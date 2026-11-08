Nove promene kvoterbekova, finiš prelaznog roka i povratak Majlisa Gereta za Remse

Dru Lok menja povređenog Sem Darnolda za Sijetl protiv Arizone (22.25). Sihosi imaju skor 4-4 i vise im plasman u plej-of posle teškog poraza pre šest dana na svom Lumen fildu (popularnom Gnezdu) protiv Čikaga. Dešon Votson se povredio prošle nedelje u Pitsburgu, pa će prvi put u sezoni napad Klivlend Braunsa u Nju Orleansu da vodi mladi Šadur Sanders. Kola Filadelfije su krenulo nizbrdo posle bolesti (ugriška u krvi) Džejlena Hertsa, pa će Iglse danas u Gradu bratske ljubavi protiv Džajantsa (19.00) da predvodi treći kvoterbek ove sezone, nepoznati Džo Milton.

19.00: (3,10) Vašington Komanders (14,0) Los Anđeles Rems (1,45)

Vest dana “preko bare” je da se posle dva meseca pauza zbog povrede u tim Remsa vraća najbolji defanzivac lige posle sezone, Majlis Sanders. Tu je i Eron Dondald, pa će tim iz Los Anđelesa konačno imati prvi put u šampionatu moćan defanzivni tandem na gostovanju u Vašingtonu (19.00).

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Remsi su vezali dve pobede, ali i dalje prvi favorit za titulu pre početka šampionata ima loš skor - 4-4, čak tri pobede manje od lider Zapad NFC-a San Francisko Fortinajnersa. Napad Rems nije tako dobar kao prethodnih godina. Metju Staford nije ni blizu prošlogodišnje forme kada je bio MVP sezone. Fali u napadu i dalje iskusni risiver Devonte Adams, ali tu je fenomenalni Puka Nakua.

19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Njujork Džajants (1,60)

Nedeljni program kreće iz Madrida sa stadiona Sanijago Bernabezu (15.30) gde će snage da odmere Atlanta i Sinsinati. Bengalsi su trenutno možda i najbolja ekipa u AFC-a, napad sa Džoe Barouom je nezaustavljiv, dok su Falkonsi nepredvidivi. Ako krene trčanje Bižama Robinsona onda tim iz Džordžije može svakog da pobedi, ali ako taj segment igre bude zaustavljen, u problemu je tim Kevina Stefanskog. Prošle nedelje je Atlanta dobila “krompir” u Tampi (0:16), a kvoterbek Majk Peniks se nije snašao po kišnom vremenu na Floridi. Bacio je čak četiri presečena pasa.

15.30: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)

Detroit je veliki favorit u Majamiju (19.00), kao Kanzas protiv Džetsa na Erouhedu (19.00). U večernjem terminu (22.25) je derbi na Foksborou gde Nju Inglandu dolazi probuđeni Grin Bej. I dalje za Pekerse neće biti defanzivne sile Majke Parsonsa.

19.00: (1,20) Kanzas Siti Čifs (15,0) Njujork Džets (5,40)

San Francisko je desetkovan neigranjem trojice risivera, Majka Evansa, Kristijana Kirka i Demarkusa Robinsona, ali je bez obzira na to bližu trijumfa protiv solidnih Rejdersa koje predvodi Kirk Kazins.

Poslednjih dana je živo na tranasfer pijaci jer se uskoro približava kraj prelaznog roka. U žiži kada su u pitanju trejdovi su Indijanapolis Koltsi koji je digli ruke od sezone. Posle smene generalnog menadžera, odlaska zvezda Kventina Nelsona u Sijetl i Deforesta Baknera u San Francisko, moguć je odlazak i prve napadačke snage, raning beka Džonatana Tejlora. Najbliži je odlasku u Sinsinati i borbi za Lombardijev trofej. Takođe, Baltimor bi mogao sledeće nedelje da ostane bez Derika Henrija za koga je Minesota najzainteresovanija.

NFL – 9. KOLO

Petak

Baltimor Rejvens – Džeksonvil Džeguars 10:33 (3:10, 0:7, 0:3, 7:13)

Nedelja

15.30: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Sinsinati Bengals (1,60) *

19.00: (1,60) Nju Orleans Sejnts (14,0) Klivlend Brauns (2,55)

19.00: (3,70) Majami Dolfins (14,0) Detroit Lajons (1,35)

19.00: (1,20) Kanzas Siti Čifs (15,0) Njujork Džets (5,40)

19.00: (2,70) Indijanapolis Kolts (14,0) Dalas Kaubojs (1,55)

19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Njujork Džajants (1,60)

19.00: (2,40) Karolina Panters (13,0) Denver Bronkos (1,70)

19.00: (3,10) Vašington Komanders (14,0) Los Anđeles Rems (1,45)

22.05: (3,10) Los Anđeles Čardžers (14,0) Hjuston Teksans (1,45)

22.25: (1,20) San Francisko Fortinajners (15,0) Las Vegas Rejders (5,40)

22.25: (1,60) Nju Ingland Petriots (14,0) Grin Bej Pekers (2,55)

22.25: (1,30) Sijetl Sihoks (15,0) Arizona Kardinals (4,00)

Ponedeljak

02.20: (1,40) Čikago Bers (14,0) Tampa Bej Bakanirs (3,35)

Utorak

02.15: (2,55) Minesota Vajkings (14,0) Bafalo Bils (1,60)

* igra se u Madridu

*** kvote su podložne promenama