Očajna Srbija doživela debakl u Ohridu
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 19:56
Skromna Makedonija očitala lekciju timu Sandre Kolaković – 29:21 (17:9)
Kako smo se nadali, tako smo i prošli. Na nešto više od dva meseca pred Evropsko prvenstvo u Bratislavi, umesto da igramo u najjačem mogućem sastavu, da se počne sa uigravanjem tima za šampionat Starog kontinenta, rukometašice Srbije u kombinovanom sastavu (Crvena zvezda i Naisa nisu pustile svoje igračice iako su morale jer se radi o EHF nedelji) otišle su na Trofej Makedonije i dobile očekivanu lekciju od skromnog domaćina u Ohridu – 21:29 (9:17).
Ovo je prvi poraz Srbije od Makedonije posle 18 godina, odnosno od Evropskog prvenstva 2008. godine.
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Makedonija je mnogo slabijeg rejtinga od naše selekcije (nije je bilo na SP prošle godine u Nemačkoj), ali je igrala u skoro najjačem sastavu i očekivano razbila tim Sandre Kolaković. Na poluvremenu je bilo čak 17:9 za domaćina. Aleksandra Vasić, srednji bek Bora, igračica sa najvišim renomeom u ovoj „skrpljenoj“ selekciji, držala je koliko-toliko Srbiju u igri.
U nastavku je Milica Otašević iz Jagodine bila odlična, nametnula se kao pojačanje na spoljnim pozicijama i to je bilo sve od naše reprezentacije. Konture selekcije za Evropsko prvenstvo nemamo i dalje, smena generacije je bolna, mnogo briga je pred našom selektorkom, a kontinentalni šampionat je veoma blizu (početkom decembra). I dalje kombinujemo, probamo, umesto da uigravamo selekciju za najveću smotru. A u Bratislavi nas čeka paklena grupa sa Nemačkom i Švedskom, uz domaćina Slovačku, a šanse za prolazak u narednu rundu su minimalne.
U petak će Srbija da igra sa Hrvatskom (15.30), koja je u prvom meču Trofeja Makedonije odigrala nerešeno sa Crnom Gorom – 20:20, prvim favoritom na turniru u Ohridu s kojom će naša selekcija da završi turnir u komšiluku u subotu.
Aleksandra Vasić je postigla sedam golova za našu selekciju, dok se Milica Otašević pet puta upisala u strelce. Kod Makedonki sedam pogodaka Sare Ristovske koja je proglašena za MVP meča, dok su Anđela Jankulovska i Emilijana Rizoska po pet puta pogodile mrežu naše selekcije.
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