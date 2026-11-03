Mediću dosadilo da gleda kako Mahačev pobeđuje: Idi, brate, radi nešto drugo

Četiri uzastopne pobede, sve četiri prekidom u prvoj rundi, a sada ima priliku da sjajan niz nastavi. Uroša Medića 14. novembra očekuje okršaj sa Kevinom Holandom, a srpski borac je uoči nove borbe pronašao vremena da se osvrne i na jednog od najboljih boraca današnjice, Islama Mahačeva.

Aktuelni šampion velter kategorije nedavno je otkrio da će mu naredni meč biti jedan od poslednjih u karijeri, a protivnika će dobiti 30. januara, kada će se Karlos Prates i Majkl Morales boriti za privremeni pojas. Ipak, Medić smatra da Dagestanac više nema šta da dokazuje i da bi, ukoliko već razmišlja o penziji, trebalo da se povuče dok je na vrhuncu.