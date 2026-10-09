Naisa u Aziji traži ulaznicu za predvorje Lige Evrope

Zanimljivo je da je niškom klubu ovo drugi put u istoriji da je došao u azijski deo Istanbula. Februara 2010. godine, Naisa je u tadašnjem Kupu pobednika kupova slavila protiv Uškudara sa tri gola razlike (kasnije, u revanšu u Nišu izgubila istom razlikom, pa prošla dalje na veći broj golova postignutih u gostima). Tada je svežije iskustvo za niški klub bilo osvajanje evropskog trofeja (Čelendž kup 2007. godine), nego što je sada prethodno učešće u Evropi (oktobra ’22).

I tu staje sva suština ovog izazova. Mnogo je razloga za potpunu psihološku rasterećenost ekipe koju sa klupe predvodi Boban Živković. Pre samo godinu i po dana, Naisa je bila u zoni ispadanja iz ARKUS lige. Sada je u Tursku doputovala kao aktuelni vicešampion Srbije i tim koji je ove sezone dobio svih sedam utakmica koje je odigrao, i to u tri različita takmičenja.

Naravno da postoji i neki vid obaveze, jer Naisa u rosteru ima čak šest potencijalnih reprezentativki Srbije (njih pet našlo se na najnovijem spisku selektorke Sandre Kolaković), a taj status treba opravdati baš u ovakvim mečevima. Samo čudesnim spletom okolnosti na žrebu, niški klub je za rivala u ovoj rundi dobio protivnika sa kojim može da se nosi i bila bi neprocenjiva dobit kada bi prošao u poslednje kvalifikaciono kolo za grupnu fazu i sebi ‘kupio’ još dve evropske utakmice u novembru.

Taj jedan gol prednosti (29:28) iz prve utakmice u Nišu možda je samo simboličan, a možda bude i važna psihološka prednost uoči revanša. Videlo se pre šest dana da je aktuelni šampion Turske i prošlosezonski polufinalista EHF kupa makar za nijansu ‘namazanija’ ekipa i sigurno je da Bursi sada pripada uloga favorita. Posebno nakon što se na treningu Burse u petak uveče neposredno pre Naisinog pojavila i Angolka Franciska Arauho, koja je prvi meč propustila zbog povrede, pa ostaje dilema da li će se u subotu naći na terenu. Ali, prostora za napredak kod Nišlijki ima, i o tome je u najavi meča govorio Živković:

“Najpre u fazi odbrane. To su neki detalji, bukvalno da li stojimo par centimetara levo ili desno, ali ti detalji mogu da donesu par golova razlike i na to je devojkama skrenuta pažnja. Onda, ta Ajsenur Sormaz, rukometašica koja nam je dala 13 golova u prvoj utakmici i bila je faktor potpunog iznenađenja. Kasnije smo saznali da je prethodno bila povređena, pa nije maltene ni igrala utakmice koje smo mi analizirali. Verujem da ćemo sada imati recept da je zaustavimo. Odbrana će morati da bude malo dublja, i zbog nje, ali i kako ne bismo onoliko često pravili sedmerce, kojih je Bursa u Nišu izvela čak 11.”

Ima kod Naise prostora za pomak i u napadu. Prvi gol na prvoj utakmici jedini je koji su Nišlijke postigle sa pozicije pivota. Moguće da je tome doprinela i slabija realizacija sa desnog krila, pa su Turkinje mogle da skupljaju ka sredini, a time se zatvorio prostor i za Noru Fajfrić, koja je u prvoj utakmici ostala bez golgeterskog učinka. Bilo je i previše tehničkih grešaka, a maltene nijedan gol iz kontranapada. Dobro, sad već govorimo o perfekciji, jer je, uprkos svemu tome, Naisa odigrala korektnu utakmicu, pobedila je, ispraćena je sa terena ovacijama sa tribina i ima čemu da se nada u revanšu:

“Ta utakmica je istinsko bogatstvo za našu mladu ekipu. Nismo imali predstavu gde smo u odnosu na, recimo, šampiona Turske. Sada smo videli da možemo da igramo sa njima i zato se nadam da će devojke biti opuštenije. A, gotovo da sam ubeđen da ćemo odigrati bolje, jer možemo mnogo bolje”, dodao je Živković.

Naisa je na revanš doputovala bez Crnogorke Marije Femić, koja je ostala kod kuće zbog prehlade, mada ona gotovo da i nije imala minutažu ove sezone. Put do Istanbula, zbog zadržavanja na granicama, bio je i duži i naporniji nego što se očekivalo (trajao je skoro 15 sati autobusom), pa od toga kako će se ekipa oporaviti za utakmicu, u velikoj meri zavisi njen performans u subotu od 15 sati po ‘našem’ vremenu, uz suđenje Jovčeva i Jončeva iz Bugarske. Kad bi Naisa imala suđenje kakvo je Bursa imala u Nišu (u smislu da nije bilo ni najmanje domaćinsko, a ne da je nekome pomoglo), gde bi joj kraj bio...

Interesantno je da će u subotu uveče Crvena zvezda u Beogradu pokušati da protiv Korone Brašov nadoknadi minus od sedam golova iz Rumunije u istom ovom takmičenju, a da će se Naisa i Zvezda, u derbiju petog kola ARKUS lige, sastati već u sredu u Nišu.