Nekse blindira lucidnog Leskovčanina: Cenić do 2030.

Klub iz Slavonije je odlučio da blindira mladog srednjeg beka, rođenog 2006. godine, pa je potpisao novi četvorogodišnji ugovor. U istom danu je Nekse produžilo saradnju sa još jednom biserom, organizatorom igre Matkom Moslovcem .

Iza Cenića je turbulentna sezona. Imao je prvo mononukleozu koja ga je nekoliko meseci odvojila od terena, a u finišu sezone se povredio, pa ga nije bilo ni na juniorskog Evropskom prvenstvu gde su Orlići doživeli fijasko u Rumuniji.

Mlađi od braća Cenić (stariji Aleksandar takođe igra u Nekseu) bio je deo Orlova koji su elminisali sredinom maja Mađarsku u baražu za Svetsko prvenstvo i kandidat je da se nađe na premijernom velikom takmičenju u seniorskom rukometu u januaru u Minhenu i Kelnu. Društvu Stankovu i braći Cenić u Našicama praviće još jedan Srbin, dugogodišnji golman Mihailo Radovanović.

Nekse će naredne sezone da predstavlja Hrvatsku u Ligi Evrope.