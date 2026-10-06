Novi pehar za Tijanu i društvo: Vakif preko Ezačibašija do Superkupa Turske

Copy - finale Lige šampiona, paste - borba za pehar Superkupa Turske. Dva najjača tima Evrope u ženskoj odbojci borila su se za prvi turski trofej u sezoni, a epilog je bio isti kao u majskom okršaju za evropsku krunu. Ezačibaši je, doduše, osvojio set više nego tada, ali je na kraju slavio Vakifbank - 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 17:25, 15:10), posle više od dva i po sata igre u Antaliji.

A, to znači da su se peharu radovale srpske reprezentativke Tijana Bošković, Vanja Ivanović i Aleksandra Jegdić, dok je zbog teže povrede van terena i dalje Katarina Dangubić. Tijana je osvojila 15 poena, Vanja dva, dok je u poraženom timu Aleksandra Uzelac zabeležila 14 poena.