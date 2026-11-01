Lamar se vraća, Alen protiv Džeksona vodi sa 4:2; rasprodaja u Koltsima, pada li Minesota?

Gledaćemo novi obračun elitnh vođa napada Džoša Alena i Lamara Džeksona. Kvoterbek Bilsa ima bolji skor od rivala – 4:2. Bilsi su lideri AFC-a, zajedno sa Kanzasom, sa samo jednim porazom, dok Baltimor i dalje ima skor veći od 50 odsto (4-3), ali ima pakleno teške rivale u najjačoj diviziji u konferenciji, Severu AFC-a, gde su sve četiri ekipe sa učinkom većim od 50 odsto: Sinsinati, Pitsburg i Klivlend. Lamar je rovit, tri nedelje je propustio, pa je pitanje da li će da bude onako eksplozivan kao što zna. Muči ga godinama hronična povreda zgloba.

19.00: (1,60) Bafalo Bils (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)

Rasulo je u Indijanapolisu. Poraz na svom terenu od divizijskog rivala Tenesija ugasio je sve ambicije Koltsa ove sezone koji su krenuli u totalni "rebilding". Prethodne nedelje su trejdovane dve zvezde, gard Kventin Nelson je poslat u šampionski Sijatl, dok se posle četiri godine u Koltsima u San Francisko vratio odličan defanzivni tekl Deforst Bakner. Pre toga je otpušten generalni menadžer franšize.

Na putu ka novoj sredini je i jedan od najboljih raning bekova lige Džonatan Tejlor. Poslednje informacije kažu da je najbliži da se pridruži paklenom napadu Sinsinati Bengalsa, gde bi bio novo oružje pored Džoa Baroua i elitnih risivera Džamara Čejsa i Tija Higinsa. Indijanapolis je prežaljen na gostovanju na Floridi protiv Džeksonvila (19.00).

19.00: (1,20) Džeksonvil Džeguars (15,0) Indijanapolis Kolts (5,40)

Minesota ne blista, ali je iskoristila povoljan raspored i jedini je tim bez poraza, sa svih šest pobeda, ali će najteži ispit Vajkingzima u ovom šampionatu da bude protiv sve boljeg Detroit na Ford fildu. Kvoterbek Lajonsa Džered Gof jedini je kvoterbek ove sezone bez presečene lopte. Imaće napad tiam iz Mičigena problem sa jednom od najboljih odbrana lige.

19.00: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Minesota Vajkings (2,55)

Klivlend igra iznad svih očekivanja, a dolazi danas (19.00) u Pitsburg protiv sve boljih Stilersa. Eron Rodžers je i sa 43 godine sjajan, Čelični su vezali tri pobede i imaće veliki motiv da se revanširaju Braunsu za poraz u Ohaju.

Nju Ingland će igrati u Majamiju bez prvog hvatača Ej Džej Brauna, dok će zanimljivo da bude u Koloradu. Kanzas Siti Čifsi, posle prvog poraza prošle nedelje u Sijetlu (3:20), gostuju na uvek teškom gostovanju Denveru (22.25) na nadmorskoj visini od jedne milje (oko 1.600 metara). Kada se zaustavi MVP prošlosezonskog Superboula Kenet Voker, onda Kanzas ima problem u napadu.

22.25: (2,20) Denver Bronkos (13,0) Kanzas Siti Čifs (1,80)

Bronkosi takođe imaju odličnu odbranu i mogli bi da iskoriste slabosti Poglavica Endija Rida ispoljenih prošle nedelje u Sijetlu, pre svega u igri kroz vazduh. Slabe risivere imaju Čifsi. Osim tajt enda Trevisa Kelsija nema moćnog oružje da pomognu Mahomsu. Dobra vest je da se za Kanzas vraća najbolji risiver tima Raši Rajs posle povrede.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan

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NFL – 8. KOLO

Petak

Grin Bej Pekers - Karolina Panters 27:19 (6:3, 14:7, 7:3, 0:6)

Nedelja

19.00: (1,20) Džeksonvil Džeguars (15,0) Indijanapolis Kolts (5,40)

19.00: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Minesota Vajkings (2,55)

19.00: (1,80) Njujork Džets (13,0) Las Vegas Rejders (2,20)

19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Tenesi Tajtens (5,40)

19.00: (1,30) Dalas Kaubojs (15,0) Arizona Kardinals (4,00)

19.00: (1,60) Bafalo Bils (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)

19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Klivlend Brauns (2,55)

19.00: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Atlanta Falkons (2,40)

22.05: (1,40) Los Anđeles Rems (14,0) Los Anđeles Čardžers (3,35)

22.25: (2,20) Denver Bronkos (13,0) Kanzas Siti Čifs (1,80)

22.25: (3,75) Majami Dolfins (14,0) Nju Ingland Petrriots (1,35)

Ponedeljak

02.20: (1,45) Vašington Komanders (14,0) Filadelfija Igls (3,10)

Utorak

02.15: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) Čikago Bers (2,55)

***kvote su podložne promenama