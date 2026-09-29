Kreće Liga Evrope: Nemci kolo vode, čak 15 Srba, Partizan se uključuje u plej-of

Nije svejedno da li će četa Raula Gonzalesa biti treća ili četvrta u Grupi A. Ako bude poslednjeplasirana, ići će na prvaka grupa Lige Evrope, a to mogu da budu favoriti Flensburg i Gumersbah.

Naime, format najjača dva EHF takmičenja su promenjena ove sezone, pa će posle šest kola Lige šampiona12 timova koji se budu plasirali na treće i četvrto mesto u svojih šest grupa da gledamo u drugoj fazi Lige Evrope. Crno-beli su posle poraza od Fikse Berlina u Pioniru i Porta u gostima izvesno bez šanse za prva dva mesta u Ligi šampiona, pa nastavljaju takmičenje u plej-ofu sa 16 klubova iz Lige Evrope.

Pogled na imena klubova jasno ističe ova dva bundesligaša najjača u prvoj fazi, uz senzacionalnog finalistu Kupa Nemačke, Bergišer. Od jačih timova koji mogu daleko tu su još francuski Limož i San Rafael, Benfika, Tatabanja… Gledaćemo i jake ekipe iz regiona u rangu Partizana, kao što su Eurofarm Pelister, Nekse i Slovan, a tu je i prvak Bosne i Hercegovine, Izviđač iz Ljubuškog.

20.45: (1,30) Benfika (9,00) Torelaveha (4,40)

Nema srpskih klubova u prvoj fazi, ali je zato tu čak 15 naših internacionalaca. Najviše ih ima po trojica u Nekseu i rumunskom Buzauu. Nema mnogo kandidata za najbolju selekciju za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj početkom 2027. godine. Selektoru Orlova Raulu Gonzalesu mogu da budu zanimljivi samo mladi tandem iz Neksea Ognjen Cenić i Andrija Stankov. Zanimljivo je da ćemo u Ligi Evrope gledati braću Jevtić. Starosedeocu u Španiji, pivotu Bidasoe iz Iruna Marku Jevtiću, ovog leta se na Iberijskom poluostrvu pridružio mlađi brat Luka, koji brani boje Logronjo La Riohe, a proteklih godina je igrao za Metaloplastiku.

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SRBI U LIGI EVROPE

Mihajlo Mitić (Buzau)

Ivan Mošić (Buzau)

Željko Sukić (Buzau)

Janja Vojvodić (Konstanca)

Luka Jevtić (Logronjo La Rioha)

Ivan Popović (Logronjo La Rioha)

Aleksa Kolaković (Eurofarm Pelister)

Miloš Knežević (Izviđač)

Luka Sević (Izviđač)

Ognjen Jovanović (Karvina)

Marko Jevtić (Bidasoa Irun)

Mihailo Radovanović (Nekse)

Ognjen Cenić (Nekse)

Andrija Stankov (Nekse)

Dimitrije Maksović (San Rafael)

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Osim ovih 15 naših internacionalaca, debitant u ovom takmičenju je i Srbin sa pasošem Bosne i Hercegovine, srednji bek Njegoš Đukić, prošle sezone najbolji strelac ARKUS lige u dresu Vranja. On je proteklog leta pojačao slovačkog prvaka Tatran Prešov.

Flensburg je redovni učesnik završnog turnira Lige Evrope. Cilj tima sa severa Nemačke je da osvoji ovo takmičenje, što će mu biti ulaznica za Ligu šampiona naredne sezone, Mnogo lakši mu je put do evropske elite u ovom takmičenju nego u Bundesligi pored Magdeburga, Fikse Berlina i Kila (samo dva idu u LŠ). U gradić na samoj granici sa Danskom stižu od jula 2027. godine fenomenalna portugalska braća Kosta, Martim i Fransisko Kiko, iz lisabonskog Sportinga.

Tim koji s klupe vodi Slovenac Aleš Pajovič i dalje je jedan od najjačih timova u Evropi sa Simonom Pitlikom, Laseom Melerom, Ajmerikom Minom, Emilom Jakobsenom, Niklasom Kirkelokeom, Benjaminom Burićem…

Gumersbah sa Islanđaninom na kormilu Gudjon Valurom Sigurdsonom ima tim kadar da se umeša za titulu. Pojačanja ovog leta su Španci Aleks Dujšebajev i Ignasio Bioska, uz sjajnog Crnogorca sa švedskim pasošem Nikolu Roganovića, koji je eksplodirao na startu sezone u Bundesligi. Tu je i dalje nemački bombarder Miro Šlurof, holandski desni bek Kaj Smits, kao i Crnogorac Miloš Vujović.

