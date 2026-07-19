Ni odbojkaši nisu mogli protiv Slovenaca: Srbija porazom okončala Ligu nacija
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 23:25
Gosti slavili - 0:3 (19:25, 21:25, 22:25)
Nije nam se dalo večeras protiv Slovenije, ama baš nikako. Borili su se Orliću u Ljubljani, ali je Slovenija postala šampion Evrope u košarci za igrače do 20 godine. Kakav-takav revanš, ali ništa od toga.
Selekcija Georgija Krecua završila je takmičenje u Ligi nacija porazom u Beogradskoj areni - 0:3 (19:25, 21:25, 22:25).
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Jednostavno, u ovom momentu Srbija nije mogla da se takmiči s rivalom koji je kvalitetniji i spremniji za velike domete. Slovenija je pokazala snagu, kao i to da zaslužuje da se nađe u nastavku takmičenja Lige nacija, dok su Orlovi završili svoju misiju, a kada se podvuče crta može se reći da su naši momci imali solidnu kampanju.
Istina, nije naš tim obezbedio nastavak Lige nacija, ali je potrebno uzeti u obzir da je ovo selekcija u nastajanju i da je Srbija, kada se podvuče saldo, stigla do pet pobeda i sedam poraza, što je dovoljno za 10. ili 11. mesto, zavisi od ostalih rezultata.
Kada je reč o ovom meču, od starta se videla razlika u klasi. Slovenija je ta koja je bila dominantna u svim setovima. Zapravo, rival je igrao onoliko koliko je bilo potrebno da se slavi i upiše novi trijumf.
Što se tiče najefikasnijih igrača u našem timu listu je predvodio Veljko Mašulović s 15 poena. Njega je pratio Pavle Perić s 11, dok je kod Slovenaca najefikasniji bio Nik Mujanović s 17.