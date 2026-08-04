Očekivana odluka RSS: Železničar iz Niša umesto Vranja u ARKUS ligi

Ako se tome doda i rukometna tradicija u Nišu, značaj koji ovaj grad ima za kompletan ambijent u ovom sportu u Srbiji, posebno kao domaćin najvažnijih utakmica seniorske reprezentacije, moglo bi da se kaže da će elitni rang takmičenja u nastupajućoj sezoni imati dimenziju više povratkom Želje.

Niški muški rukomet proživeo je dve šizofrene i krajnje turbulentne decenije, u kojima je gravitirao između borbe za trofeje i borbe za goli život, iz koje je par puta izlazio kao gubitnik. Bila je tu neuspešna fuzija izvornog Železničara i ORK Niša u novi klub Naisus 2009. godine, pa povratak slavnog imena dve godine kasnije. Pehar Kupa Srbije 2014. godine, ali ubrzo nakon toga i sezona van takmičarskog sistema. Pa Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), vajld karta za Superligu, novi trofej Kupa i za dlaku izmakla šampionska titula 2018. godine. Nastup u SEHA ligi, dolazak Veselina Vujovića na mesto trenera, obećane kule i gradovi, pa još jedan sunovrat kao posledica tada nagomilanih dugovanja, ali i promene odnosa lokalne vlasi prema sportu 2021. godine, na kraju i nedomaćinskog poslovanja uprave kluba u 2022. godini, kada je Železničar ispao iz Superlige, a sledeću sezonu u Super B ligi nije uspeo ni da izgura do kraja pod teretom svih tih finansijskih nedaća.

Grupa entuzijasta, na čelu sa Nemanjom Pribakom, nekadašnjim proslavljenim rukometašem, sadašnjim prvim asistentnom selektora Raula Gonzalesa u muškoj seniorskoj reprezentaciji Srbije, pre tačno dve godine osnovala je potpuno novi klub pod slavnim imenom, krenula iz najnižeg (trećeg) ranga, ekspresno se plasirala u Super B ligu. Elita je pre par meseci za dlaku izmakla, ali očito je Nišlijama bilo suđeno da ponovo pronađu administrativni put do najvišeg ranga.

Ekipa je nedavno počela pripreme pod komandom novog trenera, nekadašnjeg proslavljenog golmana Milana Kosanovića, koji je na klupi zamenio Vladana Stošića. I sastav je pretrpeo određene promene, ali sada će tim svakako morati dodatno da se ojača, kako bi bio konkurentan u ARKUS ligi, u kojoj će Železničar, kao zamena Vranja, sezonu započeti sa dva gostovanja, kragujevačkom Radničkom i komšijskoj Dubočici, a prvi meč kao domaćin trebalo bi da odigra u trećem kolu, krajem septembra protiv Šamota.

Ako podsetimo da je Niš, u istoimenom klubu, pre par meseci dobio predstavnika u Košarkaškoj ligi Srbije, da su košarkašice Studenta i ruometašice Naise aktuelne vicešampionke države i da će na jesen ponovo igrati u Evropi, moglo bi da se kaže da kolektivni sport u ovom gradu polako staje na noge. I dalje je to miljama daleko od nekadašnjih visina i nivoa koji zahteva treći po veličini grad u državi, ali makar je krenulo u pravom smeru.