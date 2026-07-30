Najatraktivniji borac na UFC u Beogradu? Kada Vlasto Čepo uđe u oktagon, tu nema dosadne borbe

Slovački borac, rođen u Novom Sadu, jedan je od retkih profesionalaca čija statistika gotovo u potpunosti opisuje način na koji se bori. U dosadašnjoj karijeri upisao je 14 pobeda, a sve je ostvario prekidom, dok je čak 13 protivnika završio već u prvoj rundi. Kod njega gotovo da ne postoji opipavanje pulsa rivalu ili taktičko nadmudrivanje u uvodnim minutima, već od samog starta borbe kreće napred u potrazi za nokautom.

Približava se veliki spektakl u Beogradskoj Areni u kojem će UFC 1. avgusta premijerno stići u Beograd, a među borcima se posebno izdvaja jedno ime. Vlasto Čepo možda nije najpoznatiji borac na karti, ali njegov stil garantuje ono zbog čega publika i kupuje ulaznice, a to su agresija i nokauti.

Upravo je to razlog zbog čega njegove borbe gotovo nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Čepo je borac koji uvek vrši pritisak i tera protivnika da se konstantno brani. Ne beži od otvorene razmene, spreman je da primi udarac kako bi zadao još jači, a njegov pristup često se svodi na filozofiju sve ili ništa. Takav stil nosi određeni rizik, ali je upravo takav stil i privukao pažnju čelnika UFC-a. Kada Vlasto Čepo uđe u oktagon, retko ko očekuje da će gledati svih 15 minuta borbe. Pred debi u UFC-u, i sam kaže da njegov plan nije da se meč odvija na taj način, ali jednostavno svaki put bude isto.

„U mojoj zemlji me zovu 'Mr. Haos' zato što skoro svaku pobedu ostvarim u prvoj rundi, u prva dva minuta, nokautom. To nije moj plan borbe, ali uvek ulazim u oktagon sa namerom da idem napred i pravim presing. Ne znam kako, ali pretpostavljam da imam bombe u rukama“.

Pre nego što je prešao u MMA, nastupao je u profesionalnom boksu, gde je ostvario šest pobeda u sedam mečeva. Upravo je borba na ruke ostala njegovo najjače oružje i u mešovitim borilačkim veštinama, pa ne čudi što gotovo svaku priliku koristi da meč zadrži na nogama. Dolazak u UFC bio je cilj koji Čepo nikada nije krio, a sudbina je želela da debitantski nastup upiše baš pred publikom u Beogradu.

„UFC je san svakog borca na svetu. Dolazim iz malog sela u Srbiji, Selenče, a kasnije sam se preselio u jedan od najmanjih gradova u Slovačkoj. Tu nije ni postojao borilački klub kada sam počeo da treniram. Sada sam ovde, među elitom. Sve ovo radim zbog sebe i svoje porodice”.

Prvog avgusta očekuje ga duel sa Žilbertom Urbinom, borcem koji je ugovor sa elitnom organizacijom izborio kroz borilački rijaliti "The Ultimate Fighter". Na papiru, duel predstavlja pravi sudar stilova. Dok Čepo isključivo traži završnicu na nogama, Urbina je prve korake u borilačkom sportu napravio kao rvač i gotovo sigurno će pokušati da borbu preseli u parter. Meksikanac, koji nastupa pod američkom zastavom, dolazi iz porodice boraca, pošto su u MMA i njegova tri brata. (1.30) VLASTO ČEPO - ŽILBERT URBINA (3.20) Ipak, razloga za optimizam u Čepovom timu ima mnogo. Urbina je u dosadašnja četiri UFC nastupa ostvario samo jednu pobedu, a prošlog avgusta ga je Uroš Medić nokautirao već posle nešto više od jednog minuta borbe. Njegova sposobnost da podnese snažne udarce više puta je dolazila pod znak pitanja, što nije ohrabrujuća činjenica kada se preko puta nalazi čovek koji gotovo svaku pobedu ostvaruje ekspresnim nokautom. Istina, ni od Čepa nismo puno puta videli kako je to kada meč uđe u duboke vode, pa se postavlja pitanje koliko snage će ostati u njegovom rezervoaru, ako Urbina uspe da preživi nalete u prvoj rundi...