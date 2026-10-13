Miloš Kos: Nisam nasilan čovek, neću da mi karijeru obeleži taj incident sa Mandićem
Vreme čitanja: 3min | uto. 13.10.26. | 12:49
Levi bek Partizana govorio o utiscima o novom klubu, prethodnim timovima, Izviđaču, Zagrebu i Erlangenu, ali i spornom momentu zbog koga je morao da napusti tabor hrvatskog šampiona
Srpski reprezentativac Miloš Kos ima samo 24 godine, a već je mnogo toga prevalio u karijeri. Momak iz Kozarske Dubice afirmaciju je imao u Izviđaču iz Ljubuškog koji mu je bio odskočna daska za Zagreb. Blistao je u drugoj sezoni u hrvatskom šampionu, pamti se gol legendarnom Dancu Niklasu Landinu Jakobsenu uz zvuk sirene protiv Olborga u Ligi šampiona. Predviđali su mu mnogi sjajnu karijeru, da će biti u Kilu, Barseloni ili Vespremu, ali incident i tuča sa saigračem Matejom Mandićem mu je usporila karijeru.
Stigao je pre dve godine u Bundesligu u maleni Erlangen, ali onda su usledile dve teške povrede, duži izostanci. Letos je pojačao Partizan, prvi put igra za neki srpski klub. Put do uspeha za većinu je posut trnjem. Odmah na početku priprema doživeo je prelom prsta desne ruke, mesec i po je bio van stroja, a sada se bori za minutažu kod Raula Gonzaleza. Nije u formi srpski bombarder, ali veruje da idu bolji dani, da će izboriti učešće na Svetskom prvenstvu u januaru u Nemačkoj.
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Kos je gostovao kod Žike Bogdanovića, urednika portala Balkan-Handball, u podkastu Kontranapad gde je govorio o dosadašnjoj karijeri, kako protiču prvi meseci u crno-belom, o ambicijama u budućnosti.
Prvi put je govorio o incidentu sa nekadašnjim saigračem Matejem Mandićem, sada golmanom nemačkog Magdeburga, s kojim je odrastao u Ljubuškom, incidentu koji mu je usporio karijeru.
“Nažalost, desilo se to što se desilo. Meni je veoma žao zbog toga. Nije mesto tome u sportu. I ovim putem se izvinjavam Mateju i njegovoj porodici i klubu Zagrebu. Nije bilo u redu šta se desilo s moje strane. To mi je životna lekcija. Bio sam mlad. Bio sam mlad. Nema alibija. Učinio sam grešku i kajem se. Da je moglo drugačije, promenio bih sigurno. To je život, dešavaju se i grozne stvari. Ne želim da taj incident obeleži moju karijeru, da me svi znaju po tome. Ne želim da me to prati stalno. Nisam to bio ja, jako je loše što sam uradio. Želim da napredujem i kao čovek, osoba, da se više nikada ne desi ni meni, ni bilo kome u sportu”, rekao je Kos.
Nije pre toga, a ni posle te “žute minute” nikada bombarder iz Kozarske Dubice bio kontroverzna ličnost, magnet za incidente.
“Nisam nekakav nasilan čovek, to znaju svi koji me poznaju, moji prijatelji... Nisam konfliktan tip, lagan sam, smejem se, radujem se životu, budućnosti. Nije mi bilo lako tada. Nikom ne bi bilo u takvoj situaciji. Nisam to bio ja, nije to bio Miloš Kos. Jako loš imidž sam stvorio. Sa Matejem sam bio prijatelj, išlo smo zajedno u srednju školu, igrali zajedno u Zagrebu. Stvarno sam se izvinio posle toga. Nadam se da se meni ni drugim igračima neće ponoviti”, istakao je levi bek Parizana.
Sreda, 18.45: (1,01) Vesprem (25,0) Partizan (22,0)
Govorio je Kos o odrastanju u Kozarskoj Dubici, o sazrevanju u Izviđaču, treneru Toniju Čolini koji je imao veliki uticaj na njegovu karijeru, ali i lošem iskustvu iz Nemačke, iz Erlangena, gde je shvatio i surovu stranu profesionalizma.
Iskren je bio Kos da nije trenutno u formi u Parizanu, da opravdano ne igra na početku sezone mnogo u Ligi šampiona. Iako je imao loše iskustvo u Erlangenu, želi da se vrati u Nemačku.
“Sigurno da mi je želja da opet igram Bundesligu“, gleda u budućnost srpski reprezentativac.
OVDE pogledajte kompletan podkast sa Milošem Kosom.