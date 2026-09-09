Milosavljev se već isplaćuje Kjelceu, Pešmalbek dokazao da je najbolji pivotmen Vesprema

Dragan Pešmalbek je prošle sezone Ćaviju Paskvalu pokazao da je on prvi pivotmen Vesprema, da je i ofanzivna sila, a ne samo defanzivna, da je kvalitetniji od Egipćanina Ahmeda Adela. Naš reprezentativac postigao je pet golova iz isto toliko pokušaja u ubedljivoj pobedi mađarskog prvaka na svom terenu protiv Porta sa 36:28. Podsetimo, ovo je meč Grupe A gde su još Partizan i Berlin koji će u četvrtak (18.45) u Pioniru da odmere snage.

18.45: (11,0) Partizan (16,0) Fihse Berlin (1,07)

Stefan Dodić nije mnogo igrao za domaći tim, dva puta je pokušao, ali bez uspeha. Najefikasniji kod Vesprema bili su Francuzi Igo Deska i Nedim Remili sa po sedam pogodaka.

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Odličnu rolu u drugom delu prvog poluvremena na poziciji desnog beka za Zagreb imao je Jovica Nikolić koji je postigao tri gola protiv Celja. U komšijskom debiju tim Hrvoja Horvata je slavio sa 31:29. Za slovenačkog šampiona blistao je najtalentovaniji rukometaš današnjice, Aljuš Anžič sa čak 11 golova. Kod domaćina se istakao Belorus Ihar Bjelavski sa devet. Aleksa Tufegdžić je bio u timu Zagreba, ali nije ulazio u igru pored dominantnog kapitena Filipa Glavaša, dok Mateja Dodić nije bio ni među 16 igrača. Moraće naša dvojica desnih krila pod hitno da traže novi klub ako ne žele da igraju samo hrvatsko prvenstvo.

18.45: (3,40) Dinamo Bukurešt (8,50) Monpelje (1,45)

U derbiju kola, Olborg i Pari Sen Žermen su podelili bodove – 33:33 u Danskoj. Gosti su se izvukli u finišu, a junak je bilo špansko desno krilo Feran Sole, strelac 10 golova bez promašaja. On je po isteku utakmice sa sedam metara prevario Niklasa Landina Jakobsena i doneo vredan bod timu danskog stručnjaka Stefana Madsena.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Sreda

Vesprem - Porto 36:28 (15:14)

Zagreb - Celje 31:29 (14:12)

Olborg - PSŽ 33:33 (16:18)

Kjelce - Kriens Lucern 30:29 (19:15)

Nant - Visla Plock u toku

Barselona - Skanderborg u toku

Magdeburg - Kolstad

Červrtak

18.45: (11,0) Partizan (16,0) Fihse Berlin (1,07)

18.45: (3,40) Dinamo Bukurešt (8,50) Monpelje (1,45)

18.45: (1,07) PIK Seged (16,0) Kristijanštad (11,0)

20.45: (1,10) Melsungen (14,0) Vardar (9,00)

20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75)

***kvote su podložne promenama