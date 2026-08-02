Nikola Grbić nastavio žetvu medalja: Poljska osvojila Ligu nacija, deveto odličje zaredom

Naš čuveni odbojkaš preuzeo je Poljsku 2022. godine i od tada je na svakom mogućem takmičenju osvojio medalju! Devet uzastopnih odličja doneo je ovoj reprezentaciji u poslednje četiri godine. Sve je počelo upravo u Ligi nacija kada je osvojio bronzu, da bi zatim iste godine uzeo srebro na Svetskom prvenstvu. Usledila su zlata u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu 2023. godine, zatim bronza u LN i srebro na Olimpijskim igrama 2024. godine, pa prošle godine još jedno zlato koje su sada odbranili i bronza na Svetskom prvenstvu. Sada još jedno zlato za konačan bilans od pet zlata, dva srebra i dve bronze.

Sledi mali odmor za Poljake, pa za nešto više od mesec dana počinje Evropsko prvenstvo u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj, gde brane zlatnu medalju. Igra se od 9. do 26. septembra, završnica je u Italiji i taman šampion ide direktno na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Što se tiče meča za bronzanu medalju, trimufovali su Slovenci, što im je prvo odličje u Ligi nacija. U meču za treće mesto, koje je prethodilo finalu, savladali su Japan. Slavili su 3:1, po setovima 25:21, 26:28, 25:22, 25:22.

Za najkorisnijeg igrača Lige nacija proglašen je Tomaš Fornal, primač reprezentacije Poljske.