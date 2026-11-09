Kada proslava pođe po zlu...

Inače, ovo nije prvi put da Norisova prepoznatljiva proslava pođe po zlu. Sličan incident dogodio se i 2020. godine, na Velikoj nagradi Italije u Monci, kada je Noris takođe razbio bocu šampanjca, ali je tom prilikom zadobio i posekotinu na šaci. Zanimljivo je da Noris tada nije ni bio na pobedničkom postolju, već je sa tadašnjim timskim kolegom Karlosom Sainsom slavio njegovo drugo mesto u pit-lejnu.

Takođe, na Velikoj nagradi Mađarske 2023. godine, kada je zauzeo drugo mesto, Britanac je udarcem flaše o pobedničko postolje slučajno slomio pobednički pehar vozača Red Bula Maksa Verstapena. I to ne bilo kakav, već ručno izrađen porcelanski pehar čija je izrada koštala čak 45.000 evra. Holanđanin, međutim, nije dugo bio bez svog trofeja, budući da je ubrzo izrađen novi primerak koji mu je naknadno uručen.

Osim nesvakidašnje proslave, Noris će ovogodišnju trku u Sao Paulu pamtiti i po još jednom velikom uspehu. Britanac je na Interlagosu stigao do treće pobede u sezoni, a iako je vođstvo izgubio već na samom startu, uspeo je da iskoristi probleme sa bolidom Mercedesa novog šampiona Andree Kimija Antonelija, kome je pre nedelju dana morao da preda tron, a na kraju je trku završio sa više od 14 sekundi prednosti u odnosu na Verstapena.

U generalnom plasmanu, Noris se trenutno nalazi na šestoj poziciji sa 246 bodova, dok drugoplasirani Verstapen ima 279. Između njih dvojice nalaze se još Mercedesov Džordž Rasel sa 262 i Ferarijevi vozači, Luis Hamilton sa 261 i Šarl Lekler sa 249 bodova. To znači da petoricu vozača deli svega 33 boda, te se očekuje neizvesna borba za zvanje vicešampiona sve do poslednje trke u sezoni.

Šampionat Formule 1 nastavlja se od 20. do 22. novembra u Las Vegasu.