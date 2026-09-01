Na strašni Berlin za 1.800 dinara
Vreme čitanja: 4min | uto. 01.09.26. | 12:38
Počela i pojedinačna prodaja ulaznica za start rukometaša Partizana u Ligi šampiona
Za devet dana spektakl u Pioniru – na noge rukometašima Partizana stiže strašni Fikse Berlin sa najboljom igračem današnjice, Dancem Matijasom Gidselom. Crno-beli su prošlog meseca pustili u prodaju sezonske karte u iznosu od 7.000 dinara za trbine koje će se prodavati do 5. septembra.
Iz Humske su prvog dana septembra pustili u prodaju i pojedinačne karte za duel sa Lisicama, dvostrukim uzastopnim vicešampionom Evrope. Ulaznica za tribine koštaju 1.800 dinara, za belu ložu 4.500, dok je za VIP ložu 10.000.
„Brojimo dane do premijere u Ligi šampiona, a od danas su u prodaji karte za meč sa meč sa vicešampionom Evrope Berlinom! Crno-beli 10. septembra od 18:45 izlaze na teren protiv ekipe koja je poslednje dve godine igrala finale Lige šampiona. Samo uz vašu podršku možemo da pobedimo velikane evropskog rukometa. Svoje ulaznice možete kupiti putem sajta sixtix.rs ili pronaći link za kupovinu na našem profilu“, stoji u saopštenju Partizana.
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