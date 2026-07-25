Kos: Partizan je ostvarenje dečačkih snova, ne mislim da je ovo korak nazad u karijeri
Vreme čitanja: 4min | sub. 25.07.26. | 14:37
“Prošle sezone su me povrede mučile. Bio sam sedam meseci van terena. Radiću sada sa najboljim trenerom, igrati Ligu šampiona, a tu je i Regionalna liga”, rekao je za Mozzart Sport novi rukometaš Partizana
Partizan je na papiru sklopio najbolji i najskuplji tim u srpskom rukometu u poslednjih dvadesetak godina, predvođen trofejnim španskim stručnjakom Raulom Gonzalesom, ujedno i selektorom Orlova. Liga šampiona kuca na vrata Humske posle 13 godina. Već za manje od mesec i po kreće elitno evropsko takmičenje, a prvi rival je paklen, vicešampion Evrope, Fikse Berlin, sa najboljim rukometašem današnjice, Dancem Matijasom Gidselom i kapitenom Orlova Mijajlom Marsenićem koji se afirmisao u crno-belom dresu.
Imena poznatih internacionalaca,Belorusa Vladislava Kuleša, Izraelca Joava Lumbrosa, Španca Sančeza Migela Migaljona, Austrijanca Tobijasa Vagnera, Bosanca Bekira Čordalije, uz starosedeoce, kapitena Mladena Šotića, pivotmena Ivana Mićića, desnih bekova Nikole Crnoglavca i Rusa Sergeja Ivanova, golmana Andreja Trnavca, desnog krila Lazara Anđelkovića, ulivaju optimizam da će Partizan da ima bitnu ulogu i u Evropi. Uz njih tu su i domaće novajlije, povratnik u Humsku posle 16 godina Ilija Abutović, tandem iz Metaloplastike Milija Papović i Brana Mirković, kao i levi bek reprezentacije Srbije Miloš Kos.
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Bombarder iz Kozarske Dubice je eksplodirao pre tri godine u dresu Zagreba, imao je bitnu rolu u Ligi šampiona, ali poslednje dve sezone nisu bile uspešne. Turbulentni odlazak iz hrvatske prestonice, a onda problemi s povredama u Erlangenu, gde je proveo poslednjih godinu i po.
Nedelja, 21.00: (8,00) Mačva (4,60) Partizan (1,40)
Sada je bronzani Orlić iz Portugalije 2022. godine oran, spreman da se vrati na velika vrata i u budućnosti bude predvodnik crno-belih i reprezentacije Srbije. Crno-beli su već pet dana u pogonu, pune baterije pred start sezone za mesec dana kada kreće novoformirana Regionalna liga, a ubrzo i obaveze u Ligi šampiona i ARKUS-u.
U ovom periodu pune ruke posla imaće kondicioni trener Marko Isaković, koji je ostao u novom stručnom štabu Partizana, ovo mu je treća vezana sezona. Treba se fizički spremiti za zgusnut raspored mečeva već od kraja avgusta. Espedicija crno-belih bazični deo priprema obaviće na Ubu jer će Banjica u narednom periodu da bude zauzeta zbog kadetskog Evropskog prvenstva u Beogradu koje počinje u sredu.
Kos je u razgovoru za Mozzart Sport objasnio kako je došlo do saradnje sa srpskim šampionom.
“Krenula je priča tokom prošle sezone. U Nemačkoj sam zimus dobio raskid ugovora. U Erlangenu nisu iskoristili opciju da me zadrže još jednu sezonu. Pojavio se ambiciozan Partizanov projekat. Stigao je trener Raul Gonzales. Malo-pomalo, svidela mi se ta priča, kako klub raste, pa sam video sebe u tom projektu”, istakao je levi bek Partizana.
Da li je i dolazak Gonzalesa u Partizan bio tas na vagi da se odlučite za dolazak u Beograd?
“Želeo sam da radim sa Raulom. To je trener koji je osvojio Ligu šampiona i po meni je jedan od najboljih trenera na svetu. Naravno, plus je što je on i selektor Srbije”.
Pošto dolazite iz najjače lige na svetu, da li smatrate da je dolazak u Partizan korak nazad u karijeri?
“Imao sam turbulentan period u poslednje dve godine. Prošle sezone su me povrede mučile. Bio sam sedam meseci van terena. Svakom u karijeri treba, da nazovemo taj korak nazad da bi u budućnosti napravio dva napred. Mada, mislim da nije ni korak nazad jer ću raditi sa najboljim trenerom, igrati Ligu šampiona, a tu je i Regionalna liga. Boriću se za trofeje, što nisam mogao u Erlangenu”.
Veliki izazov je Liga šampiona, prva posle 13 godina za Partizan. Grupa nije mogla biti teža, od kandidata za titulu evropskog šampiona, Vesprema i Fikse Berlina, do uvek neugodnog Porta.
“Rivali su stvarno teški, ali mislim da možemo da budemo konkurentni, da ćemo da pokažemo da vredimo. Na treneru Raulu je sada da nas posloži kako bismo spremni dočekali početak sezone”.
Da li je ovo ispunjenje dečačkog sna da igrate za klub za koji navijate?
“Jeste, naravno. Odmalena sam partizanovac, kao i većina u mojoj porodici. Kad sam dobio poziv da dođem u Partizan, u početku nisam bio svestan toga da je to dečački san, da je lepo kada branite boje kluba za koji navijate. Sada mi se ta želja iz detinjstva ispunila”.
Kako vam se čini miks domaćih igrača i prekaljenih stranaca?
“Jako dobro mi to deluje. Na nama je da se uigramo. Imamo mnogo novih igrača. Sa Vagnerom sam igrao u Erlangenu, protiv ostalih sam bio rival. Mislim da smo dobro složeni, da će trener svima da nađe pravu ulogu za dobrobit Partizana. Veselim se našoj budućnosti”.
Na levom beku ćete deliti minutažu sa Vladislavom Kulešem, prekaljenim Belorusom koji je sa Kjelceom bio vicešampion Evrope, a prethodne četiri godine je igrao za Hanover i Melsungen.
“Dolazimo obojica iz Bundeslige. Vladislav ima više iskustva, dobar je i kvalitetan igrač. Radujem se što ćemo da delimo istu poziciju. Nisam neko ko gaji rivalitet. Mislim da obojica treba da radimo na tome da Partizan pobeđuje i bolje izgleda”, zaključio je novi rukometaš Partizana.