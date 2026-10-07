Lumbroso: Došao sam u Partizan da gradimo projekat, da budem deo nečeg velikog

Pre duela sa Vespremom Lumbroso je govorio za Mozzart Sport o predstojećem velikom duelu sa svetskim šampionom, utiscima o klubu, gradu, Srbiji, kako se uklopio u novi tim… “ Osećam se veoma dobro. Radimo svaki dan, trudimo se da unapredimo naš tim i spremni smo za sledeći izazov ”, rekao je Lumbroso .

Lumbroso je prvi Izraelac u dresu Partizana, ali drugi rukometaš iz te zemlje sa Bliskog istoka u našem rukometu. Pre četiri godine je dres Crvene zvezde nosio levoruki Rotem Segal . Uz Vladislava Kuleša , Iliju Abutovića , Miloša Kosa , Bekira Čordaliju i Migela Sančeza Migaljona , omaleni srednji bek je osetio čari Lige šampiona i ranije. Dve godine je branio boje rumunskog šampiona u evropskom kremu.

Kako protiv Vesprema?

“Očigledno je to jedan od najboljih, ako ne i najbolji tim na svetu. Upravo je Vesprem osvojio Superglob, tako da će to biti zaista veliki izazov za nas. Mislim da nismo bili dobri protiv Berlina na startu Lige šampiona, da smo pokazali našu lošu stranu. Nije bilo kako smo želeli da igramo i mislim da smo mnogo bolji od toga. Borićemo se da pokažemo da možemo da se nosimo sa ovakvim timovima. Naravno, biće to velika, velika utakmica, jer Vesprem je neverovatan tim. Ali, izlazimo bez straha, da se takmičimo i damo maksimum”.

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Koga biste izdvojili kao najopasnijeg igrača kod Vesprema?

“A ko nije opasan?! Vesprem ima neverovatan sastav i ima toliko dobrih igrača, tako da nema tu baš slabe tačke. Moramo da se pripremimo za sve igrače. Pokušaćemo da se poboljšamo i pokažemo da zaslužujemo da igramo protiv ovakvih timova u Ligi šampiona”.

Partizan je novi tim, novi sistem, novi trener. Da li ste očekivali bolje igre na startu sezone?

“Za mnoge igrače je sve potpuno novo, tako da očigledno treba vremena da se nauči i razume šta tačno želimo da radimo. Kao što sam rekao, najvažnije za nas je da se svakog dana poboljšavamo, da rastemo kao tim, i da bolje razumemo šta trener želi i da pokušamo to da pokažemo na terenu. Za to radimo naporno svaki dan i mislim da imamo dobar tim i verujem da ćemo napraviti dobar rezultat u budućnosti”.

20.45: (3,15) Kjelce (8,50) Magdeburg (1,50)

Kakvi su prvi utisci o Beogradu, Srbiji…?

“Srbija je neverovatna zemlja. Stvarno sam srećan što živim ovde i ljudi ovde su me zaista lepo dočekali. Srećan sam zbog ovog iskustva i nadam se da možemo zajedno napraviti velike stvari”.

Radili ste sa srpskim stručnjacima, Dragan Đukić vam je bio selektor u Izraelu?

“Da, jeste. Ima mnogo srpskih trenera koji su bili u Izraelu, sa nekima sam i radio. Recimo, Aleksandar Brković, koji je bio trener Partizana, je jedan od mojih trenera kad sam bio u mlađim kategorijama”.

Kako biste uporedili gradove u inostranstvu gde ste živeli – Erlangen, Lisabon, Bukurešt i sada Beograd?

“Svuda mi je bilo prijatno. Beograd je prelep, neverovatan. Ima sve što poželiš. Mnogo dobrih restorana, ljudi su stvarno ljubazni, lepo su me dočekali i osećam se sigurno u Srbiji. Takođe sa sportskog aspekta sam zadovoljan jer igram Ligu šampiona. Možda na početku rezultati nisu onakvi kakve sam očekivao, ali došao sam ovde da gradimo novi projekat i da budem deo toga, da pravimo velike stvari. Verujem u projekat koji imamo ovde u klubu i mislim da će biti zaista još bolji u budućnosti”, zaključio je reprezentativac Izraela.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 3. KOLO

GRUPA A

Sreda

18.45: (1,85) Partizan (hendikep 9,5) Vesprem (1,85)

Četvrtak

18.45: (1,07) Fikse Berlin (16,0) Porto (11,0)

GRUPA B

Četvrtak

20.45: (2,10) Melsungen (8,00) Nant (2,00)

20.45: (2,95) Vardar (8,50) Visla Plock (1,55)

GRUPA C

Sreda

20.45: (1,90) PSŽ (hendikep -10,5) Celje (1,80)

Četvrtak

18.45: (4,40) Zagreb (9,00) Olborg (1,30)

GRUPA D

Sreda

20.45: (7,75) Kristijanstad (13,0) GOG (1,12)

GRUPA E

Četvrtak

20.45: (2,70) Skanderborg (8,00) Monpelje (1,65)

20.45: (1,02) Barselona (23,0) Dinamo Bukurešt (19,0)

GRUPA F

Sreda

18.45: (1,25) Kriens Lucern (10,0) Kolstad (4,90)

20.45: (3,15) Kjelce (8,50) Magdeburg (1,50)

***kvote su podložne promenama