Najbolji treba da predstavljaju Srbiju, biće zatraženo vanredno zasedanje Skupštine VSS

Kada se u aprilu birao novi predsednik Vaterpolo saveza Srbijem, kandidat je bio samo jedan. Mahom su dizani zeleni kartoni za Slobodana Sora, a za tu opciju nije bio klub koji se nalazi u stanju mirovanja iliti Crvena zvezda. Pobuna je izostala, iako su svi znali kakve bi potencijalno posledice mogle da budu. Jer, dovoljna je iskra da plane.

Upravo to se i dogodilo. Slobodan Soro stupio je na funkciju predsednika Vaterpolo saveza Srbije i unizio je uspehe olimpijskih i evropskih šampiona, što je dovelo do toga da njih 11 otpočne bojkot. On i dalje traje i trajaće dok ne dođe do promena na vrhu, a miriše da bi do njih u skorije vreme moglo da dođe...