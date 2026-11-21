Lučić: Blagi smo favoriti protiv Slovaka, vidimo šansu da napadnemo titulu i domaće trofeje
Vreme čitanja: 4min | sub. 21.11.26. | 10:17
Trener rukometaša Vojvodine za Mozzart Sport je govorio o današnjem (18.00) rivalu Povaškoj Bistrici u prvom meču šesnaestine finala EHF kupa, o Ćiroviću kao lideru, ambicijama da se opet vrate pehari na Slanu baru…
Na Slanoj bari je osvojen prvi međunarodni trofej pre tri godine, kada je tim Borisa Rojevića osvojio EHF kup. Posle dve godine igranja jače Lige Evrope, novosadski rukometaši prošle sezone su se vratili stepenicu niže u najslabije EHF takmičenje. Zaustavljeni su na penale od Celja, a i ove sezone vicešampion Srbije igra EHF kup posle odustajanja od druge evropske lige.
Makabi Rišon je eliminisan teže od očekivanog u prethodnoj rundi, a novi rival tima Milutina Lučića je slovačka Povaška Bistrica. Na papiru su Lale favoriti da prezime u Evropi. Prvi meč šesnaestine finala igra se danas (18.00) u dvorani Slana bara u Novom Sadu.
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Bliži se kraj polusezone, a rezultati potpuno nove, redizajnirane Vojvodine ove jeseni su zadovoljavajući, uz jedan neplanirani poraz u ARKUS ligi u Kragujevcu od Radničkog. Diže formu Vojvodina, koja bi posle kraha Partizana, mogla da se umeša u borbu za trofeje posle prošle prve sušne sezone posle 12 godina kada barem jedan trofej nije stigao na Klisu.
Trener Milutin Lučić, koji je dve godine bio pomoćnik prvo Rojeviću, a sezonu i po i Vladanu Matiću, za Mozzart Sport je analizirao dosadašnji deo sezone, govorio o ambicijama novosadskih crveno-belih kako u Evropi, tako i u domaćim okvirima.
“I u prethodnoj rundi smo imali teškog rivala, lidera šampionata Izraela Makabi Rišon. Potcenjuje se taj tim u javnosti. Ima sve pobede u domaćem šampionatu, nekoliko izraelskih reprezentativaca… Možda je potcenjen jer smo oba meča odigrali u Novom Sadu. Povaška Bistrica je dobra ekipa. Ne mislim da je bolja od Makabija, ali igra dugo Evropu. Iskusna ekipa, pobedila je i šampiona Tatran Prešov. Pre nekoliko godina je bila i šampion, igrala Ligu Evrope. Napadački je bolja ekipa nego odbrambeno. Možda joj je hendikep što nema desnorukog desnog beka. Naš cilj je da je na domaćem terenu spustimo na ispod 30 golova. Imamo ulogu blagog favorita, ne bežimo od toga. Mislim da su šanse 60-40 za nas, ali to moramo da potvrdimo na terenu. Rival je po meri. Mogli smo da dobijemo i teže rivale kao Slovjen Gradec ili Pfadi Vintertur, ali smo mogli i lakše da prođemo”, rekao je Lučić za Mozzart Sport.
20.00: (1,80) Lemgo (8,00) Gumersbah (2,35)
Može li Vojvodina da ponovi uspeh u EHF kupu iz 2023. godine?
“Ima mnogo timova koji su ispred nas, i po budžetu, kvalitetu... Nismo favoriti, ali idemo od kola do kola. Sada nam je prioritet da eliminišemo slovački tim. Prošle godine smo stali u ovoj rundi, imali smo najjačeg mogućeg rivala Celje. Sada se nadamo da ćemo da prođemo ovu prepreku i prezimimo u Evropi”.
Kako gledate Vojvodinu u ova tri meseca sezone?
“Rezultatski smo dobro prošli. Letos smo napravili nov tim. Neki mlađi igrači su dobili šansu da se pokažu, imaju veću minutažu. Plan je da ih razvijamo, ali i da se to ne odrazi na rezultate. Imamo 3-4 iskusna igrača, neki koji su u formi, neki koji nisu, pa moramo i njih da vraćamo u ritam. Mislim da smo se pokazali u ovom delu sezone kao bolja napadačka ekipa nego defanzivno. U odbrani još imamo problema i prostora za napredak”.
Da li bi eventualno povratak Miljan Pušica bio rešenje za odbranu?
“Sigurno da bi nam njegov kvalitet i iskustvo dobro došlo. Videćemo još... Imamo u planu dolazak jednog igrača tokom pauze kako bismo se pojačali u borbi za domaće trofeje”.
Kako komentarišete “plus devet” protiv Zvezde u Šumicama u 15. minutu, pa nerešeno u 49, a onda seriju 8:0 za ubedljivu pobedu u prošlom kolu?
“Imamo te oscilacije koje nas prate, koje moramo da smanjimo u nastavku sezone. Protiv Zvezde je to bilo nedopustivo da izgubimo toliku prednost, ali uspeli smo na kraju da prebrodimo to i pobedimo”.
Slovenac Nik Ćirović se pokazao kao lider nove Vojvodine.
“Jeste, on je naš lider. Kao i svi Slovenci, poznaje igru, obučen je rukometaš, prepoznaje situacije. Pravi srednji bek. Ostali ga prate. Imam trojicu igrača koji su levi bekovi, Danila Radovića, Vojina Čabrića i Đorđe Draško koga koristim i na srednjem, ali je on izvorno ipak levi”.
Da li su apetiti porasli posle finansijskog kraha Partizana, da Vojvodina može da napadne titulu što je pre početka sezone bila nemoguća misija?
“Posle ovog što se dogodilo Partizanu, sigurno vidimo šansu da napadnemo titulu, da se borimo za fomaće trofeje. Partizan je i pored odlaska stranaca i dalje odličan tim. Mogu da kažem da smo sada približnog kvaliteta, da respektujemo našeg rivala. Doduše, Partizanu sada fali rotacija na bekovskim pozicijama. Videćemo i kakav će da ima tim u nastavku”, zaključio je Lučić.
Nećemo ove godine gledati duel Vojvodine i Partizana u ARKUS ligi. Zbog obaveza Lala u EHF kupu, taj meč na Slanoj bari trebalo bi da se odigra 31. januara 2027. kao prvi meč u nastavku sezone. Podsetimo, drugi srpski predstavnik U EHF kupu, Dubočica, narednog vikenda igra oba meča u Finskoj sa PK-46.