18.45: (3,15) Valur (8,50) Mors (1,50)

Benfika je treći po jačini portugalski klub, daleko slabiji od šampiona Sportinga, ali i Porta, rivala Partizana u prvoj fazi Lige šampiona. Neka poznata svetska imena nose dres lisabonskih Orlova, kao što su švedski golman Tobijas Tulin, bivši golman PIK Segeda i belorusko desno krilo Mikita Vailupau, nekadašnji rukometaš Vesprema.

Zanimljivi su nam i klubovi iz okruženja, iz bivših Ex-YU republika. Posle tri godine u Ligi šampiona, Eurofarm Pelister se spustio stepenicu niže u Ligu Evrope. Dvorana Boro Čurlevski i iskusni trenerski mag Lino Červar biće veliki aduti tima za koji igra nekadašnji srpski reprezentativac Aleksa Kolaković. Prva zvezda Bitoljčana je najbolji makedonski rukometaš Filip Kuzmanovski.

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Slovan nije uspeo da osvoji titulu u Sloveniji, pa je umesto Lige šampiona morao da se zadovolji Ligom Evrope. Selektor četvroplasirane selekcije sa Olimpijskih igara 2024. godine, Uroš Zorman, ostao je na kormilu Ljubljančana, a stigla su zvučna pojačanja kao što su golman Klemen Ferlin i crnogorski desni bek Stefan Čavor, a perjanice tima je i veteran na poziciji srednjeg beka, starosedelac Staš Skube.

18.45: (1,45) Savehof (8,50) Sesvete (3,40)

Nekse nije mnogo menjao tim. Tin Lučin je ostao u Našicama i biće glavna uzdanica ekipe iz Slavonije. Očekuje se i značajna minutaža za talentovane Srbe Ognjena Cenića i Andriju Stankova, dok je dugo čuvar mreže ovog kluba iskusni Srbin Mihailo Radovanović.

Liga Evrope dobiće na jačini od druge faze, odnosno od plej-ofa, kada se priključuju timovi iz Lige šampiona, a to će izvesno da budu Partizan, Vardar i Celje iz regiona, verovatno i Zagreb (ako ne iznenadi Olborg i PSŽ), a biće I najslabija ekipa od tri u grupi LŠ – Melsungen, Visła Płock ili Nant, zatim Porto, GOG ili PIK Seged, Dinamo iz Bukurešta, Skanderborg Orhus, švajcarski Kriens i najbolji norveški klub Kolstad.

I mečeve Lige Evrope moći ćete ove sezone da gledate na kanalima TV Arena Sport.

EHF LIGA EVROPE – 1. KOLO

Utorak

18.45: (6,25) Izviđač Ljubuški (12,0) Šamberi (1,17)

18.45: (1,45) Savehof (8,50) Sesvete (3,40)

18.45: (7,75) Karvina (13,0) Holstebro (1,12)

18.45: (1,02) Gumersbah (23,0) Gdanjsk (19,0)

18.45: (1,55) Buzau (8,50) Agvas Sanras (2,95)

18.45: (3,15) Valur (8,50) Mors (1,50)

20.45: (1,30) Elverum (9,00) Hamarbi (4,40)

20.45: (1,30) Benfika (9,00) Torelaveha (4,40)

20.45: (1,60) Nekse (8,00) San Rafael (2,85)

Sreda

18.45: (1,05) Flensburg (18,0) Granoljers (13,0)

18.45: (1,12) Kadeten Šafhuazen (13,0) Konstanca (7,75)

18.45: (1,45) Tatabanja (8,50) Slovan (3,40)

18.45: (1,22) Bidasoa Irun (11,0) Hafnarfjordur (5,20)

20.45: (1,10) Limož (14,0) Madeira (9,00)

20.45: (1,45) Eurofarm Pelister (8,50) Logronjo La Rioha (3,40)

20.45: (5,20) Tatran Prešov (11,0) Bergišer (1,22)

***kvote su podložne promenama