Novi slučaj “Proleter”: Vranje izvesno istupa iz ARKUS lige, svi igrači slobodni
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 15:27
Nešto više od mesec dana pre početka rukometnog šampionata Srbije – potres na jugu, saznaje Mozzart Sport
Novi potres u srpskom rukometu. Prošle sezone je tokom šampionata, nekada veliki klub Proleter iz Zrenjanina, vicešampion Evrope iz 1991. godine, nebrigom grada istupio iz ARKUS lige, a elitni šampionat zbog finansijske krize neće se izvesno igrati ni u Vranju.
Kako saznaje Mozzart Sport, uprava Vranje će ovih dana i zvanično da odustane od igranja u najjačem takmičenju. To je moglo da se nasluti tokom prethodnih meseci. Igrači su kao na traci napuštali tim sa juga Srbije. Saznajemo da je uprava kluba sa juga Srbije igračima pod ugovorom saopštila da Grad neće više finansirati rukometni klub, pa zato ne može ni da igra ARKUS ligu, čiji je početak predviđen za drugu nedelju septembra.
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Vranje je tokom leta saopštilo da Saša Bošković ostaje na kormilu, dok su sada slobodni igrači i preostali koji su imali ugovore sa klubom za narednu sezonu iz prošlogodišnjeg sastava koji je ostao u eliti, a to su golman Aleksa Bogunović i levi bek Vojin Mišić.
Tokom leta je veliki broj igrača napustilo klub, kao što su najbolji strelac ARKUS lige Njegoš Đukić, koji je pojačao slovačkog šampiona Tatran iz Prešova, kapiten Stefan Pavlović je otišao u komšijsku Dubočicu, Milan Dakić u Budvu, Uroš Simić u Crvenu zvezdu, a iskusni Marko Vasić u Jugović.
Slična sudbina kao i rukometni klub je zadesila i fudbalski u gradu na jugu Srbije, koji je odustao od igranja Mozzart Bet Prve lige Srbije, pa je na njegovo mesto upala komšijska Dubočica.
Na rukovodstvu ARKUS lige, koje vodi elitni rang, u saradnji sa Rukometnim savezom Srbije, je da nađu rešenje, da u narednim danima odluče koji će klub da bude 12. učesnik.