Jubilarna 300. trka i osigurana budućnost u Formuli 1

Biće to ujedno i poklon Meksikancu za jubilarnu 300. trku u karijeri.

"Pridružiti se timu Kadilaka od njegovog početka u Formuli 1 bio je projekat u koji sam iskreno verovao, a produženje saradnje deluje kao prirodan nastavak ovog poglavlja. Izgradnja tima Formule 1 od samih temelja zahteva vreme, neprekidan rad i strpljenje, ali napredak koji zajedno ostvarujemo donosi mi ogromno zadovoljstvo. Pred nama je još mnogo posla u naredne tri godine. Zahvaljujem se svima u timu, kao i našim navijačima, hvala vam na podršci i poverenju. Neću vas izneveriti. Nastavljamo da guramo napred", poručio je Peres.

Den Tovris, izvršni direktor američkog tima, takođe je istakao zadovoljstvo zbog produžetka saradnje.

"Uoči posebnog vikenda u Meksiko Sitiju oduševljeni smo što možemo da objavimo da će Čeko ostati važan deo Kadilak Formula 1 tima još mnogo godina. Izgradnja konkurentnog tima u Formuli 1 dugoročan je proces, a obezbeđivanje Čekovog talenta i liderskih sposobnosti pruža nam kontinuitet i posvećenost koji su nam potrebni da bismo nastavili da gradimo na čvrstim temeljima postavljenim tokom naše prve godine. Zajedno smo fokusirani na narednu fazu našeg puta, na unapređenje tima i ostvarivanje napretka ka vrhu poretka".

Iako u dosadašnjem toku sezone vozači Kadilaka nisu osvojili poene, Peresovi rezultati primetno su bolji od onih njegovog timskog kolege Valterija Botasa, mada se oni mogu pripisati čestim odustajanjima usled tehničkih problema. Ipak, postoje glasine da bi Finac posle ove godine mogao da bude zamenjen, a poznato je da Kadilak već neko vreme priprema teren za debi američkog vozača Koltona Herte.

Upravo će se Herta naći u Botasovom bolidu na prvom treningu ovog petka, kada će pokušati da osigura i poslednji poen potreban za Super Licencu koja bi mu omogućila dolazak u Formulu 1 u 2027. godini.