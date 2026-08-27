Kreće rukometna NBA liga puna zvezda i u njoj samo trojica Srba

Magdeburg je prošle sezone dominantno stigao do krune, a i ove sezone je glavni favorit za titulu. Mašinerija Beneta Vigerta ne menja se mnogo poslednjih godina. Okosnica tima je jasna: skandinavski bekovi, Šveđanin Feliks Klar i Islanđani Omar Ingi Magnuson i Gisli Kristjanson , te sjajni pivotmen i defanzivac Magnus Saugstrup . Golmani su promenjeni: Španac Sergej Ernandez je otišao u Barselonu, a na njegovo mesto je stigao Dominik Kuzmanović iz Gumersbaha, za koga je plaćeno visoko obeštećenje (pominje se cifra od 400.000 evra, što je mnogo za rukometne uslove). Na golu će biti hrvatski tandem, ostao je i Matej Mandić , dok se Nikola Portner preselio u PIK Seged.

Veliko pojačanje u defanzivi je Španac Antonio Seradilja, koji se vratio u Magdeburg posle godinu dana u Štutgartu. I za njega je plaćeno obeštećenje. Otišli su neki igrači koji su imali manje uloge u timu, kao što je kapiten, Norvežanin Kristjan O’Saliven. Desno krilo Tim Hornke je otišlo u penziju, a zamena će mu biti Danac Oskar Vind Rasmusen iz GOG Gudmea. Koncepcija se ne menja, sve je u rukama bekova, posebno Gislija Kristjansona i igra “jedan na jedan” do iznemoglosti.

Fikse Berlin je osvojio premijernu titulu u sezoni 2024/2025, ali na početku prošle bilo je trzavica u klubu, smene trenera Jarona Ziverta i sportskog direktora Stefana Krečmara od strane „boga i batine“ berlinskih Lisica, Boba Harninga. Nije Berlin, rival Partizana u Ligi šampiona, bio konkurentan za titulu u sezoni za nama, ali je na kraju uspeo da bude drugi i izbori učešće u eliti. Za dve nedelje na delu ćemo videti Gidsela i drugove u Pioniru na megdanu srpskom prvaku.

Mijajlo Marsenić (©AFP)

Berlinci su slabiji ove sezone. Ovo je prelazna godina jer se naredne očekuju dve „zveri“: Simon Pitlik iz Flensburga i Dika Mem iz Barselone. Otišli su nosioci igre, golman Dejan Milosavljev u poljski Kjelce i levi bek Lase Anderson u danskog drugoligaša Hej Elit. Švedski veteran Andreas Palička pokušaće da nadomesti odlazak srpskog asa, dok će domaći igrač Mates Langhof da iz defanzivne role imati priliku da se pokaže da je dobar i u ofanzivi i zameni Andersona na levom beku. Tu je „sve i svja“ Matijas Gidsel, najbolji rukometaš današnjice. Mijajlu Marseniću ističe poslednja godina ugovora u Berlinu. Iskusni pivotmen dugo ima ponudu Partizana da se vrati u crno-beli tabor, a sigurno će tokom sezone da se zna status momka iz Berana. Dobra vest za Berlince je da se oporavio od povrede ligamenata kolena levoruki Fabijan Vide. Tu su i odlična krila Hakum Av Tejgum i Tim Frajhefer, kapiten Maks Darj, srednji bekovi Tobijas Grendal i Nils Lihtlajn, uz verovatno prvog golmana Lasea Ludviga.

