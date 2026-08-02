Kadetkinje Srbije bez plasmana u Top 16 fazu Svetskog prvenstva
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Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 08:13
Dva ubedljiva poraza dvocifrenom gol-razlikom naših nada u Rumuniji
U senci kadetskog Evropskog prvenstva u Beogradu za muškarce i naše mlade kadetkinje igraju na velikom takmičenju, Svetskom prvenstvu u Rumuniji. Slabe partije izabranica selektorke Vesne Bojković.
Posle uvodnog trijumfa nad Alžirom, dva ubedljiva poraza sa dvocifrenom gol-razlikom i to od selekcija koje nisu velesile. Prvo su naše nade, rođene 2008. godine i mlađe, poražene od Slovenije – 14:26, a u poslednjem kolu prve faze i Švajcarska je očitala lekciju Srbiji – 31:21.
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Dobro se Srbija držala u prvih 30 minuta, kada je bilo samo „minus dva“ (11:13), ali u nastavku brodolom naših mladih rukometašica.
Srbija će u nastavku planetarnog šampionata da igra za plasman od 17. do 32. mesta.
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Ženska kadetska rukometna reprezentacija Srbije
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