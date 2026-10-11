Miha Kotar kod Komnenića u Budvi

Slovenački srednji bek Miha Kotar je imao odlične dve sezone u Partizanu. Letos je godinu dana pre isteka saradnje napustio Humsku i preselio se u Bitolj. Nije bio po volji novog trenera Eurofarm Pelistera Lina Červara, pa je rastanak bio neminovan.

Kotar će nastavak sezone provesti u Budvi, ambicioznom klubu sa obala Jadranskog mora koji želi da skine dominaciju Lovćena sa crnogorskog trona. Slovenac ima ugovor sa makedonskim vicešampionom do juna 2028. godine, pa je na pozajmici u timu koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Akim Komnenić.

“Miha Kotar (27), slovenački internacionalac i doskorašnji rukometaš beogradskog Partizana, stiže u naše redove na pozajmicu iz makedonskog Eurofarm Pelistera. Iskusni srednji bek, poznat po organizaciji igre, rukometnoj inteligenciji i kreativnosti u napadu, donosi značajan kvalitet našoj ekipi. Kotar je ponikao u Trimo Trebnju, nastupao za Slovenj Gradec, a tokom dve sezone u Partizanu bio važan dio ekipe koja se borila za domaće trofeje. Iza sebe ima i nastupe na evropskoj sceni, uključujući EHF Evropsku ligu. Dolaskom slovenačkog organizatora igre, naš klub nastavlja sa jačanjem igračkog kadra i potvrđuje visoke ambicije u sezoni 2026/27", predstavila je Budva najnovije pojačanje.