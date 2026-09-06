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(@CEV)

KRAJ: Srbija - Poljska 25:21, 25:19, 15:25, 25:18

ned. 06.09.26. | 14:38

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa poslednje utakmice naših odbojkašica na Evropskom prvenstvu

UTAKMICA ZA TREĆE MESTO EVROPSKOG PRVENSTVA ZA ODBOJKAŠICE

SRBIJA - POLJSKA 25:21, 25:19, 15:25, 25:18

***KVOTE***

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