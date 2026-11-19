Iako je nema na terenu od maja i igraće tek u drugom delu sezone početkom naredne godine zbog teške operacije ramena, uprava Debrecina je odlučila da produži saradnju sa Jovanom Jovović do 2029. godine.

Jedna od najboljih srpskih rukometašica stigla je u Debrecin iz Budaerša u jesen 2022. godine. Na 116 utakmica u crveno-belom dresu je postigla 330 golova.

"Kada sam se pridružila Debrecinu nikada nisam pomislila da ću se tako čvrsto vezati za ovaj klub i da ću tako brzo pronaći dom ovde. Doživeo sam toliko lepih trenutaka od tada i osećam da sam došao na veoma dobro mesto ne samo lično već i u pogledu karijere. Mislim da upravo u teškim vremenima zaista možete videti na koga možete računati. Tokom moje povrede i oporavka osećala sam podršku, ljubav i poverenje kluba, što mi je mnogo značilo. Tokom produžetka ugovora, uvek sam imala na umu da želim da im se zahvalim na svemu ovome i da im se odužim svojim učinkom na terenu. Veoma sam srećna što smo uspeli da se dogovorimo o nastavku u tako kratkom roku. Osećam da još uvek imam šta da dam ovom klubu. Sada radimo na tome da zajedno ostvarimo naše zajedničke ciljeve i doživimo još mnogo lepih trenutaka u ovom dresu”, istakla je devojka iz Crvenke.