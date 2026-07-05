Lekler doneo Ferariju jubilarnu 250. pobedu, Verstapen izleteo na Silverstonu

Mercedesov vozač Andrea Kimi Antoneli nije osvojio bodove zbog oštećenja na bolidu i kazne od pet sekundi, ali je zadržao vođstvo u generalnom plasmanu sa 179 bodova. Rasel je smanjio zaostatak na 25 poena, dok je Hamilton treći sa još sedam bodova manje.

Lekler je poveo već u prvoj krivini, pošto je obišao osvajača pol-pozicije Antonelija, a njegov primer pratio je i timski kolega Hamilton. Ipak, ubrzo je Italijan vratio drugo mesto od sedmostrukog šampiona koji je u međuvremenu zaradio vremensku kaznu od pet sekundi zbog pomeranja pre gašenja svetala na početku trke, pa se borba za pobedu svela na Leklera i Antonelija.

Ekipa Mercedesa odlučila je da koristi drugačiju strategiju u odnosu na Ferari, pa je Antoneli pneumatike promenio u 36. krugu, dok je Lekler to uradio deset krugova ranije. Trebalo je Italijanu nekoliko krugova da parira tempu vozača Ferarija u vođstvu, a zatim je malo po malo smanjivao zaostatak i delovalo je da će u završnici njihov duel biti neminovan.

(©Reuters)

Međutim, sve se preokrenulo kada je u 42. krugu Antoneli osetio da je 'nešto puklo’' na njegovom bolidu nakon što je prešao preko jednog ivičnjaka, što je prijavio timu koji ga je zatim u dva navrata pozvao u garažu kako bi pokušali da reše problem. Očajnički se Antoneli trudio da, uprkos i dalje prisutnom osećaju u bolidu, bude na stazi i osvoji poene, ali ni to mu nije pošlo za rukom pošto je zbog prekomernih silazaka van granica staze zaradio vremensku kaznu od pet sekundi koja mu je dodata po završetku trke.

Time su ugašene njegove nade da će se umešati u borbu za pobedu i povećati prednost na vrhu generalnog plasmana, a pošto se trka završila pod vozilom bezbednosti, Antoneli je pao na 16. poziciju, daleko od poena.

Inače, vozilo bezbednosti našlo se na stazi tokom poslednjih krugova zbog netipičnog izletanja Maksa Verstapena u šljunak u 15. krivini, gde je njegov bolid Red Bula ostao zaglavljen. Frustrirani Holanđanin se tada nalazio na trećem mestu, posle sjajne borbe sa Hamiltonom i Raselom tokom trke.

Tada su priliku za promenu pneumatika iskoristili gotovo svi vozači, osim Rasela, koji je za drugo mesto 'preskočio' Hamiltona kada se sedmostruki šampion vratio na stazu. Delovalo je da bi, ukoliko bi direkcija trke istakla zelenu zastavu i nastavila trku, vozač Ferarija na svežim pneumaticima mogao da napadne i vrati poziciju, ali je ipak odlučeno da se trka završi pod vozilom bezbednosti.

Četvrto mesto na Silverstonu pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu u Meklarenu, ispred Isaka Hađara u Red Bulu i dvojca iz Rejsing Bulsa Lijama Losona i Arvida Lindblada, dok su najboljih deset kompletirali vozač Audija Gabrijel Bortoleto i tandem Alpina, Franko Kolapinto i Pjer Gasli.

(©Reuters)

Trku pored Verstapena nisu završili Aleks Albon u Vilijamsu i vozač Audija Niko Hulkenberg.

Prvih deset na Velikoj nagradi Velike Britanije:

1. Šarl Lekler (Ferari)

2. Džordž Rasel (Mercedes)

3. Luis Hamilton (Ferari)

4. Lando Noris (Meklaren)

5. Isak Hađar (Red Bul)

6. Lijam Loson (Rejsing Buls)

7. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

8. Gabrijel Bortoleto (Audi)

9. Franko Kolapinto (Alpin)

10. Pjer Gasli (Alpin)

Naredna trka Formule 1 na programu je za dve nedelje, od 17. do 19. jula na stazi Spa-Frankoršam u Belgiji.

Piše: Maja Nakaradić