Ko igra kod kuće, ima vetar u leđa: Italijani preko Dejana Savića i Crne Gore do zlata

Retko gde sudije mogu toliko da utiču na krajnji ishod kao u vaterpolu. I manje-više se zna: kod igra kod kuće, ima vatar u leđa. Neko veći, neko manji. Vladimir Vujasinović imao je primedbe na arbitražu posle polufinala Mediteranskih igara, zasigurno ni u Crnoj Gori posle finala nisu najsrećniji. Vrlo brzo će te priče pasti u drugi plan, do nekog narednog turnira, a zanavek će ostati zapisano da je Italija bila najbolja u Tarantu.

Krajem prošlog veka svezala je het-trik na Mediteranskim igrama, potom bila domaćin u Bariju, ali je tu, ipak, zlato odnela Jugoslavija tako što je dobila Hrvatsku u finalu. Nisu ispunili očekivanja italijanski vaterpolisti tada u Bariju, nisu ni u Peskari, oba puta dogurali su do polufinala, ali su sada u Tarantu preko Dejana Savića i Crne Gore stigli do zlatne medalje – 18:14.