Meklaren)

10. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

PIŠE: Maja Nakaradić