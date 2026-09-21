Liga šampiona: Radnički na Pro Reko i Brešu, Novi Beograd protiv dva hrvatska kluba
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 12:31
Elitno takmičenje startuje 6. oktobra
Srpski predstavnici u Ligi šampiona u vaterpolu dobili su svoje rivale na žrebu u Zagrebu. Radnički iz Kragujevca će biti u izuzetno teškoj grupi, zajedno sa italijanskim klubovima Pro Rekom i Brešom, uz rumunsku Oradeu, dok će Novi Beograd na megdan Mladosti iz Zagreba, Jadranu iz Splita i Barseloneti.
Pred Šumadincima su okršaji protiv timova iz samog krema evropskog vaterpola. Najveći rival Kragujevčanima je najtrofejniji evropski klub, Pro Reko, koji u svojim vitrinama ima čak 11 pehara šampiona Starog kontinenta. Italijanski velikan se dodatno pojačao ovog leta, pošto je stigao hrvatski golman Marko Bijač i ubitični levoruki mađarski golgeter Gergo Zalanki. Breša godinama važi za jednu od najčvršćih ekipa u Evropi, što je potvrdila i prethodne sezone plasmanom u TOP 8 fazu. Oradea je klub u velikom zamahu, što potvrđuje i činjenica da se prošle godine domogla četvrtfinala.
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Takmičenje u elitnom takmičenju kreće 6. oktobra, dalje prolaze po dve ekipe iz grupe, nakon čega se formiraju dve nove grupe u TOP osam fazi. Po dva najbolja tima, nakon dvokružnog sistema, obezbediće plasman na F4. Završni turnir igra se na bazenu „SC 11. april“ u Beogradu od 12. do 15. maja naredne godine
Sastav svih grupa Lige šampiona:
Grupa A: Hanover, Jadran Herceg Novi, Olimpijakos, Sabadelj
Grupa B: Pro Reko, Radnički, Breša, Oradea
Grupa C: Barseloneta, Mladost, Novi Beograd, Jadran Split
Grupa D: Marselj, Ferencvaroš, Panatinaikos, Steaua