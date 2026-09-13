Neviđen maler: Najbolji defanzivac NFL mora na operaciju
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 17:34
Majls Geret četiri nedelje van terena, u najboljem slučaju
Prosto neverovatno šta se dešava Los Anđeles Remsima, a da sezona praktično nije ni počela. Doživeli su ubedljiv poraz od San Francisko Fortinajnersa u prvom meču nove sezone i to nije najgore od svega. Ima još gore. Najbolji defanzivac NFL, pa može se reći i najbolji igrač trenutno američkog fudbala, moraće na operaciju.
Majls Geret ima problema sa kolenom, videlo se to i protiv Fortinajnersa, samo su se nadali da je malo zarđao. Međutim, to nije slučaj. Moraće defanzivni end na operaciju kako bi sanirao povredu kolena i kako prenosi "Ringer", nadaju se u Los Anđelesu da će se vratiti za četiri nedelje. U najboljem slučaju.
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Sigurno ga neće biti u naredne četiri utakmice i to nisu dobre vesti zbog rasporeda – imaju Njujork Džajantse, Denver Bronkose, Filadelfija Iglse i Bafalo Bilse u tom periodu. Ako se oporavi na vreme i sve prođe kako treba, biće spreman za meč sa Arizona Kardinalsima. Do tada, mora na rehabilitaciju i posle artroskopske operacije, tako da će odbrana Remsa patiti bez čoveka koji se povredio na debiju za tim iz građa anđela. A taman je trebalo da gledamo Erona Donalda i njega kao silu...
Čak i pre utakmice je Majls Geret delovao da nije baš na vrhuncu moći, dok je posle meča rekao da zna da nije 100 odsto spreman i da ga nešto muči. Sada je i jasno o čemu se radi.
Od manjih muka, ispostavilo se da mora na operaciju kako ne bi to koleno napravilo još veći problem.
Baš udarac za Remse, pravo niotkuda.
NFL – 1. KOLO
Četvrtak
Sijetl Sihoks - Nju Ingland Petriots 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)
Petak
Los Anđeles Rems - San Francisko Fortinajners 7:27 (0:3, 7:7, 0:7, 0:10)
Nedelja
19.00: (1,25) Džeksonil Džeguars (15,0) Kilvlend Brauns (4,60)
19.00: (1,40) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (3,55)
19.00: (1,40) Detroit Lajons (15,0) Nju Orelans Sejnts (3,35)
19.00: (2,00) Hjuston Teksans (13,0) Bafalo Bils (1,95)
19.00: (1,60) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,55)
19.00: (2,55) Karolina Panters (14,0) Čikago Bers (1,60)
19.00: (2,55) Indijanapolis Kolts (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (1,85) Tenesi Tajtens (13,0) Njujork Džets (2,15)
22.25: (1,20) Los Anđeles Čardžers (15,0) Arizona Kardinals (5,40)
22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)
22.25: (1,60) Las Vegas Rejders (14,0) Majami Dolfins (3,10)
22.25: (1,45) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Dalas Kaubojs (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40)
***kvote su podložne promenama