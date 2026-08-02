Medić uradio svoje, sada je red na UFC
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 15:25
Posle brzog nokauta nad Danijelom Rodrigezom, srpski borac očekuje protivnika iz samog vrha kategorije
Uroš Medić odradio je svoj deo posla. Četvrti put zaredom završio je protivnika u prvoj rundi, zatvorio istorijski događaj u Beogradu nokautom i ponovo poslao poruku Leonu Edvardsu. Sada je red na UFC.
Još posle prethodne pobede srpski borac javno je prozvao bivšeg šampiona velter kategorije, ali je umesto Britanca dobio Danijela Rodrigeza. Medić je odgovorio na najbolji mogući način i za samo 30 sekundi pokazao da je prerastao taj nivo.
Izabrane vesti
UFC često nagrađuje borce koji pobeđuju atraktivno, a malo ko trenutno završava mečeve ubedljivije od srpskog borca. Rodrigez je u Beograd stigao kao 13. borac velter kategorije, dok je Medić zauzimao 14. mesto. Posle ovakve pobede teško je zamisliti da „Doktor“ neće napraviti značajan skok na rang-listi, možda čak i do mesta među deset najboljih. Tome u prilog ide i podatak da je ovo njegov četvrti uzastopni finiš u prvoj rundi, pri čemu je najduža od te četiri borbe trajala svega minut i 20 sekundi protiv Džefa Nila.
Medić je još jednom ponovio da mu je Leon Edvards prvi izbor, ali je ovog puta jasno stavio do znanja da više ne želi da insistira na toj borbi.
„Leon Edvards je sledeći, verovatno. Ako bude želeo da prihvati borbu, odlično. Neću više da ga prozivam. Ako neće da se bori, boriću se protiv nekog drugog. Nije to nikakav problem.“
Objasnio je zbog čega je upravo bivšeg šampiona izdvojio kao željenog rivala.
„On je rangiran tamo gde ja želim da budem. To me približava šampionskim pojasom oko struka“
U slučaju da na kraju to ne bude bivši šampion, izvesno je da će naredni protivnik biti neko iz samog vrha divizije. Medić je izrazio želju da se bori i protiv atraktivnog Brazilca Karlosa Pratesa, ali je dodao i da je svestan da mu UFC verovatno još neće pružiti priliku za toliko veliki skok.
Koliko će ova pobeda pomeriti Medića na rang-listi i koliko mu je još potrebno do napada na šampionski pojas, znaće se tek kada UFC zvanično objavi koji je sledeći korak za srpskog borca. Ipak ako sve bude išlo po njegovom planu i nastavi da pobeđuje na način na koji je to radio u poslednje četiri borbe, teško je zamisliti da će mu biti potrebno više od dva trijumfa kako bi dobio priliku da se bori za titulu.