Najbolji treba da predstavljaju Srbiju, biće zatraženo vanredno zasedanje Skupštine VSS
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 16:32
Miriše na promene...
Kada se u aprilu birao novi predsednik Vaterpolo saveza Srbijem, kandidat je bio samo jedan. Mahom su dizani zeleni kartoni za Slobodana Sora, a za tu opciju nije bio klub koji se nalazi u stanju mirovanja iliti Crvena zvezda. Pobuna je izostala, iako su svi znali kakve bi potencijalno posledice mogle da budu. Jer, dovoljna je iskra da plane.
Upravo to se i dogodilo. Slobodan Soro stupio je na funkciju predsednika Vaterpolo saveza Srbije i unizio je uspehe olimpijskih i evropskih šampiona, što je dovelo do toga da njih 11 otpočne bojkot. On i dalje traje i trajaće dok ne dođe do promena na vrhu, a miriše da bi do njih u skorije vreme moglo da dođe...
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Izgleda da je došlo vreme da se odluke donose po savesti i da usledi udruženo delovanje. Prema informacijama Mozzart Sporta, biće zatraženo vanredno zasedanje Skupštine Vaterpolo saveza Srbije. Tema ima na pretek, a na njoj bi Slobodanu Soru moglo da bude izglasano nepoverenje.
Kako pomirenja sa predsednikom nema i neće ga biti, jedini način da najbolje što srpski vaterpolo ima opet bude u pogonu i na raspolaganju državnom timu jeste da dođe do promena.
Kratko i jasno: najbolji treba da predstavljaju Srbiju. Kako u vaterpolu, tako i u svim sferama.
Tako nije bilo prethodnih meseci. Vučeni su potezi ili bolje rečeno birane su reči koje su dovele do toga da Dušan Mandić, Nikola Jakšić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović i Radoslav Filipović stupe u bojkot dok aktuelni predsednik vodi Vaterpolo savez Srbije. Obavio je sa njima razgovore novi selektor Vladimir Vujasinović, ali i pre 20 dana sve je bilo identično.
Ipak, budu li srpski klubovi obrazovali jedinstven front i bude li udruženog delovanja, a postoje nagoveštaji da će do toga doći, promene bi mogle da uslede. Klubovi su na potezu.