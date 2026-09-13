Neviđen maler: Najbolji defanzivac NFL mora na operaciju

Sigurno ga neće biti u naredne četiri utakmice i to nisu dobre vesti zbog rasporeda – imaju Njujork Džajantse, Denver Bronkose, Filadelfija Iglse i Bafalo Bilse u tom periodu. Ako se oporavi na vreme i sve prođe kako treba, biće spreman za meč sa Arizona Kardinalsima. Do tada, mora na rehabilitaciju i posle artroskopske operacije, tako da će odbrana Remsa patiti bez čoveka koji se povredio na debiju za tim iz građa anđela. A taman je trebalo da gledamo Erona Donalda i njega kao silu...

Čak i pre utakmice je Majls Geret delovao da nije baš na vrhuncu moći, dok je posle meča rekao da zna da nije 100 odsto spreman i da ga nešto muči. Sada je i jasno o čemu se radi.

Od manjih muka, ispostavilo se da mora na operaciju kako ne bi to koleno napravilo još veći problem.

Baš udarac za Remse, pravo niotkuda.

NFL – 1. KOLO

Četvrtak

Sijetl Sihoks - Nju Ingland Petriots 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)

Petak

Los Anđeles Rems - San Francisko Fortinajners 7:27 (0:3, 7:7, 0:7, 0:10)

Nedelja

19.00: (1,25) Džeksonil Džeguars (15,0) Kilvlend Brauns (4,60)

19.00: (1,40) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (3,55)

19.00: (1,40) Detroit Lajons (15,0) Nju Orelans Sejnts (3,35)

19.00: (2,00) Hjuston Teksans (13,0) Bafalo Bils (1,95)

19.00: (1,60) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,55)

19.00: (2,55) Karolina Panters (14,0) Čikago Bers (1,60)

19.00: (2,55) Indijanapolis Kolts (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)

19.00: (1,85) Tenesi Tajtens (13,0) Njujork Džets (2,15)

22.25: (1,20) Los Anđeles Čardžers (15,0) Arizona Kardinals (5,40)

22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)

22.25: (1,60) Las Vegas Rejders (14,0) Majami Dolfins (3,10)

22.25: (1,45) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70)

Ponedeljak

02.20: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Dalas Kaubojs (1,60)

Utorak

02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40)

***kvote su podložne promenama