Bliži se kraj polusezone, a rezultati potpuno nove, redizajnirane Vojvodine ove jeseni su zadovoljavajući, uz jedan neplanirani poraz u ARKUS ligi u Kragujevcu od Radničkog. Diže formu Vojvodina, koja bi posle kraha Partizana, mogla da se umeša u borbu za trofeje posle prošle prve sušne sezone posle 12 godina kada barem jedan trofej nije stigao na Klisu.

Trener Milutin Lučić, koji je dve godine bio pomoćnik prvo Rojeviću, a sezonu i po i Vladanu Matiću, za Mozzart Sport je analizirao dosadašnji deo sezone, govorio o ambicijama novosadskih crveno-belih kako u Evropi, tako i u domaćim okvirima.

“I u prethodnoj rundi smo imali teškog rivala, lidera šampionata Izraela Makabi Rišon. Potcenjuje se taj tim u javnosti. Ima sve pobede u domaćem šampionatu, nekoliko izraelskih reprezentativaca… Možda je potcenjen jer smo oba meča odigrali u Novom Sadu. Povaška Bistrica je dobra ekipa. Ne mislim da je bolja od Makabija, ali igra dugo Evropu. Iskusna ekipa, pobedila je i šampiona Tatran Prešov. Pre nekoliko godina je bila i šampion, igrala Ligu Evrope. Napadački je bolja ekipa nego odbrambeno. Možda joj je hendikep što nema desnorukog desnog beka. Naš cilj je da je na domaćem terenu spustimo na ispod 30 golova. Imamo ulogu blagog favorita, ne bežimo od toga. Mislim da su šanse 60-40 za nas, ali to moramo da potvrdimo na terenu. Rival je po meri. Mogli smo da dobijemo i teže rivale kao Slovjen Gradec ili Pfadi Vintertur, ali smo mogli i lakše da prođemo”, rekao je Lučić za Mozzart Sport.

20.00: (1,80) Lemgo (8,00) Gumersbah (2,35)

Može li Vojvodina da ponovi uspeh u EHF kupu iz 2023. godine?

“Ima mnogo timova koji su ispred nas, i po budžetu, kvalitetu... Nismo favoriti, ali idemo od kola do kola. Sada nam je prioritet da eliminišemo slovački tim. Prošle godine smo stali u ovoj rundi, imali smo najjačeg mogućeg rivala Celje. Sada se nadamo da ćemo da prođemo ovu prepreku i prezimimo u Evropi”.

Kako gledate Vojvodinu u ova tri meseca sezone?

“Rezultatski smo dobro prošli. Letos smo napravili nov tim. Neki mlađi igrači su dobili šansu da se pokažu, imaju veću minutažu. Plan je da ih razvijamo, ali i da se to ne odrazi na rezultate. Imamo 3-4 iskusna igrača, neki koji su u formi, neki koji nisu, pa moramo i njih da vraćamo u ritam. Mislim da smo se pokazali u ovom delu sezone kao bolja napadačka ekipa nego defanzivno. U odbrani još imamo problema i prostora za napredak”.