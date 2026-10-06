Novi udarac za šampionske ambicije Džordža Rasela

Iako je i njegov timski kolega Andrea Kimi Antoneli bio u istoj situaciji kada je pre nekoliko nedelja u Monci bio primoran da startuje sa 19. pozicije zbog promene pogonske jedinice, to ga nije sprečilo da pobedi. Međutim, preticanje na ulicama Singapura je izuzetno teško, pa će se prošlogodišnji pobednik Rasel suočiti sa vrlo teškom situacijom i ostaje mu da se nada nekim nepredviđenim okolnostima, kao što je odustajanje drugih vozača, kako bi uopšte bio u prilici da osvoji neki poen.

Inače, Rasel je novu pogonsku jedinicu trebalo da uzme na trci nakon one u Singapuru, Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država u Teksasu dve nedelje kasnije, i to onu koja je unapređena kroz ADUO sistem. Za sada nije poznato da li će baš tu pogonsku jedinicu Rasel koristiti u Singapuru, ali ako ne, njega će izvesno sačekati istovetna kazna kada ADUO motor bude spreman.

Veliki je ovo udarac za šampionske ambicije britanskog vozača, naročito pošto je Kimi drugim mestom u Maleziji povećao prednost u šampionatu na 84 poena, a Rasel doživeo drugo odustajanje zbog tehničkog problema nakon Velike nagrade Kanade u Montrealu.

Britanac će svoju kaznu odslužiti samo u glavnoj trci u nedelju (14:00), pa će u subotnjem Sprintu (11:00), naravno u zavisnosti od rezultata u kvalifikacijama, imati priliku da se bori za poene.

PIŠE: Maja Nakaradić

Raspored za Veliku nagradu Singapura:

Petak: Trening 10:30-11:30

Sprint kvalifikacije 14:30-15:14

Subota: Sprint trka 11:00-12:00

Kvalifikacije 15:00-16:00

Nedelja: Trka 14:00