Kola krenula nizbrdo: Novaković spustio roletnu Orlićima, i dalje visi plasman na SP

Kao u većini mečeva na Evropskom prvenstvu za rukometaše do 18 godina, Orlići su jurili rezultat, u poslednjoj četvrtfini meča na krilima raspoloženih Mihajla Popovića i Maksima Stojadinova smo uspeli da izjednačimo u dva navrata – 22:22 i 25:25, ali u neizvesnom finišu, više nerava imali su Austrijanci koji je na golu predvodio “naše gore list” Sergej Novaković, golman rodom iz Republike Srpske, iz Novog Grada, koji je ovog leta potpisao za veliku Barselonu.

Mihajlo Popović je postigao 10 pogodaka u našem timu, dok je desno krilo Maksim Stojadinov dao pet, koliko i Filip Blečić, dok se pivotmen Aleksandar Stojković četiri puta upisao u strelce. Naši golmani su imali 11 intervencija, Adrian Legat Rivera šest, a Vanja Radivojević pet.

Kod Austrije igrač meča je bio golman Sergej Novaković sa 16 odbrana, dok je devet golova delo levorukog Lijana Kopeiniga, a pet Morica Štradingera.