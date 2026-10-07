Nova Partizanova (ne)moguća misija: Dolazi najbolji tim na svetu, najbogatiji klub planete
Vreme čitanja: 8min | sre. 07.10.26. | 08:14
Crno-beli rukometaši posle Fikse Berlina domaćini u trećem kolu Lige šampiona danas (18.45 Arena Premijum 1) u Pioniru strašnom Vespremu sa najboljim golmanom današnjice Emilom Nilsenom i srpskim reprezentativcima Draganom Pešmalbekom i Stefanom Dodićem
Pre nešto manje od mesec dana Beograd je konačno video Matijasa Gidsela, najboljeg rukometaša današnjice, čudesnog Danca koji preti da pomuti slavu Nikole Karabatića i za deceniju da počne o njemu da se piše kao G.O.A.T. (najboljem svih vremena).
Sada će naš glavni grad da vide na delu njegovog zemljaka, Emila Nilsena, debeljuškastog Danca, ubedljivo najboljeg golmana današnjice, pravu hobotnicu među stativama. I konačno, videće domaći ljubitelji rukometa trenutno najbolji tim na svetu, koji je impresivno počeo sezonu, pregazio Barselonu u finalu Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog prvenstva) sa 42:33, pre toga dobio Fikse u Berlinu ubedljivo sa 35:29. Najavio je mađarski šampion da je konačno vreme da u gradić u blizini jezera Balaton donese toliko željenu titulu šampiona Evrope.
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Tim trofejnog španskog stručnjaka Ćavija Paskvala je najbogatiji klub na svetu, sa nezvanično najvećim budžetom (teško isplivaju brojke). Zna se u svetu rukometa kada se kaže Vesprem, da svi kažu da je najteže igrati u tom klubu. Decenijama je ambicija samo trofej Lige šampiona, ali on uvek zaobilazi ovaj gradić sa 50.000 stanovnika.
18.45: (1,85) Partizan (hendikep 9,5) Vesprem (1,85)
Ovog leta je došao Emil Nilsen iz Barselone koju je vratio na tron Starog kontinenta. Konačno su u Vespremu uvideli da za najveći trofej moraju da imaju najboljeg golmana današnjice, a Nilsen to jeste. Gledaćemo i dvojicu Srba u taboru Vesprema, pivotmena Dragana Pešmalbeka i srednjeg beka Stefana Dodića.
U timu je svetski krem. Tu su Hrvati Luka Cindrić i Ivan Martinović, Francuzi Nedi Remili, Igo Deska i Janis Len, čak četvorica Egipćana (rival Srbije u drugom krugu Svetskog prvenstva u Nemačkoj u januaru 2027) – Ahmed Hešam, Jehija Eldera, Ahmed Adel i Ali Zejn, švedski veteran na golu Mikael Apelgren, dvojica domaćih igrača, defanzivni specijalista Patrik Ligetvari i Emre Bence, novajlija iz Kila ove sezone. Tu je i Brazilac Tijago Petrus, isključivo zadužen za odbranu. Nije mnogo menjan tim u odnosu na prošlu sezonu, osim dolaska Nilsena kao „Iks faktora“. Tek se očekuje povratak na teren posle teške povrede pivotmena Lukasa Jorgensena.
U odnosu na Berlin, Vesprem igra sa dužom rotacijom, uvek skoro sa svih 16 rukometaša u protokolu. Na početku sezone blista Nilsen, ali i francuska krila Deska i Len, velika je konkurencija na spoljnim pozicijama, pa naš Stefan Dodić nema baš veliku minutažu.
S druge strane, Pešmalbek je od sjajnog defanzivca postao i snaga Vesprema u napadu, izborio se kod popularnog Paskija za prvu opciju na crti, bar do povratka na teren Danca Jorgensena. Deluje da je to ta sezona, kada će Vesprem da se popne na krov Evrope i skine dugogodišnje prokletstvo na jezeru Balaton.
Što se tiče Partizana, mora bolje. Nov tim, novi sistem Raula Gonzalesa. Nisu još igrači kliknuli, nije napravljena hemija, ali vreme radi za crno-bele od kojih konkurentnije rezultata možemo da očekujemo u Ligi Evrope. Od povreda su se oporavili i levi bekovi Miloš Kos i Vladislav Kuleš, a tokom sezone je stigao i golman Luka Krivokapić. Na svakoj poziciji Raul ima bar dvojicu, a negde kao na levom i desnom beku, kao i među stativama i tri opcije. Zasad, u prvom planu su Izraelac Joav Lumbroso i Austrijanac Tobijas Vagner. Njihova konekcija i igra „dva na dva“ je najveća snaga Partizana.
20.45: (3,15) Kjelce (8,50) Magdeburg (1,50)
Srpski šampion nema šta da izgubi pred svi veruju dobro popunjenim Pionirom. Prežaljen je u duelu sa najboljim timom sveta.
