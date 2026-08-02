Kadetkinje Srbije bez plasmana u Top 16 fazu Svetskog prvenstva

U senci kadetskog Evropskog prvenstva u Beogradu za muškarce i naše mlade kadetkinje igraju na velikom takmičenju, Svetskom prvenstvu u Rumuniji. Slabe partije izabranica selektorke Vesne Bojković.

Posle uvodnog trijumfa nad Alžirom, dva ubedljiva poraza sa dvocifrenom gol-razlikom i to od selekcija koje nisu velesile. Prvo su naše nade, rođene 2008. godine i mlađe, poražene od Slovenije – 14:26, a u poslednjem kolu prve faze i Švajcarska je očitala lekciju Srbiji – 31:21.