Ognjen Cenić (©IHF/Kolektiff)
Ognjen Cenić (©IHF/Kolektiff)

Nekse blindira lucidnog Leskovčanina: Cenić do 2030.

Vreme čitanja: 4min | pon. 31.08.26. | 19:56

Srednji bek produžio ugovor sa timom iz Našica, zajedno sa još jednom supertalentovanim Matkom Moslovcem

Nekse veruje srpskom tandemu. Letos je iz Vojvodine stigao talentovani pivotmen iz Vojvodine, Andrija Stankov, a trećeplasirani tim hrvatskog šampionata produžio je ugovor sa srednjim bekom Ognjenom Cenićem do 2030.

Mlađi od leskovačke braće stigao je pre dve godine u Slavoniju iz Barselone. Početkom godine je Partizan bio zainteresovan za lucidnog organizatora igre koji je u planovima Raula Gonzalesa i za najbolji tim Orlova, ali visoko obeštećenje je ostavilo Ognjena u Našicama.

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Klub iz Slavonije je odlučio da blindira mladog srednjeg beka, rođenog 2006. godine, pa je potpisao novi četvorogodišnji ugovor. U istom danu je Nekse produžilo saradnju sa još jednom biserom, organizatorom igre Matkom Moslovcem.

19.00: (1,45) Hamburg (8,50) Štutgart (3,40)

Iza Cenića je turbulentna sezona. Imao je prvo mononukleozu koja ga je nekoliko meseci odvojila od terena, a u finišu sezone se povredio, pa ga nije bilo ni na juniorskog Evropskom prvenstvu gde su Orlići doživeli fijasko u Rumuniji.

Mlađi od braća Cenić (stariji Aleksandar takođe igra u Nekseu) bio je deo Orlova koji su elminisali sredinom maja Mađarsku u baražu za Svetsko prvenstvo i kandidat je da se nađe na premijernom velikom takmičenju u seniorskom rukometu u januaru u Minhenu i Kelnu. Društvu Stankovu i braći Cenić u Našicama praviće još jedan Srbin, dugogodišnji golman Mihailo Radovanović.

Nekse će naredne sezone da predstavlja Hrvatsku u Ligi Evrope.

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