Kos: Partizan je ostvarenje dečačkih snova, ne mislim da je ovo korak nazad u karijeri

Imena poznatih internacionalaca,Belorusa Vladislava Kuleša , Izraelca Joava Lumbrosa , Španca Sančeza Migela Migaljona , Austrijanca Tobijasa Vagnera , Bosanca Bekira Čordalije , uz starosedeoce, kapitena Mladena Šotića , pivotmena Ivana Mićića , desnih bekova Nikole Crnoglavca i Rusa Sergeja Ivanova , golmana Andreja Trnavca , desnog krila Lazara Anđelkovića , ulivaju optimizam da će Partizan da ima bitnu ulogu i u Evropi. Uz njih tu su i domaće novajlije, povratnik u Humsku posle 16 godina Ilija Abutović , tandem iz Metaloplastike Milija Papović i Brana Mirković , kao i levi bek reprezentacije Srbije Miloš Kos .

Partizan je na papiru sklopio najbolji i najskuplji tim u srpskom rukometu u poslednjih dvadesetak godina, predvođen trofejnim španskim stručnjakom Raulom Gonzalesom , ujedno i selektorom Orlova. Liga šampiona kuca na vrata Humske posle 13 godina. Već za manje od mesec i po kreće elitno evropsko takmičenje, a prvi rival je paklen, vicešampion Evrope, Fikse Berlin, sa najboljim rukometašem današnjice, Dancem Matijasom Gidselom i kapitenom Orlova Mijajlom Marsenićem koji se afirmisao u crno-belom dresu.

Bombarder iz Kozarske Dubice je eksplodirao pre tri godine u dresu Zagreba, imao je bitnu rolu u Ligi šampiona, ali poslednje dve sezone nisu bile uspešne. Turbulentni odlazak iz hrvatske prestonice, a onda problemi s povredama u Erlangenu, gde je proveo poslednjih godinu i po. Nedelja, 21.00: (8,00) Mačva (4,60) Partizan (1,40) Sada je bronzani Orlić iz Portugalije 2022. godine oran, spreman da se vrati na velika vrata i u budućnosti bude predvodnik crno-belih i reprezentacije Srbije. Crno-beli su već pet dana u pogonu, pune baterije pred start sezone za mesec dana kada kreće novoformirana Regionalna liga, a ubrzo i obaveze u Ligi šampiona i ARKUS-u. U ovom periodu pune ruke posla imaće kondicioni trener Marko Isaković, koji je ostao u novom stručnom štabu Partizana, ovo mu je treća vezana sezona. Treba se fizički spremiti za zgusnut raspored mečeva već od kraja avgusta. Espedicija crno-belih bazični deo priprema obaviće na Ubu jer će Banjica u narednom periodu da bude zauzeta zbog kadetskog Evropskog prvenstva u Beogradu koje počinje u sredu.

Kos je u razgovoru za Mozzart Sport objasnio kako je došlo do saradnje sa srpskim šampionom.

“Krenula je priča tokom prošle sezone. U Nemačkoj sam zimus dobio raskid ugovora. U Erlangenu nisu iskoristili opciju da me zadrže još jednu sezonu. Pojavio se ambiciozan Partizanov projekat. Stigao je trener Raul Gonzales. Malo-pomalo, svidela mi se ta priča, kako klub raste, pa sam video sebe u tom projektu”, istakao je levi bek Partizana. Da li je i dolazak Gonzalesa u Partizan bio tas na vagi da se odlučite za dolazak u Beograd?

“Želeo sam da radim sa Raulom. To je trener koji je osvojio Ligu šampiona i po meni je jedan od najboljih trenera na svetu. Naravno, plus je što je on i selektor Srbije”. Pošto dolazite iz najjače lige na svetu, da li smatrate da je dolazak u Partizan korak nazad u karijeri?

“Imao sam turbulentan period u poslednje dve godine. Prošle sezone su me povrede mučile. Bio sam sedam meseci van terena. Svakom u karijeri treba, da nazovemo taj korak nazad da bi u budućnosti napravio dva napred. Mada, mislim da nije ni korak nazad jer ću raditi sa najboljim trenerom, igrati Ligu šampiona, a tu je i Regionalna liga. Boriću se za trofeje, što nisam mogao u Erlangenu”.