“Pošto sam gledao finale Supergloba između Barselone i Vesprema, teško je reći šta tačno možemo da očekujemo u duelu sa mađarskom ekipom. Neverovatno je da igraju na tako visokom nivou, a tek je početak sezone. Mi moramo još mnogo da radimo na detaljima koji će nam pomoći da izgledamo bolje na terenu. Protiv svetskog šampiona postoji samo jedan recept, a to je da odigramo savršeno. Potrebno je da u utakmice ulazimo sa više samopouzdanja i da smanjimo broj grešaka. Nadamo se da će atmosfera biti sjajna i da će nam naši navijači pružiti podršku koja nam je potrebna da se borimo za što bolji rezultat“, rekao je trener crno-belih Raul Gonzales.
Kapiten Ivan Mićić svestan je jačine rivala.
“Svetski šampion, fantastična ekipa, širok roster sa najboljim igračima na svetu i najboljim golmanom na planeti, predvođeni majstorom na klupi Paskvalom. Vesprem je apsolutni favorit. Moramo da prebacimo stepen više, nadamo se dobroj igri. Mislim da ćete videti najbolji Partizan u Ligi šampiona. Prve dve utakmice su mnogo značile da uhvatimo ritam. Protiv Berlina nismo imali šta da tražimo, protiv Porta je bilo bolje, ali smo platili ceh lošim početkom. Vesprem je opasniji od Berlina, ima šut spolja za razliku od našeg prvog rivala. Širok roster, kvalitetno popunjen tim“, rekao je za Mozzart Sport Mićić.
20.45: (1,90) PSŽ (hendikep -10,5) Celje (1,80)
Pohvalio je popularni Mićko kolegu iz reprezentacije Dragana Pešmalbeka.
“Drago mi je što Gagi igra tako dobro, on je svetska klasa. Prve dve sezone je imao defanzivne zadatke, ali u poslednje vreme je pokazao je da je sjajan i u ofanzivi“.
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Vesprem dolazi u Beograd šest dana posle svetske titule, druge u istoriji, u Kairu. Imali su izabranici Ćavija Paskvala slobodan vikend. Možda u tome Partizan traži šansu.
“Sigurno da kod njih postoji zasićenje posle titule Supergloba, ali to su profesionalci, prava ekipa, širok roster. Siguran sam da nas neće potceniti. Oni gaze svaki meč, u neverovatnoj su formi“, zaključio je kapiten Partizana.
Aljoša Damjanović je na poslednjim mečevima bio u drugom planu, ali spreman je srpski reprezentativac, učesnik Evrpopskog prvenstva u danskom Herningu.
“Očekivanja su najviša moguća. Vesprem je najkvalitetnija ekipa u našoj grupi, ne zna se ko je veća zvezda u njihovom timu, ali mislim da i mi imamo šta da pokažemo. Pokušaćemo da navijače obradujemo pozitivnom igrom i borbenošću na terenu. Imali smo dva gorka iskustva, najpre kući protiv Berlina, potom i protiv Porta u gostima. Moramo da popravimo naše trčanje nazad i da smanjimo početničke tehničke greške koje nam se dešavaju. Mislim da možemo da igramo sa svima u grupi, ali je preduslov za to da smanjimo broj grešaka“, istakao je levi/srednji bek crno-belih.
Očekuje se da će u Beogradu da bude i nekoliko desetina, možda i stotinak navijača Vesprema koji tradicionalno svuda prate svoj klub. Ulaznice po ceni od 1.800 dinara, uz popust od 35 odsto za svaku sledeću kupljenu, možete da nabavite i na dan utakmice od 12 časova na blagajni dvorane Pionir.
EHF LIGA ŠAMPIONA – 3. KOLO
GRUPA A
Sreda
18.45: (1,85) Partizan (hendikep 9,5) Vesprem (1,85)
Četvrtak
18.45: (1,07) Fikse Berlin (16,0) Porto (11,0)
GRUPA B
Četvrtak
20.45: (2,10) Melsungen (8,00) Nant (2,00)
20.45: (2,95) Vardar (8,50) Visla Plock (1,55)
GRUPA C
Sreda
20.45: (1,90) PSŽ (hendikep -10,5) Celje (1,80)
Četvrtak
18.45: (4,40) Zagreb (9,00) Olborg (1,30)
GRUPA D
Sreda
20.45: (7,75) Kristijanstad (13,0) GOG (1,12)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (2,70) Skanderborg (8,00) Monpelje (1,65)
20.45: (1,02) Barselona (23,0) Dinamo Bukurešt (19,0)
GRUPA F
Sreda
18.45: (1,25) Kriens Lucern (10,0) Kolstad (4,90)
20.45: (3,15) Kjelce (8,50) Magdeburg (1,50)
***kvote su podložne promenama