Marsenić tri godine u Dinamu

Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 21:07
Kapiten Orlova potpisao ugovor sa rumunskim šampionom, saznaje Mozzart Sport
Bio je Mijajlo Marsenić velika želja Partizana, ali jasno je da se posle izbora u Srbiji srušio crno-beli projekat i da se kapiten Orlova ne vraća u klub koji ga je afirmisao i izbacio u orbitu. Kako saznaje Mozzart Sport, kapiten Srbije je potpisao trogodišnji ugovor sa Dinamom iz Bukurešta, rumunskim prvakom koji je izborio Top 12 fazu Lige šampiona.
Vagao je nekoliko meseci popularni Marsa. I letos je Dinamo bio u igri. Čekao je iskusni pivotmen Partizan, ali ga nije dočekao. Posle osam godina u Bundesligi, Mijajlo Marsenić od leta nastavlja karijeru u najboljem rumunskom timu koji godinama suvereno vlada kod naših istočnih komšija.
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Letos je bilo jasno da napušta tabor Fukse Berlina posle isteka ugovora sa evropskim vicešampionom. U izjavi za Mozzart Sport pred duel sa Partizanom u Pioniru je istakao da odlazi i iz Nemačke, da ne vidi sebe u nekom drugom klubu Bundeslige.
Dolazi u ambiciozan klub koji je izvesno učesnik Lige šampiona i naredne sezone, jer bi trebalo čudo da se dogodi da ne osvoji titulu u Rumuniji. Dinamo ove sezone nema Srba, ali su prethodnih godina boje ovog kluba branili Vladimir Cupara, Darko Đukić i Lazar Kukić.
Kapitena Orlova nije bilo u Novom Sadu u meču sa Estonijom na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali će biti spreman za nedelju i meč sa Ukrajinom u slovačkom Prešovu.
Marsenić ima sve velike klupske trofeje. Sa Vardarom je osvojio titulu šampiona Evrope 2017. godine. U Berlinu je dvaput u nizu igrao finale elitnog evropskog takmičenja, ali nije uspeo da podigne pehar sa Lisicama. Prošle sezone je prigrlio Kup Nemačke, a kruna karijere u nemačkoj prestonici bila je titula u Bundesligi u sezoni 2024/2025.