Nekse blindira lucidnog Leskovčanina: Cenić do 2030.
Vreme čitanja: 4min | pon. 31.08.26. | 19:56
Srednji bek produžio ugovor sa timom iz Našica, zajedno sa još jednom supertalentovanim Matkom Moslovcem
Nekse veruje srpskom tandemu. Letos je iz Vojvodine stigao talentovani pivotmen iz Vojvodine, Andrija Stankov, a trećeplasirani tim hrvatskog šampionata produžio je ugovor sa srednjim bekom Ognjenom Cenićem do 2030.
Mlađi od leskovačke braće stigao je pre dve godine u Slavoniju iz Barselone. Početkom godine je Partizan bio zainteresovan za lucidnog organizatora igre koji je u planovima Raula Gonzalesa i za najbolji tim Orlova, ali visoko obeštećenje je ostavilo Ognjena u Našicama.
Izabrane vesti
Klub iz Slavonije je odlučio da blindira mladog srednjeg beka, rođenog 2006. godine, pa je potpisao novi četvorogodišnji ugovor. U istom danu je Nekse produžilo saradnju sa još jednom biserom, organizatorom igre Matkom Moslovcem.
Iza Cenića je turbulentna sezona. Imao je prvo mononukleozu koja ga je nekoliko meseci odvojila od terena, a u finišu sezone se povredio, pa ga nije bilo ni na juniorskog Evropskom prvenstvu gde su Orlići doživeli fijasko u Rumuniji.
Mlađi od braća Cenić (stariji Aleksandar takođe igra u Nekseu) bio je deo Orlova koji su elminisali sredinom maja Mađarsku u baražu za Svetsko prvenstvo i kandidat je da se nađe na premijernom velikom takmičenju u seniorskom rukometu u januaru u Minhenu i Kelnu. Društvu Stankovu i braći Cenić u Našicama praviće još jedan Srbin, dugogodišnji golman Mihailo Radovanović.
Nekse će naredne sezone da predstavlja Hrvatsku u Ligi Evrope.