Novi slučaj “Proleter”: Vranje izvesno istupa iz ARKUS lige, svi igrači slobodni

Vranje je tokom leta saopštilo da Saša Bošković ostaje na kormilu, dok su sada slobodni igrači i preostali koji su imali ugovore sa klubom za narednu sezonu iz prošlogodišnjeg sastava koji je ostao u eliti, a to su golman Aleksa Bogunović i levi bek Vojin Mišić.

Tokom leta je veliki broj igrača napustilo klub, kao što su najbolji strelac ARKUS lige Njegoš Đukić, koji je pojačao slovačkog šampiona Tatran iz Prešova, kapiten Stefan Pavlović je otišao u komšijsku Dubočicu, Milan Dakić u Budvu, Uroš Simić u Crvenu zvezdu, a iskusni Marko Vasić u Jugović.

Slična sudbina kao i rukometni klub je zadesila i fudbalski u gradu na jugu Srbije, koji je odustao od igranja Mozzart Bet Prve lige Srbije, pa je na njegovo mesto upala komšijska Dubočica.

Na rukovodstvu ARKUS lige, koje vodi elitni rang, u saradnji sa Rukometnim savezom Srbije, je da nađu rešenje, da u narednim danima odluče koji će klub da bude 12. učesnik.