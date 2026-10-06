Novi pehar za Tijanu i društvo: Vakif preko Ezačibašija do Superkupa Turske
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Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 20:13
U reprizi ovogodišnjeg finala Lige šampiona, slavio tim u kojem nastupaju čak četiri srpske reprezentativke
Copy - finale Lige šampiona, paste - borba za pehar Superkupa Turske. Dva najjača tima Evrope u ženskoj odbojci borila su se za prvi turski trofej u sezoni, a epilog je bio isti kao u majskom okršaju za evropsku krunu. Ezačibaši je, doduše, osvojio set više nego tada, ali je na kraju slavio Vakifbank - 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 17:25, 15:10), posle više od dva i po sata igre u Antaliji.
A, to znači da su se peharu radovale srpske reprezentativke Tijana Bošković, Vanja Ivanović i Aleksandra Jegdić, dok je zbog teže povrede van terena i dalje Katarina Dangubić. Tijana je osvojila 15 poena, Vanja dva, dok je u poraženom timu Aleksandra Uzelac zabeležila 14 poena.
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Ekipa Đovanija Gvidetija sjajno je otvorila utakmicu i povela sa 2:0, međutim, protivnik se nije predavao, pa se ušlo u taj-brejk, a tamo je ulogu meč-vinera preuzela Marina Markova. Ruskinja je osvojila nekoliko ključnih poena u završnici petog seta, ukupno 29 i donela pehar svom timu. Već četvrti u ovoj kalenadarkoj godini, posle duple krune u Turskoj i jagode na šlagu na torti u vidu trofeja u Ligi šampiona.
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