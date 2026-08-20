Ne ide nigde: Verstapen u Red Bulu do kraja 2030. godine

Ipak, ovog četvrtka, dan pred početak trkačkog vikenda na Verstapenovoj domaćoj stazi Zandvort, Red Bul je objavio da je postignut novi dvogodišnji ugovor sa Holanđaninom, koji će time provesti čak 15 sezona u austrijskoj ekipi. „Veoma sam zadovoljan produženjem ugovora. Imamo najbolje ljude i uzbuđen sam što ćemo nastaviti da radimo zajedno sa svima kako bismo se ponovo vratili na vrh. To ostaje krajnji cilj ka kojem svi zajedno radimo i koji ćemo nastaviti da sledimo. Želim da zahvalim Red Bulu, Loranu i svima u Red Bul Rejsingu na poverenju koje su mi ukazali. Rad sa Loranom tokom više od godinu dana takođe je bio sjajan. Jasno vidim viziju koju ima za tim. Svi u Milton Kinsu veruju u ono što gradimo i radujem se narednom poglavlju, borbi za još pobeda i šampionske titule, dok zajedno nastavljamo da oblikujemo budućnost ovog tima“ , kazao je Verstapen .

Ta situacija dovela je do interesovanja Mercedesa, pa čak i Meklarena, s obzirom na to da se u naredne dve godine očekuje prelazak njegovog dugogodišnjog inženjera Đanpjera Lambjase u britanski tim, ali i do priča o penziji. Takođe, struktura tima u kojem je stasao kao vozač od kada se pridružio Toro Rosu 2015. godine (sadašnji Rejsing Buls), a zatim i Red Bulu polovinom naredne sezone, znatno se promenila. U poslednjih godinu dana tim su napustili ključni ljudi, nekadašnji šef Kristijan Horner i savetnik Helmut Marko, što je dodatno otežalo situaciju.

Šef tima, Loran Mekis, nije krio zadovoljstvo.

„To što će Maks ostati sa nama i što zadržavamo najboljeg vozača na gridu fantastična je vest za Red Bul, ali i za Formulu 1 i automobilizam u celini. Malo je sportskih partnerstava koja su ostvarila ono što su Maks i ovaj tim. Njegov uticaj na tim i Red Bulovu trkačku priču je ogroman i bio je ključan za sve što smo zajedno postigli. Odluka da nastavimo zajednički put zasnovana je na godinama izgrađenog poverenja, kao i na Maksovoj veri u naše ljude, kulturu i viziju budućnosti. Ovo partnerstvo, izgrađeno kroz šampionske uspehe, velike borbe i teške trenutke, samo je postajalo jače, zbog čega je jedna od najvećih priča o uspehu u istoriji Formule 1“, poručio je Loran Mekis i dodao:

„Ali, još nismo završili. Pred nama su nove pobede, novi uspesi i još istorije koju treba ispisati. Zajedno nastavljamo da podižemo lestvicu, sa istom odlučnošću koja nas je dovela na vrh i još većom verom u ono što možemo da postignemo. Mnogo toga će se menjati, ali naše ambicije ostaju iste – jedan pravac, jedna vizija, jedan tim“.

(©Reuters)

Kao što je već pomenuto, Verstapen je u Formuli 1 debitovao 2015. godine za tadašnji Toro Roso, i to kao najmlađi vozač ikada sa samo 17 godina i 166 dana. Naredne sezone, u ekipu Red Bula prešao je od Velike nagrade Španije u Barseloni, kada je ostvario prvu pobedu u karijeri.

Od tada, Holanđanin je ostvario još 70 trijumfa i ukupno 131 plasman na pobedničko postolje, a u periodu od 2021. do 2024. godine osvojio je četiri šampionske titule.

Njegovu dominaciju je prošle sezone prekinuo vozač Meklarena Lando Noris, koji je, uprkos Verstapenovoj pobedi u finalnoj trci u Abu Dabiju, preuzeo šampionski trofej.

U tekućoj sezoni, Verstapen još uvek nije došao do pobede, najbolji rezultat bilo mu je drugo mesto u Austriji i u Mađarskoj, a nalazi se na šestom mestu u šampionatu, 110 poena iza lidera Andree Kimija Antonelija iz Mercedesa.

Raspored za Veliku nagradu Holandije:

Petak: Trening 12:30-13:30

Sprint kvalifikacije 16:30-17:14

Subota: Sprint trka 12:00-13:00

Kvalifikacije 16:00-17:00

Nedelja: Trka 15:00

PIŠE: Maja Nakaradić