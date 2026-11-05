Marsenić tri godine u Dinamu

Letos je bilo jasno da napušta tabor Fukse Berlina posle isteka ugovora sa evropskim vicešampionom. U izjavi za Mozzart Sport pred duel sa Partizanom u Pioniru je istakao da odlazi i iz Nemačke, da ne vidi sebe u nekom drugom klubu Bundeslige.

Dolazi u ambiciozan klub koji je izvesno učesnik Lige šampiona i naredne sezone, jer bi trebalo čudo da se dogodi da ne osvoji titulu u Rumuniji. Dinamo ove sezone nema Srba, ali su prethodnih godina boje ovog kluba branili Vladimir Cupara, Darko Đukić i Lazar Kukić.

Kapitena Orlova nije bilo u Novom Sadu u meču sa Estonijom na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali će biti spreman za nedelju i meč sa Ukrajinom u slovačkom Prešovu.

Marsenić ima sve velike klupske trofeje. Sa Vardarom je osvojio titulu šampiona Evrope 2017. godine. U Berlinu je dvaput u nizu igrao finale elitnog evropskog takmičenja, ali nije uspeo da podigne pehar sa Lisicama. Prošle sezone je prigrlio Kup Nemačke, a kruna karijere u nemačkoj prestonici bila je titula u Bundesligi u sezoni 2024/2025.