Liga šampiona: Radnički na Pro Reko i Brešu, Novi Beograd protiv dva hrvatska kluba

Srpski predstavnici u Ligi šampiona u vaterpolu dobili su svoje rivale na žrebu u Zagrebu. Radnički iz Kragujevca će biti u izuzetno teškoj grupi, zajedno sa italijanskim klubovima Pro Rekom i Brešom, uz rumunsku Oradeu, dok će Novi Beograd na megdan Mladosti iz Zagreba, Jadranu iz Splita i Barseloneti.

Pred Šumadincima su okršaji protiv timova iz samog krema evropskog vaterpola. Najveći rival Kragujevčanima je najtrofejniji evropski klub, Pro Reko, koji u svojim vitrinama ima čak 11 pehara šampiona Starog kontinenta. Italijanski velikan se dodatno pojačao ovog leta, pošto je stigao hrvatski golman Marko Bijač i ubitični levoruki mađarski golgeter Gergo Zalanki. Breša godinama važi za jednu od najčvršćih ekipa u Evropi, što je potvrdila i prethodne sezone plasmanom u TOP 8 fazu. Oradea je klub u velikom zamahu, što potvrđuje i činjenica da se prošle godine domogla četvrtfinala.