Ko su mogući rivali Partizana u plej-ofu Lige Evrope?

Partizan je završio sa međunarodnom scenom za 2026, godinu, a nastavak Lige Evrope je 9. februara posle završetka Svetskog prvenstva u Nemačkoj. Crno-beli će biti u slabijem šeširu sa poslednjeplasiranim timovima iz Lige šampiona i drugoplasiranim iz prve faze Lige Evrope.

Poslednja utakmica u Berlinu je bila i najbolja od šest u Ligi šampiona i pored “minus sedam (33:40). Dugo je Partizan odolevao favorizovanim Lisicama, ali kada je najbolji rukometaš današnjice Matijas Gidsel ubacio u petu brzinu, kada se domaćin odlepio na pet-šest golova prednosti, bilo je jasno da će da usledi laka egzekucija tima danskog stratega Nikolaja Krikaua .

Poznato je samo šest potencijalnih rivala crno-belima u plej-of rundi za plasman u osminu finala drugorangiranog EHF takmičenja, a to su timovi koji su bili trećeplasirani u Ligi šampiona, a to su: Porto, Nant, Zagreb, PIK Seged, Skanderborg Orhus i Kriens Lucern.

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Ostalih osam potencijalnih rivala znaćemo posle završetka grupne faze Lige Evrope početkom decembra (ostala su još tri kola). U jačem šeširu Partizan će dobiti osam pobednika grupa. I dalje je to veoma neizvesno, ali može da se nasluti da bi potencijalni rivali srpskog šampiona mogli da budu prvi favoriti za titulu u ovom takmičenju Flensburg, zatim Gumersbah, francuski Limož, slovenački Slovan iz Ljubljane, švajcarski Kadeten Šafhauzen, Elverum ili Nekse, Bergišer ili Savehof i Torevaleha ili danski Holstebro.

Na prvi pogled, sigurno je da bi bilo lepo da Partizan izbegne nemačke timove, Flenburg i Gumersbah, kao i PIK Seged i Nant… Ima tu mnogo timova protiv kojih crno-beli mogu da igraju ravnopravno, pa i da budu favoriti. Najatraktivniji bi, verovatno, bio duel sa Zagrebom.

Pobednici ovih duela, ukupno 14, igraće u osmini finala, zajedno sa još dva tima koji budu petoplasirani u dve novoformirane grupe u Ligi šampiona. Četiri najbolja idu na završni turnir Lige Evrope krajem maja u Hamburgu.