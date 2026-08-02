Nikola Grbić nastavio žetvu medalja: Poljska osvojila Ligu nacija, deveto odličje zaredom
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 17:06
Od kada je došao srpski selektor, ne silazi sa pobedničkog postolja
Jednostavno – šampion! Nikola Grbić kao selektor Poljske niže medalje i nastavlja da puni kolekciju sjajnih odličja. U velikom finalu završnog turnira Lige nacija, vodio je Poljake do zlata, pošto su posle velike drame savladali Sjedinjene Američke Države. U kineskom gradu Ningbo slavili su 3:2, po setovima 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10.
Poljaci su tako odbranili titulu u Ligi nacija, što im je treća ukupno i time su potvrdili dominaciju jer su natrofejnija nacionalna selekcija u istoriji ovog takmičenja. Nisu samo zlata, imaju sedam uzastopnih medalja u Ligi nacija, a posebno se slavi selektor Nikola Grbić jer od kada je seo na klupu Poljske, ima neverovatan niz osvojenih medalja.
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Naš čuveni odbojkaš preuzeo je Poljsku 2022. godine i od tada je na svakom mogućem takmičenju osvojio medalju! Devet uzastopnih odličja doneo je ovoj reprezentaciji u poslednje četiri godine. Sve je počelo upravo u Ligi nacija kada je osvojio bronzu, da bi zatim iste godine uzeo srebro na Svetskom prvenstvu. Usledila su zlata u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu 2023. godine, zatim bronza u LN i srebro na Olimpijskim igrama 2024. godine, pa prošle godine još jedno zlato koje su sada odbranili i bronza na Svetskom prvenstvu. Sada još jedno zlato za konačan bilans od pet zlata, dva srebra i dve bronze.
Sledi mali odmor za Poljake, pa za nešto više od mesec dana počinje Evropsko prvenstvo u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj, gde brane zlatnu medalju. Igra se od 9. do 26. septembra, završnica je u Italiji i taman šampion ide direktno na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.
Što se tiče meča za bronzanu medalju, trimufovali su Slovenci, što im je prvo odličje u Ligi nacija. U meču za treće mesto, koje je prethodilo finalu, savladali su Japan. Slavili su 3:1, po setovima 25:21, 26:28, 25:22, 25:22.
Za najkorisnijeg igrača Lige nacija proglašen je Tomaš Fornal, primač reprezentacije Poljske.