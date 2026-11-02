Ni "d“ od derbija: Voša pregazila Šapčane, šou Koste Dizdara u nastavku

U nastavku je šou imao mladi golman Voše Kosta Dizdar koji je odbranio čak tri sedmerca i opravdao poziv u nacionalni tim umesto lakše povređenog Dejana Milosavljeva.

Kapiten srpskog vicešampiona Marko Srdanović potvrdio je reprezentativnu formu, dao je osam golova (4/4 sa sedam metara), uz samo jedan promašaj. Fran Mileta i Nik Ćirović su dali po šest pogodaka, Branko Predović četiri, a po tri Vojin Čabrilo i Đorđe Draško. Kosta Dizdar je sakupio osam odbrana (tri penala), a Luka Arsenić je imao tri intervencije u prvih 30 minuta.

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Kod Šapčana je najefikasniji bio Makedonac Dejan Kukuloski sa sedam pogodaka, a odličan je bio mladi srednji bek Nikola Filipović sa šest golova. Vukašin Pavlović je dao pet, a Dimitrije Bukvić četiri. Samo šest odbrana golmana, pet Jovana Jevremovića i samo jedna Nikole Ćirovića.

Meč na Slanoj bari gledali su i prethodna dvojica trenera Vojvodine, bivših selektora Srbije, Boris Rojević i Vladan Matić.

ARKUS LIGA – 8. KOLO

Subota

Dinamo Pančevo – Železničar 41:27 (22:15)

Dubočica – Crvena zvezda 33:29 (16:20)

Jugović – Lavovi 35:30 (17:13)

Nedelja

Partizan – Šamot 45:28 (23:11)

Loznica – Radnički Kragujevac 31:33 (15:15)

Ponedeljak

Vojvodina – Metaloplastika 36:28 (21:15)