Ni odbojkaši nisu mogli protiv Slovenaca: Srbija porazom okončala Ligu nacija

Jednostavno, u ovom momentu Srbija nije mogla da se takmiči s rivalom koji je kvalitetniji i spremniji za velike domete. Slovenija je pokazala snagu, kao i to da zaslužuje da se nađe u nastavku takmičenja Lige nacija, dok su Orlovi završili svoju misiju, a kada se podvuče crta može se reći da su naši momci imali solidnu kampanju.

Istina, nije naš tim obezbedio nastavak Lige nacija, ali je potrebno uzeti u obzir da je ovo selekcija u nastajanju i da je Srbija, kada se podvuče saldo, stigla do pet pobeda i sedam poraza, što je dovoljno za 10. ili 11. mesto, zavisi od ostalih rezultata.

Kada je reč o ovom meču, od starta se videla razlika u klasi. Slovenija je ta koja je bila dominantna u svim setovima. Zapravo, rival je igrao onoliko koliko je bilo potrebno da se slavi i upiše novi trijumf.

Što se tiče najefikasnijih igrača u našem timu listu je predvodio Veljko Mašulović s 15 poena. Njega je pratio Pavle Perić s 11, dok je kod Slovenaca najefikasniji bio Nik Mujanović s 17.