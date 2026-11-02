Ni "d“ od derbija: Voša pregazila Šapčane, šou Koste Dizdara u nastavku
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 19:57
Novosađni pobedili Metaloplastiku sa 36:28 u poslednjem meču osmog kola ARKUS lige. Tri odbranjena sedmerca reprezentativca Srbije
Posle osam kola ARKUS lige samo je Partizan bez poraza. Pala je i Metaloplastika u Novom Sadu. Rukometaši Vojvodine lakše od očekivanog slomili su otpor tima Davids Rašića – 36:28.
Već na startu meča su domaćini preuzeli kontrolu igre i rezultata, lako nalazili put do mreže Nikole Ćirovića. Nije imao dan čuvar mreže Šapčana. Ekipa Milutina Lučića je davala lake golove, odbrana gostiju ništa nije mogla protiv raspoloženih krila Marka Srdanovića i Frana Milete, bekova Nika Ćirovića i Vojina Čabrila, raspucanog pivotmena Branka Predovića.
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U nastavku je šou imao mladi golman Voše Kosta Dizdar koji je odbranio čak tri sedmerca i opravdao poziv u nacionalni tim umesto lakše povređenog Dejana Milosavljeva.
Kapiten srpskog vicešampiona Marko Srdanović potvrdio je reprezentativnu formu, dao je osam golova (4/4 sa sedam metara), uz samo jedan promašaj. Fran Mileta i Nik Ćirović su dali po šest pogodaka, Branko Predović četiri, a po tri Vojin Čabrilo i Đorđe Draško. Kosta Dizdar je sakupio osam odbrana (tri penala), a Luka Arsenić je imao tri intervencije u prvih 30 minuta.
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Kod Šapčana je najefikasniji bio Makedonac Dejan Kukuloski sa sedam pogodaka, a odličan je bio mladi srednji bek Nikola Filipović sa šest golova. Vukašin Pavlović je dao pet, a Dimitrije Bukvić četiri. Samo šest odbrana golmana, pet Jovana Jevremovića i samo jedna Nikole Ćirovića.
Meč na Slanoj bari gledali su i prethodna dvojica trenera Vojvodine, bivših selektora Srbije, Boris Rojević i Vladan Matić.
ARKUS LIGA – 8. KOLO
Subota
Dinamo Pančevo – Železničar 41:27 (22:15)
Dubočica – Crvena zvezda 33:29 (16:20)
Jugović – Lavovi 35:30 (17:13)
Nedelja
Partizan – Šamot 45:28 (23:11)
Loznica – Radnički Kragujevac 31:33 (15:15)
Ponedeljak
Vojvodina – Metaloplastika 36:28 (21:15)