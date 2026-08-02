Medić uradio svoje, sada je red na UFC

UFC često nagrađuje borce koji pobeđuju atraktivno, a malo ko trenutno završava mečeve ubedljivije od srpskog borca. Rodrigez je u Beograd stigao kao 13. borac velter kategorije, dok je Medić zauzimao 14. mesto. Posle ovakve pobede teško je zamisliti da „Doktor“ neće napraviti značajan skok na rang-listi, možda čak i do mesta među deset najboljih. Tome u prilog ide i podatak da je ovo njegov četvrti uzastopni finiš u prvoj rundi, pri čemu je najduža od te četiri borbe trajala svega minut i 20 sekundi protiv Džefa Nila.

Medić je još jednom ponovio da mu je Leon Edvards prvi izbor, ali je ovog puta jasno stavio do znanja da više ne želi da insistira na toj borbi.

„Leon Edvards je sledeći, verovatno. Ako bude želeo da prihvati borbu, odlično. Neću više da ga prozivam. Ako neće da se bori, boriću se protiv nekog drugog. Nije to nikakav problem.“

Objasnio je zbog čega je upravo bivšeg šampiona izdvojio kao željenog rivala.

„On je rangiran tamo gde ja želim da budem. To me približava šampionskim pojasom oko struka“