Mediću dosadilo da gleda kako Mahačev pobeđuje: Idi, brate, radi nešto drugo
Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 11:25
"Ne plašim se da kažem da je trenutno najbolji u diviziji, on je šampion, tu nema nikakve dileme", rekao je srpski borac
Četiri uzastopne pobede, sve četiri prekidom u prvoj rundi, a sada ima priliku da sjajan niz nastavi. Uroša Medića 14. novembra očekuje okršaj sa Kevinom Holandom, a srpski borac je uoči nove borbe pronašao vremena da se osvrne i na jednog od najboljih boraca današnjice, Islama Mahačeva.
Aktuelni šampion velter kategorije nedavno je otkrio da će mu naredni meč biti jedan od poslednjih u karijeri, a protivnika će dobiti 30. januara, kada će se Karlos Prates i Majkl Morales boriti za privremeni pojas. Ipak, Medić smatra da Dagestanac više nema šta da dokazuje i da bi, ukoliko već razmišlja o penziji, trebalo da se povuče dok je na vrhuncu.
Izabrane vesti
Gostujući u podkastu "Believe You Me“ kod Majkla Bispinga, srpski borac istakao je da potpuno razume Mahačevovu odluku da ne žuri sa povratkom u oktagon.
"Potpuno ga razumem. Verovatno mu novac više nije ni potreban. Već je postigao sve što je želeo. Ako pobedi Karlosa Pratesa, pozvaće ga i reći: 'Hej, hoćeš li da se boriš protiv Majkla Moralesa?' I tako stalno. Tome jednostavno nema kraja“.
Iako nema dilemu da je Mahačev trenutno najbolji u kategoriji, Medić priznaje da mu je pomalo dosadilo da gleda kako Dagestanac niže pobede.
"Pomalo mi je dosadilo da gledam kako Islam stalno pobeđuje. Mislim se, hajde čoveče, idi odmori se, opusti se. Najbolji si, brate. Ne plašim se da kažem da je trenutno najbolji u diviziji. On je šampion, tu nema nikakve dileme. Ali ako već pričaš o penziji ili razmišljaš o povlačenju, onda se povuci. Već si postigao sve što si mogao. Idi radi nešto drugo, postani biznismen, političar, šta god poželiš".
Ipak, Medić ne očekuje da će Mahačev tako brzo okačiti rukavice o klin. Smatra da bi mogao da odradi još nekoliko borbi, ali i da će ono što su on i Habib uradili u UFC-u teško neko uspeti da ponovi.
"Pametan je momak. Verovatno ćemo ga gledati još godinu dana, možda još jednu ili dve borbe. Ostavio je takav trag u ovoj diviziji da će verovatno proći mnogo vremena pre nego što se pojavi neko ko može da ponovi ono što su on i Habib uradili".
Mahačev je poslednji poraz doživeo još 2015. godine, nakon čega je nanizao 17 pobeda. Osvojio je titulu lake kategorije i četiri puta je odbranio, pre nego što je prešao u velter i stigao do drugog šampionskog pojasa. Poslednji put u oktagonu je bio u avgustu, kada je savladao Ijana Garija.