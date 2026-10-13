Miloš Kos: Nisam nasilan čovek, neću da mi karijeru obeleži taj incident sa Mandićem

Srpski reprezentativac Miloš Kos ima samo 24 godine, a već je mnogo toga prevalio u karijeri. Momak iz Kozarske Dubice afirmaciju je imao u Izviđaču iz Ljubuškog koji mu je bio odskočna daska za Zagreb. Blistao je u drugoj sezoni u hrvatskom šampionu, pamti se gol legendarnom Dancu Niklasu Landinu Jakobsenu uz zvuk sirene protiv Olborga u Ligi šampiona. Predviđali su mu mnogi sjajnu karijeru, da će biti u Kilu, Barseloni ili Vespremu, ali incident i tuča sa saigračem Matejom Mandićem mu je usporila karijeru.

Stigao je pre dve godine u Bundesligu u maleni Erlangen, ali onda su usledile dve teške povrede, duži izostanci. Letos je pojačao Partizan, prvi put igra za neki srpski klub. Put do uspeha za većinu je posut trnjem. Odmah na početku priprema doživeo je prelom prsta desne ruke, mesec i po je bio van stroja, a sada se bori za minutažu kod Raula Gonzaleza. Nije u formi srpski bombarder, ali veruje da idu bolji dani, da će izboriti učešće na Svetskom prvenstvu u januaru u Nemačkoj.