20.00: (1,20) Fihse Berlin (11,0) Melsungen (5,60)

Flensburg je razočarao prošle sezone, opet nije stigao do Lige šampiona i nije odbranio trofej u Ligi Evrope. Nezadovoljni Danac Simon Pitlik igra poslednjih 365 dana u dresu Flensburga. Nisu hteli u klubu sa krajnjeg severa Nemačke da ga puste godinu dana ranije, pa ostaje da se vidi forma sjajnog šutera. Veliko pojačanje je stiglo iz Nanta u vidu srednjeg beka Ajmerika Mina. Otišao je i golman Kevin Meler u GOG Gudme, a zamena mu je prezimenjak iz Švedske, Simon Meler. Tim na samoj granici s Danskom tek će biti jak naredne godine kada stižu paklena braća Kosta iz lisabonskog Sportinga, Martim i Fransisko. Ostali su nosioci igre iz prošle sezone: Marko Grgić, Lase Meler i Niklas Kirkeleke (igra poslednju sezonu u dresu Flensburga, seli se u Frederisiju u leto 2027.). Veliki hendikep je odlazak kapitena Johanesa Gole u Melsungen.

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Kil je u tranziciji godinama. Prošle sezone je imao košmarnu godinu, bez plasmana u Evropu prvi put od 1993. godine, pa je ceh platio češki stručnjak Filip Jiha. Nasledio ga je još jedan bivši igrač Zebri, Norvežanin Berge Lund, doskorašnji strateg Elveruma. Dva velika pojačanja su stigla u Vunderino arenu, pre svega lucidni slovenački srednji bek, MVP finalnog turnira Lige šampiona, Domen Makuc, te prvi levi bek reprezentacije Nemačke Julijan Kester. Narednog leta stiže iz Hanovera pivotmen Justus Fišer. Neće Kil igrati Evropu, sigurno će biti odmorniji, ali pitanje je da li može da se uhvati u koštac za titulu sa Magdeburgom, Flensburgom i Fikse Berlinom. Plasman u Ligu šampiona je sigurno imperativ za četvorostrukog šampiona Evrope. Na golu je ostao tandem veterana - Andreas Volf i Gonzalo Perez de Vargas.

Johanes Gola (©AFP)

U borbu za titulu možda bi mogao da se umeša i Melsungen, osvajač Lige Evrope. Roberto Parondo se narednog leta seli na klupu Pari Sen Žermena. Tim iz Hesena igraće premijerno u Ligi šampiona kao osvajač drugorangiranog evropskog takmičenja. Okosnica tima je ostala ista: crnogorska hobotnica na golu Nebojša Simić, gorostasni Letonac Dainis Krištopans, omaleni Španac Erik Balensijaga, Danac na levom beku Aron Mensing, te odlična krila David Mandić i Timo Kastening, koji je operisan i neće ga biti u prvim mesecima sezone. Na spoljnim pozicijama pojačanje je Španac iz Kjelcea, Danijel Dujšebajev, dok je pozicija kružnog napadača ojačana sa Johanesom Golom, koji je u Top 3 pivotmena današnjice.

Tu se priča o kandidatima za titulu završava. U drugom ešalonu nemačkog rukometa očekuju se Lemgo, Gumersbah, Rajn Nekar Leven, Hanover i Gepingen. Aleks Dujšebajev je pojačao Gumersbah, tim koji sa klupe vodi Islanđanin Gudjon Valur Sigurdson. Hanover sa Špancem Huanom Karlosom Pastorom na kormilu igraće poslednju sezonu sa zvezdama Renarsom Uščinsom i Justusom Fišerom. Desni bek se seli narednog leta u Pari Sen Žermen, a robusni pivot u Kil. Bar pola lige strepi za opstanak, a novi članovi elite Balingen i Bitinghajm su glavni favoriti za ispadanje, uz Veclar, Bergišer, Erlangen, Hamburg, Ajzenah i Štutgart.

Mečeve rukometne Bundeslige možete da gledate na kanalima Arene Sport.

RUKOMETNA BUNDESLIGA -1. KOLO

Četvrtak

19.00: (1,25) Kil (10,0) Lemgo (4,90)

20.00: (1,20) Fihse Berlin (11,0) Melsungen (5,60)

Petak

19.00: Štutgart – Bergišer

20.00: Flensburg – Ajzenah

Subota

19.00: Gepingen – Erlangen

Nedelja

15.00: Gumersbah – Magdeburg

16.30: Hanover – Rajn Nekar Leven

16.30: Veclar – Bitighajm

18.00: Balingen - Hamburg

***kvote su podložne promenama