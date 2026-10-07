Nova Partizanova (ne)moguća misija: Dolazi najbolji tim na svetu, najbogatiji klub planete

U timu je svetski krem. Tu su Hrvati Luka Cindrić i Ivan Martinović , Francuzi Nedi Remili , Igo Deska i Janis Len , čak četvorica Egipćana (rival Srbije u drugom krugu Svetskog prvenstva u Nemačkoj u januaru 2027) – Ahmed Hešam , Jehija Eldera , Ahmed Adel i Ali Zejn , švedski veteran na golu Mikael Apelgren , dvojica domaćih igrača, defanzivni specijalista Patrik Ligetvari i Emre Bence , novajlija iz Kila ove sezone. Tu je i Brazilac Tijago Petrus , isključivo zadužen za odbranu. Nije mnogo menjan tim u odnosu na prošlu sezonu, osim dolaska Nilsena kao „Iks faktora“. Tek se očekuje povratak na teren posle teške povrede pivotmena Lukasa Jorgensena .

Ovog leta je došao Emil Nilsen iz Barselone koju je vratio na tron Starog kontinenta. Konačno su u Vespremu uvideli da za najveći trofej moraju da imaju najboljeg golmana današnjice, a Nilsen to jeste. Gledaćemo i dvojicu Srba u taboru Vesprema, pivotmena Dragana Pešmalbeka i srednjeg beka Stefana Dodića .

Tim trofejnog španskog stručnjaka Ćavija Paskvala je najbogatiji klub na svetu, sa nezvanično najvećim budžetom (teško isplivaju brojke). Zna se u svetu rukometa kada se kaže Vesprem, da svi kažu da je najteže igrati u tom klubu. Decenijama je ambicija samo trofej Lige šampiona, ali on uvek zaobilazi ovaj gradić sa 50.000 stanovnika.

U odnosu na Berlin, Vesprem igra sa dužom rotacijom, uvek skoro sa svih 16 rukometaša u protokolu. Na početku sezone blista Nilsen, ali i francuska krila Deska i Len, velika je konkurencija na spoljnim pozicijama, pa naš Stefan Dodić nema baš veliku minutažu.

S druge strane, Pešmalbek je od sjajnog defanzivca postao i snaga Vesprema u napadu, izborio se kod popularnog Paskija za prvu opciju na crti, bar do povratka na teren Danca Jorgensena. Deluje da je to ta sezona, kada će Vesprem da se popne na krov Evrope i skine dugogodišnje prokletstvo na jezeru Balaton.

Što se tiče Partizana, mora bolje. Nov tim, novi sistem Raula Gonzalesa. Nisu još igrači kliknuli, nije napravljena hemija, ali vreme radi za crno-bele od kojih konkurentnije rezultata možemo da očekujemo u Ligi Evrope. Od povreda su se oporavili i levi bekovi Miloš Kos i Vladislav Kuleš, a tokom sezone je stigao i golman Luka Krivokapić. Na svakoj poziciji Raul ima bar dvojicu, a negde kao na levom i desnom beku, kao i među stativama i tri opcije. Zasad, u prvom planu su Izraelac Joav Lumbroso i Austrijanac Tobijas Vagner. Njihova konekcija i igra „dva na dva“ je najveća snaga Partizana.

20.45: (3,15) Kjelce (8,50) Magdeburg (1,50)

Srpski šampion nema šta da izgubi pred svi veruju dobro popunjenim Pionirom. Prežaljen je u duelu sa najboljim timom sveta.

“Pošto sam gledao finale Supergloba između Barselone i Vesprema, teško je reći šta tačno možemo da očekujemo u duelu sa mađarskom ekipom. Neverovatno je da igraju na tako visokom nivou, a tek je početak sezone. Mi moramo još mnogo da radimo na detaljima koji će nam pomoći da izgledamo bolje na terenu. Protiv svetskog šampiona postoji samo jedan recept, a to je da odigramo savršeno. Potrebno je da u utakmice ulazimo sa više samopouzdanja i da smanjimo broj grešaka. Nadamo se da će atmosfera biti sjajna i da će nam naši navijači pružiti podršku koja nam je potrebna da se borimo za što bolji rezultat“, rekao je trener crno-belih Raul Gonzales.

Ivan Mićić (©MN Press)

Kapiten Ivan Mićić svestan je jačine rivala.

“Svetski šampion, fantastična ekipa, širok roster sa najboljim igračima na svetu i najboljim golmanom na planeti, predvođeni majstorom na klupi Paskvalom. Vesprem je apsolutni favorit. Moramo da prebacimo stepen više, nadamo se dobroj igri. Mislim da ćete videti najbolji Partizan u Ligi šampiona. Prve dve utakmice su mnogo značile da uhvatimo ritam. Protiv Berlina nismo imali šta da tražimo, protiv Porta je bilo bolje, ali smo platili ceh lošim početkom. Vesprem je opasniji od Berlina, ima šut spolja za razliku od našeg prvog rivala. Širok roster, kvalitetno popunjen tim“, rekao je za Mozzart Sport Mićić.

20.45: (1,90) PSŽ (hendikep -10,5) Celje (1,80)

Pohvalio je popularni Mićko kolegu iz reprezentacije Dragana Pešmalbeka.

“Drago mi je što Gagi igra tako dobro, on je svetska klasa. Prve dve sezone je imao defanzivne zadatke, ali u poslednje vreme je pokazao je da je sjajan i u ofanzivi“.

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Vesprem dolazi u Beograd šest dana posle svetske titule, druge u istoriji, u Kairu. Imali su izabranici Ćavija Paskvala slobodan vikend. Možda u tome Partizan traži šansu.

“Sigurno da kod njih postoji zasićenje posle titule Supergloba, ali to su profesionalci, prava ekipa, širok roster. Siguran sam da nas neće potceniti. Oni gaze svaki meč, u neverovatnoj su formi“, zaključio je kapiten Partizana.